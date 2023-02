שנים ספורות בלבד אחרי שיצא מעיר המכרות הוולשית שבה נולד, הוזמן ג'ון קייל בן ה-23 ל"פקטורי", החלל האמנותי של אנדי וורהול בניו יורק, יחד עם ידידו לו ריד והלהקה החדשה שלהם, "ולווט אנדרגראונד". "ביום הראשון שנכנסנו לשם כבר היינו חלק מ'האקדמיה'", אומר לי קייל באחר צהריים אחד שבו אנו יושבים בחדר האורחים התעשייתי אך החמים של האולפן שלו, והוא נזכר בפגישה הראשונה עם וורהול שהפך מאוחר יותר למנהל הלהקה. "האווירה ששררה שם היתה מיוחדת במינה", הוא מוסיף, ואומר שאמנים מכל המקומות "באו ופתחו תיק מלא דברים קסומים".

נפגשתי עם המוזיקאי הוותיק, כעת בן 80, ביום מעונן וקודר שהוא חריג בלוס אנג'לס אפילו בינואר. קייל, שלבש ז'קט שחור וגרב גרבי צמר, העלה זיכרונות ושררה הרגשה שהביא עמו את מזג האוויר הוולשי יחד עם זיכרונותיו. "הדבר הראשון שאני זוכר מהמקום הוא כל העבודה שנעשתה שם", הוא מוסיף. "אנדי עבד בלי הפסקה, אנחנו עבדנו בלי הפסקה וזה השתלם".

זו היתה תחילתו של אחד מסיפורי החיים השלמים והמלאים ביותר בתולדות הרוק, ואולי אפילו בהיסטוריה של תרבות המאה ה-20. קייל למד אצל ג'ון קייג' ואהרון קופלנד, ומאוחר יותר למד מהמוזיקאים האוונגרדיים לה מונט יאנג וטוני קונרד על היכולות הטרנספורמטיביות של טכניקת ה-Drone החזרתית, שבה אותו אקורד מנוגן שוב ושוב. היה לו רומן קצר עם השחקנית והדוגמנית אידי סדג'וויק ונישואים קצרים עם בטסי ג'ונסון, ואחרי שסולק בלי גינונים של טקס מ"ולווט אנדרגראונד" ב-1968, הפך למפיק פורה שלא נמנע מלקחת סיכונים. הוא הפיק אלבומים חלוציים ל"סטוּג'ס", ל"מודרן לאברז", לניקו ולפטי סמית, ורשימת השירים שלו כאמן סולו עשירה להפליא, שופעת צלילים ומלאה באוצרות שמחכים להתגלות. אפשר גם לומר שהוא היה האחראי העיקרי להפיכת שיר לא ידוע של ליאונרד כהן בשם "הללויה" להימנון – הגרסה של קייל עם הפסנתר היא המוכרת ביותר שלו – ואין כל ספק שהוא נגן הוויולה החשמלית החשוב ביותר בעולם הרוק.

הוולווט אנדרגארונד, קייל מימין. סולק ללא טקס

אפשר למפות את התקופות בקריירה האדירה של קייל לפי רצף התסרוקות האיקוניות שלו: תסרוקת הקארה האלגנטית בתקופת "ולווט אנדרגראונד"; השערות השמנוניות בתקופת הפרוטו פאנק של שנות ה-70; הא-סימטריוּת האמנותית של סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, וסגנון נוצות הציפורים הנוכחי של שערותיו הלבנות-אפורות שמודגש על ידי הכרבולת השובבה. כשנפגשנו, חודשיים לפני יום הולדתו ה-81, הוא היה מלא מרץ והתגנב לפני הראיון לאימון בחדר הכושר של האולפן שלו (הוא מתאמן באדיקות מאז סוף שנות ה-80, כשנגמל מסמים בעזרת סקווש, הספורט התובעני ביותר שהיה יכול לחשוב עליו. "זה עזר לי לעבור את זה", אמר).

באלבום החדש שלו Mercy, אלבום הסולו ה-17 שלו, הוא מביט לפעמים אל העבר בשירים שמכבדים חברים כמו דייוויד בואי וניקו. אך לעתים קרובות יותר הוא יוצר אמנות שמתמקדת בתוקף ובהתרסה בהווה, ומגיבה על התהפוכות הפוליטיות הנוכחיות (אחד השירים נקרא "המעמד החוקי של הקרח"). הוא משתף פעולה עם אמני אוונגרד ואינדי צעירים יותר: הזמרת בעלת הקול השמימי וייז בלאד, Fat White Family הפרובוקטיביים ו"אנימל קולקטיב" חובבי הפסיכדליה, שכולם מגיחים באלבום להופעות אורח.

