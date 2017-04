בכירה לשעבר בפנטגון מזהירה: הצבא משתלט על החיים של האמריקאים

רוזה ברוקס עבדה במשך שנים במשרד הביטחון האמריקאי ובפנטגון, צופה מהצד בהשלכות של פיגועי 11 בספטמבר על הצבא האמריקאי, על החברה בארצות הברית ועל העולם כולו. בספרה החדש, "How Everything Became War and the Military Became Everything" ("איך הכל נהפך למלחמה ואיך הצבא נהפך להכל", הוצאת סיימון אנד שוסטר), היא טוענת כי מאז אותם פיגועים גלשה ארצות הברית למלחמה בטרור שלא תסתיים לעולם, זאת בגלל שאין לה אויבים מוגדרים, גבולות מוגדרים, או מטרות מוגדרות. במקביל, הצבא האמריקאי גדל ובלע עוד ועוד תפקידים שהיו...

