בגיל 80, אינדיאנה ג'ונס יוצא להרפתקה חדשה

סטיבן ספילברג חולם על האוסקרים שאולי יקטוף "הפייבלמנים" שלו, בזמן שהמותגים הקולנועיים שהשיק בתחילת הקריירה ממשיכים לדהור מעצמם. כ–15 שנים אחרי "ממלכת גולגולת הבדולח" שהמעריצים מדחיקים ו–42 שנים מאז "שודדי התיבה האבודה", שבו הופיע אינדיאנה ג'ונס לראשונה, פרק חמישי בעלילות הארכיאולוג המפורסם מתוכנן לצאת לאקרנים. זו תהיה הפעם הראשונה בתולדות המותג שספילברג לא יביים בעצמו, אלא רק יפיק יחיד עם שותפו הוותיק ג'ורג' לוקאס. הבמאי הפעם הוא ג'יימס מנגולד ("לוגאן — וולברין") והריסון פורד בן ה–80 חוזר אל הכובע והשוט של המורה להיסטוריה והארכיאולוגיה שהפך לשודד קברים. כיצד נראה סרט פעולה בכיכובו של שחקן מקשיש? הטריילר ל־ Indiana Jones and the Dial of Destiny עונה חלקית על השאלה, והתשובה היא — עם המון עזרת מחשב אבל לא רע בכלל.