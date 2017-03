כך תדעו אם המנהיג שלכם פשיסט: ראיון עם ההיסטוריונית האמריקאית רות בן־גיאת

למה דונלד טראמפ מצייץ בשעות הקטנות של הלילה ומה עומד מאחורי עיצוב הבמה בהופעותיו בתקשורת? ההיסטוריונית האמריקאית רות בן־גיאת טוענת שישנם קווי דמיון ניכרים בין הטקטיקות של מנהיגים סמכותניים כמו טראמפ לבין מושא המחקר המרכזי שלה - בניטו מוסוליני

ב–18 ביולי 2016, זמן קצר אחרי שדונלד טראמפ נבחר למועמדה הרשמי של המפלגה הרפובליקאית במירוץ לנשיאות ארצות הברית, הוא הגיע לוועידת המפלגה בקליבלנד כדי לחגוג את ניצחונו ולשלהב את תומכיו. לצלילי השיר "We are the Champions" הוא הגיח לבמה מתוך מסך של ערפל כבד כשהוא לובש חליפה כהה, עניבה כחולה וסיכה קטנה של דגל ארצות הברית על דש המקטורן. בזכות התאורה ועיצוב הבמה שתוכננו בקפידה, כוכב הריאליטי לשעבר הפך לרגע לצל נטול פנים. זה היה הרגע שבו נפל האסימון להיסטוריונית האמריקאית רות בן־גיאת, שחוקרת את ההיסטוריה של הפשיזם באירופה יותר מ–20 שנה. "הדימוי של טראמפ יוצא מתוך מסך ערפל מאוד משמעותי בעיני,...