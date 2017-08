כיצד הנאצים קיבלו השראה מהגזענות האמריקאית נגד שחורים

Hitler's American Model: The United States and the Making of Nazi Race Law James Q. Whitman Princeton University Press, 224 pp לזרם השוטף של מחקרים העוסקים ברייך השלישי התווסף לאחרונה מחקר מקורי, שיכול לשפוך אור על נושא שחשבנו שאנחנו יודעים עליו הכל: הגזענות הנאצית. על מקורות הגזענות הנאצית נכתבו אין־ספור ספרים. חלקם משחזרים חמש מאות שנים של היסטוריה גרמנית, מאז ימיו של לותר, ומוצאים בהן את התשובה לשאלה מאין שאבו הנאצים את השקפת עולמם הרצחנית. אחרים רואים באידיאולוגיה הנאצית תאונה היסטורית,...