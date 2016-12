סיגלית לנדאו וציורי קיר עם סמארטפונים בנוה שאנן

מחר (חמישי) ייפתח למשך סוף השבוע בשכונת נווה שאנן בתל אביב פסטיבל ״מנורת לילה״, המתקיים זו השנה השלישית.

הפסטיבל, פרי יוזמתם של עברי באומגרטן ויאשה רוזוב, יזמי תרבות ועירוניות מהשכונה, ובשיתוף פעולה עם עיריית תל אביב יפו, יתקיים השנה כשנר ראשון לחנוכה וחג המולד יצוינו באותו ערב ״ובאופן סמלי ידגימו את המגוון האתני העשיר הקיים בשכונה המורכבת״, כדברי המארגנים.

שאול צמח, מתוך פסטיבל "מנורת לילה" באדיבות "מנורת לילה"

בפסטיבל יוצגו יצירות אמנות, מיצבים, מיצגי אור, הקרנות וידיאו ברחובות, הופעות חיות של מוזיקה שחורה מרחבי אפריקה במתחם בית הבאר, ופתיחה חגיגית של ״המשאבה״ — גלריה עירונית חדשה וראשונה בלב השכונה, שהוקמה במבנה עירוני ישן (בצומת הרחובות ארלנגר־ פין).

בין המשתתפים בפסטיבל: סיגלית לנדאו שתציג לראשונה את עבודתה ״I Wanted Better for Her – Not Worse״, אורי זמיר ומאי אלימלך עם "רשת ביטחון" שבנו בדמות סניף של רשת קפה מוכרת, אורי הולבן בסשן מדיטציה עם עבודת ניאון בשילוב מופע מוזיקלי, שאול צמח שיקרין דימויים על בניין המשושים של דפוס גרפוליט, ורון גואטה ויואב רודה שיקרינו על קיר התחנה המרכזית הישנה סרט על סיפור הצלתו של המבנה, באמצעות חומרי ארכיון וסיפור משפחתי.

רוני זיס, רועי שנברג ואוריין שרוני, יזמינו את הקהל לצייר על קיר ענק עם הסמארטפונים, ליאור אורגד תזמין את המשתתפים להציץ לחיים בתוך בניין מגורים טיפוסי דרך חרך וירטואלי ועוז מלול יחשוף שחיתויות בסמטה אפלה.