"באטרינג טריו" היא אחת מלהקות האינדי האהובות בארץ, אז למה הרדיו מתעלם

אני ואתה לא נשנה את העולם. קרן דוניץ, הסולנית של "Buttering trio", שרה את המלים האלה, בניסוח מעט שונה, בדקה הראשונה של האלבום החדש של השלישייה. בשיר שפותח את האלבום, "Love in music", דוניץ מזמינה מישהו, בן זוג לנגינה או לאהבה, לבוא לשהות במחיצתה ולשחק אתה (באנגלית זה עובד כמובן גם במישור המוזיקלי: "?Do you wanna maybe come play"). בשניות הבאות היא שרה: "We can make something beautiful, it won't change the world but surely make a swirl". "זה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות", היא ממשיכה, "כל מה שצריך זה אותי ואותך". אז הדבר היפה הזה, שהיא והוא יוצרים (או שמא היא והוא והוא, אם חושבים על...

הרשמו חינם כדי לקרוא 10 כתבות בחודש