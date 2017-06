מת המנצח הצ'כי יז'י בלוהלבק, המנהל המוזיקלי של הפילהרמונית הצ'כית

שני מנצחים מוערכים מתו בסוף השבוע: ביום חמישי מת מסרטן המנצח הצ'כי יז'י בלוהלבק, בן 71. אתמול (שישי) מת המנצח הבריטי סר ג'פרי טייט, בן 74, לאחר שלקה בהתקף לב במהלך ביקור באקדמיה לאמנויות בברגמו, איטליה, ומותו נקבע במקום.

בלוהלבק כיהן כמנהל המוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית הצ'כית, ובעבר היה גם המנהל המוזיקלי של תזמורת בי־בי־סי. הוא ניצח גם בפסטיבל גליינדבורן, בבית האופרה מטרופוליטן בניו יורק, ושימש מנצח אורח ראשי בתזמורת הפילהרמונית של רוטרדם. הוא זכה להערכה מיוחדת על יכולתו ליצור התעניינות ביצירותיהם של מלחינים צ'כים פחות מוכרים כמו סוק ומרטינו, וכן על הקלטה יוצאת דופן לאופרה "קטיה קבנובה" מאת ינאצ'ק, לצד הקלטות נחשבות ליצירות דבוז'ק.

