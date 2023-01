הסופרת הבריטית פיי וולדון מתה בגיל 91

הסופרת והתסריטאית הבריטית פיי וולדון, שחקרה בכתיבתה פערים בין נשים לגברים תוך התמקדות בהשלכות דכאניות של הפטריארכיה, מתה אתמול (רביעי) בביתה בנורת'המפטון, אנגליה בגיל 91. וולדון כתבה למעלה מ–30 ספרים לאורך קריירה בת שלושה עשורים — המפורסם ביותר הוא "אישה שטן" (The Life and Loves of a She-Devil), שיצא ב–1983. כן פרסמה אסופות סיפורים קצרים, מחזות, מאמרים בעיתונים שונים ותסריטים שעובדו לטלוויזיה.

סיבת מותה לא צוינה, אך בנה, שאישר את הדברים, סיפר כי סבלה לאחרונה מבעיות בריאותיות, ואף שהיתה חלשה מדי לאחוז בעט, "עדיין כתבה בראשה וחשבה על כתיבת שירה — היא היתה סופרת עד יומה האחרון". היא היתה נשואה שלוש פעמים והותירה אחריה ארבעה ילדים.

וולדון, שנולדה בברמינגהם וגדלה בשנותיה הראשונות בניו זילנד, עבדה כקופירייטרית ובתחום הפרסום בטרם פנתה לכתיבה. את ספרה הראשון, "בדיחת האישה השמנה" (The Fat Woman's Joke) פרסמה ב–1967, כשהיתה בת 36. כתביה לאורך השנים זכו להערכה והועמדו לפרסים שונים — בהם ספרה Worst Fears מ–1996 שהיה מועמד לפרס ויטברד, וספריה Praxies מ–1979 ו"אישה שטן" שנכנסו לרשימות הקצרות לפרס הבוקר הנחשב — תחרות בה גם שימשה כיו"ר ועדת השופטים בשנת 1983.

בעבודתה לטלוויזיה כתבה בין היתר את הפרק הראשון בסדרה "אדונים ומשרתים" ואת התסריט לעיבוד הטלוויזיוני של ה־BBC לספרה של ג'יין אוסטן, "גאווה ודעה קדומה" שיצא ב–1980. בשנת 1989 עובד ספרה "אישה שטן" לסרט הוליוודי בכיכובן של רוזאן בר ומריל סטריפ.

וולדן היתה אורחת קבועה בתוכניות אירוח בטלוויזיה הבריטית ובפרט ב־BBC, ושטחה בהן את עמדותיה הפמיניסטיות הנחרצות על מוסד הפטריארכיה המאיין הישגיהן של נשים. ב–1988 עוררה גל ביקורות כשהצהירה כי "אונס אינו הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לאישה, כל עוד היא יוצאת מזה בחיים, בטוחה וללא צלקות". ביקורות נוספות נשמעו על בחירתה לכלול בספרה מ–2001, "הפיתוי של בולגרי", פרסומת בתשלום לחברת בולגרי.