האביב המוזר הזה הוליד את השיר היפה ביותר של העונה

לשישי בצהריים: Robert Glasper Experiment - No One Like You (KAYTRANADA Remix) ft. Alex Isley ברכות חמות לקייטרנדה ורוברט גלאספר על הולדת השיר הכי יפה בכל עונת האביב. לכבוד יום התקליט (21.4) לקח המפיק הקנדי הצעיר קייטרנדה את האי-פי "ArtScience" של הפסנתרן הג׳אזיסט רוברט גלאספר מ-2016, עיבד אותו מחדש וקירב אותו למחוזות הביטים וההיפ-הופ. שיתוף הפעולה הוציא מכל אחד את הטוב ביותר והאי-פי בגרסתו המחודשת מפואר ומרענן, קלאסי ומתקדם. הכוכב הוא ללא ספק שיר הפתיחה, שמשלב בין סול-ג׳אז-אר-אנ׳-בי למקצב...