בריאן אדמס יופיע בישראל בחורף הקרוב

הזמר הקנדי בריאן אדמס יגיע לשתי הופעות בישראל בחורף הקרוב. ההופעה הראשונה של אדמס תתקיים ב-4 בדצמבר בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב ויומיים לאחר מכן יעניק הופעה נוספת באולם פיס ארנה בירושלים. המופע צפוי לכלול את מיטב הלהיטים של הזמר, בהם "Summer of '69", "Run to You", "Please Forgive Me" ורבים נוספים. הכרטיסים יעלו החל מ-199 שקלים, ויוצעו למכירה החל מ-4 ביוני.

אדמס, שהחל את הקריירה המוזיקלית שלו כבר בגיל 16, ידוע כזמר בלדות שכבש את מצעדי הפזמונים עם בלדות רוויות קיטש. ההצלחה הראשונה שלו נרשמה ב-1983, כשהוציא את האלבום השלישי שלו, "Cuts Like a Knife", שכלל את הלהיט "Straight from the Heart". עם זאת, האלבום שהביא אותו לתודעת ההמונים היה דווקא הרביעי, "Reckless", שהגיע למקום הראשון במצעד האלבומים האמריקני בשל שורת להיטים שכללה את "Run to You", "Summer of '69" ו-"Heaven", שהגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד האמריקאי.

גם בשנות ה-90' זכה אדמס להצלחה רבה, בעיקר בשל שירים שיצר עבור פסי קול לסרטים הוליוודיים. בשנת 1991 יצא השיר "(Everything I Do)‏ I Do It for You" שהופיע בפסקול הסרט "רובין הוד: נסיך הגנבים" והיה ללהיט גדול בארה"ב ומחוצה לה. שיר זה גם זיכה את אדמס בפרס הגראמי לשיר הטוב ביותר מתוך סרט. שיר נוסף שלו שזכה להצלחה בינלאומית היה "Have You Ever Really Loved a Woman?" אותו שר בפסקול הסרט "דון חואן דה מרקו" בכיכובו של ג'וני דפ.

אלבומו האחרון של אדמס וה-13 במספר, "Reckless"" יצא בשנת 2015 ובעקבותיו פתח הזמר במסע הופעות אמריקאי ואירופאי, שיכלול גם את ישראל. מי שאמון על הבאתו של אדמס לישראל היא חברת ההפקה "פקטור" בשיתוף משרד הכרטיסים "הדרן".