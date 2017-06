הסרט שמראה כמה מעט ארצות הברית התקדמה מאז שנות ה–60

בפסטיבל דוקואביב הוקרן סרטו החדש של ראול פק, I Am Not Your Negro, המבוסס על רשימות של הסופר והאינטלקטואל השחור ג'יימס בולדווין (1924–1987), שחלקן מתפרסמות לראשונה. לאורך השנים יצר פק, קולנוען יליד האיטי, סרטים מוערכים רבים, אך דווקא זה שם אותו בקדמת הבמה העולמית. בין היתר, הסרט היה הצלחה מסחררת בקופות בהשוואה לסרטים תיעודיים והיה מועמד לאוסקר. הסיבה לכך היא האופן שבו פק יצר סרט אשר נע במשולש של חזיון נבואי, ביוגרפיה פרטית והיסטוריה של אומה. בולדווין מת ב–1987, זמן קצר לאחר שהתחיל לעבוד על...