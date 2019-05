יש להכניס את לימודי ההיי-טק למערכת החינוך כמקצוע ליבה ושפה שלישית, מבית הספר היסודי ועד הבגרות

רות פולצ'ק

יזמית היי-טק, מנכ"לית ומייסדת she codes;

אכן יש פתרון מהיר ופשוט להפליא להגדלת כוח האדם בהיי-טק: הגדלת מספר הנשים מפתחות התוכנה – עד לפתרון הבעיה.



הנתונים היעד שלנו בארגון she codes; הוא ש-50% ממפתחי התוכנה יהיו נשים. אבל כבר כאשר נגיע לכך ש-34% מהמפתחים יהיו נשים תיפתר בעיית כוח האדם בהיי-טק (פרופ' יוג'ין קנדל, מנכ"ל Startup Nation Central ובעבר יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, הצביע בפני על כך לראשונה).



כיום פחות מ-20% ממפתחי התוכנה הם נשים, וזהו עיוות בשוק. לפי ההערכות, ב-2016 היו קרוב ל-70,000 מתכנתים ומהנדסי תוכנה, ורק כ-13,500 מהם היו נשים (מבוסס על נתוני סקר כוח אדם 2017, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). היום חסרים בשוק ההיי-טק הישראלי כ-15,000 מפתחי תוכנה (לפי נתוני הרשות לחדשנות ו-SNC). כלומר, אילו היו היום 28,500 נשים מפתחות תוכנה, ולא 13,500, בעיית כוח האדם בהיי-טק היתה נפתרת (28,500 מפתחות מייצגות כ34% מהמתכנתים בשוק זה בהוספת 15,000 משרות אלו).



בקהילת she codes; יש היום למעלה מ-30,000 נשים ישראליות המעוניינות להתקדם בתחום זה, אשר חלקן אינן עובדות עדיין כמפתחות בהיי-טק. המשך שימת הדגש על הכשרה והתמקצעות שלהן הוא הזדמנות מדהימה להיי-טק הישראלי. לרבות מהן רקע רלוונטי ביותר וניתן להכשירן באופן אינטנסיבי בתוך שנים ספורות ולעודדן להצטרף לשוק העבודה בהייטק.



היסטוריה



בשוק העבודה ובחברה יש דברים שנראים לנו מובנים מאליהם, אבל לא תמיד כך היה המצב. בשווייץ, למשל, ניתנה לנשים זכות בחירה רק ב-1971. גם מעורבות של נשים בשוק העבודה היא התפתחות חדשה יחסית. עד לפני זמן לא רב שיעור התעסוקה של נשים בתחומים כמו רפואה ומשפטים היה נמוך משיעור הנשים המועסקות בתעשיית ההיי-טק היום. למעשה, נשים לא עבדו במקצועות אלו כלל. היום למעלה מ-50% מהרופאים ומעורכי הדין הם נשים.



מכיוון ששוק ההיי-טק צומח בקצב מהיר, לא נצטרך לחכות זמן רב כל כך לתיקון העיוות בתעסוקה בתחום. תיקון עיוות זה יהיה גם הפתרון לחוסר במתכנתים. לפני כשנה וחצי, she codes; ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים השיקו מיזם משותף בכדי להגדיל את מספרן של מפתחות התוכנה בתעשייה. כבר בשנה הראשונה למיזם, למעלה מ-1,100 נשים סיימו קורסים בפיתוח תוכנה וכ-6,000 נשים היו פעילות במסגרת הפעילות.



פתרונות



הפתרון העיקרי הינו שימת דגש רחב היקף על אוכלוסיית הנשים, החל מגילאי בתי הספר וכן במהלך הקריירה, בכדי לשלב אותן בעבודה בהיי-טק. החסמים העיקריים להכנסתן לשוק הם זמן והכשרה (והקצאת משאבים לצורך כך). אם ההכשרה לענף ההיי-טק תתחיל בשלב מוקדם יותר – לדוגמה, תלמידים ותלמידות ילמדו תכנות כבר בבתי הספר, החל מבית הספר היסודי – לנערות ולנשים יהיה רקע דומה לזה של הגברים ולא ייווצרו פערים בין המינים. כשם שביצועיהם של ילדות וילדים במתמטיקה זהים במדינות בהם מדד השוויון מאוזן יותר (לפי מחקר Culture, Gender and Math במגזין המדעי הנחשב Science), כך גם בתכנות נשים יזכו בבסיס נרחב להתחלה משמעותית, ישתלבו בשוק ההיי-טק וכל האוכלוסייה תשולב בתחום, ולא רק מחצית ממנה.



כמו כן הרחבת הפעילות של she codes; - מתן הזדמנות לנשים ותמיכה בהשתלבותן בלימודים טכנולוגיים והתמקצעות טכנולוגית לאורך הדרך בבתי הספר, בצבא ובשירות הלאומי, באוניברסיטאות, בחברות ההיי-טק ובתעשייה בכלל, תביא לשילוב נשים נרחב בתחום פיתוח התוכנה. הרחבת הפעילות שלנו והכשרת 15,000 נשים נוספות אשר הינן חלק כיום מקהילת she codes וחלקן בשלבי התלמדות שונים, והתפקסות על התמקצעות ולימוד אינטנסיביים שלהן והשמתן בתפקידים מתאימים הינה הזדמנות מדהימה להיי-טק ולמשק הישראלי. לרבות מהן רקע אקדמי ומקצועי רלוונטי וניתן להכשירן באופן אינטנסיבי בתוך שנים ספורות ולעודדן להצטרף לשוק העבודה בהייטק, כשם שעשינו בשנים האחרונות עם מאות ואלפי משתתפות מאז הקמת הארגון. ואנו מתעתדות להמשיך ולעשות כן. כך, זמן רב לפני שאחוז הנשים בהיי-טק יהיה שווה לשיעורן באוכלוסייה, תיפתר בעיית כוח האדם בהיי-טק.