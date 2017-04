שופט פדרלי: טראמפ הסית לשימוש בכוח נגד מפגינים

שופט פדרלי בארה"ב קבע כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הסית לשימוש בכח בעצרת בחירות בשנה שעברה. את התביעה הגישו שלושה מפגינים שטענו כי הותקפו בידי תומכי טראמפ בעצרת שבה קרא: "הוציאו אותם מפה" (Get ’em out of here).

השלושה, שתי נשים וגבר, אמרו כי נדחפו החוצה והוכו באגרופים על ידי התומכים, בעוד טראמפ מכוון אותם מהפודיום. עורכי דינו של טראמפ טענו כי הוא לא התכוון שהקהל ישתמש בכוח. השופט דיוויד הייל מלואיוויל בקנטאקי דחה שלשום (שישי) טענה זו. לדבריו, יש עובדות התומכות בהאשמה שפציעת התומכים היתה תוצאה ישירה של פעולות טראמפ. "סביר שהוראת טראמפ 'להוציא אותם' תמכה בשימוש בכוח", כתב.

שניים מתומכיו של טראמפ שהיו מעורבים בתקיפה זוהו בשמם בהכרעת השופט. אחד מהם הוא אלבין במברגר מאוהיו, החבר באיגוד הווטרנים של מלחמת וייטנאם. בהודעה לארגון, הוא הביע חרטה על ש"נקלע לטירוף". התומך השני הוא מתיו היימבאך, מנהיג בקבוצת עליונות לבנה Traditional Youth Network. לפי המרכז המשפטי לעוני בדרום, העוקב אחר ארגוניים קיצוניים בארה"ב, היימבאך נחשב "אחד מהמייצגים של הדור החדש של לאומנות לבנה".