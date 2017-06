האחיין של פרויד: האיש שגילה איך לגרום לכם לקנות, להצביע ולצאת למלחמה

כתבתה של שירה פור על הצריכה המוגזמת של הישראלים, היא הזדמנות מצוינת להיזכר באחת היצירות המעניינות והחשובות שיצרה הטלוויזיה הבריטית – "המאה של העצמי" (The Century of the Self). הסדרה הדוקומנטרית, אותה יצר ב-2002 אדם קרטיס עבור בי-בי-סי, מתארת את האופן בו תאגידים ופוליטיקאים הפכו את הפסיכואנליזה לכלי המשכנע אותנו לקנות מוצרים, לצאת למלחמות ולבחור נשיאים וראשי ממשלה.

הסדרה מתחילה עם סיפורו של אדוארד ברנייס, אחיינו של זיגמונד פרויד, שהושפע עמוקות מהתורה של דודו, פיתח אותה לכלי רב עוצמה והיה לאבי יחסי הציבור - מונח שהוא טבע במקום המלה "פרופגנדה" שהפכה לשלילית. ברנייס איפשר לתאגידים האמריקאים להגביר את האחיזה שלהם בציבור, ליצור אצלו צרכים מדומיינים שמובילים לצריכה ואפילו להוציא אותו למלחמות כדי לשמר את האינטרסים הכלכליים של התאגידים.

ברנייס שירת גם פוליטיקאים, נשיאים ומנגנוני ביון, הוא השתמש בידע ובכלים שלו כדי לשווק אותם לציבור, כדי לשלוט בו וכדי לנסות ולהבין איך לשלוט ברוח האדם בעולם שאחרי מלחמת העולם השנייה.

בארבעה פרקים שאורכם כשעה, מציגה הסדרה את הקשר הסבוך של החברה המודרנית עם הפסיכולוגיה ויחסי הציבור, ואת האופן בו הקשר הזה מעצב אותנו ואת החברות שלנו. בניגוד למה שאפשר לחשוב, הכוח המניע מאחורי ברנייס וממשיכיו לא היה רק תאבת בצע, אלא תפיסת עולם על טבע האדם ודמוקרטיה והאופן בו יש לווסת את הכוחות המניעים אותו.

"המאה של העצמי" מדגימה, בצורה מפחידה, מה קורה כשלובי חזק של אנשים ורעיונות, במקרה זה פסיכולוגים ואנשי שיווק, מקבל השפעה על השלטון ומצליח להוציא רעיונות מוחלטים לפועל. צפו