זה כבוד עבורי לראות את ההחלטות הקטנות שהוא (קייל) מקבל. הוא זורק משפט או שניים בתור הסבר, ויש לזה משמעות אדירה" בריאן וייץ, "אנימל קולקטיב"

Mercy, האלבום החדש של ג'ון קייל

"זה כבוד עבורי לראות את ההחלטות הקטנות שהוא מקבל", אומר עליו המולטי-אינסטרומנטליסט בריאן וייץ מ"אנימל קולקטיב". "הוא זורק משפט או שניים בתור הסבר, ויש לזה משמעות אדירה".

קייל היה תמיד איש של ניגודים: הוא מנגן על ויולה קלאסית, אך יש לו נטייה לכאוס. בשיחה שלנו הוא הזכיר כבדרך אגב הוגי דעות כמו ג'ון רסקין, ברטרנד ראסל ואנרי-לואי ברגסון, אך גם סיפר בדיחה על נאדים מסריחים. כשגרגור מחריש אוזניים מצינורות הבניין קטע את דבריו, הוא חייך בשובבות ואמר: "תסלח לי", בתזמון קומי מרשים.

"הוא יכול להיות רשמי מאוד בצורה מסוימת, כי הוא משכיל וקלאסי", מספרת פטי סמית, שקייל הפיק את אלבום הבכורה שלה, Horses, ב-1975, "אבל הוא יכול להשתולל כמו כל אחד אחר". היא נזכרה בהופעה שהתקיימה בקליבלנד ב-1976, כשקייל ניגן עם הלהקה שלה קאבר ל-My Generation של להקת The Who, "ההתלהבות היתה כל כך גדולה, והתקרה היתה כל כך נמוכה, שג'ון תקע את הבס שלו בתקרת המועדון".

פטי סמית'. "קייל יכול להשתולל כמו כל אחד אחר"

היקף הישגיו של קייל ממלא ביראת כבוד את עמיתיו ומעריציו. "אילו בקריירה שלי היה רק חלק אחד מהקריירה שלו, הייתי הופך לאגדה", אומר עליו כעת ג'יימס מרפי מ–LCD Soundsystem. "גם אילו הייתי רק מפיק כמו ג'ון קייל, הייתי נרשם בדפי ההיסטוריה. אילו הייתי רק ב'ולווט אנדרגראונד', הייתי נמצא בגן העדן של הרוקנרול. אבל הוא גם עשה תקליטי סולו, גם שיתף פעולה עם בריאן אינו ואחר כך עשה את 'שירים לדרלה'", הוסיף מרפי, בהתייחס לאיחוד של קייל עם לו ריד מ-1990, עת הוציאו אלבום שהוקדש לוורהול המנוח.

על אף ניצחונותיו היצירתיים, קייל לא התפרסם כמו לו ריד, שהיה עמיתו ולפעמים יריבו. את הטעות ההיסטורית הזו תיקן הבמאי טוד היינס ("הרחק מגן עדן") במידה מסוימת בסרטו התיעודי המוערך The Velvet Underground מ-2021 (זמין באפל+), כשטען שקייל היה הנשק הסודי של הלהקה. "אי אפשר להפריז בחשיבות חלקו המרכזי של ג'ון כשותף קונספטואלי ויצירתי של לו ריד", אומר היינס, ומתאר את קייל כ"להביור האלגנטי ביותר של האוטופיה של שנות ה-60 שאני יכול להעלות בדעתי".

קייל אהב את הסרט ("ברגע ששמעתי שטוד יעשה אותו, נרגעתי"), אבל הוא לא הטיפוס שיושב בחיבוק ידיים וחושב ללא הרף על מורשתו. לפניו עדיין עבודה רבה. "אני חושב שקיבלתי את זה מוויילס ומאמי", הוא אומר. "היא היתה מורה, ולמדתי ממנה לא להסתפק בזרי הדפנה אלא ללכת ולעשות מה שעוד לא עשיתי".

הדיאלקטיקה, המתח, המשיכה והרומנטיקה איחדו את השניים האלה (ריד וקייל). בזה טמונה מסתוריות המוזיקה הזאת" הבמאי טוד היינס

טריילר לסרט The Velvet Underground. עושה צדק

אף אחד לא רצה את הוויולה

18 שנותיו הראשונות של ג'ון קייל, בנם היחיד של כורה פחם ומורה, עברו עליו בגרנאנט, כפר קטן בדרום ויילס, "אזור מוזר, נידח ויש שאף אומרים מיסטי", הוא כתב באוטוביוגרפיה שלו. כשהיה בן שבע, הוא התחיל ללמוד אנגלית ונגינה קלאסית על פסנתר. שנים אחדות לאחר מכן הגיע צוות של ה-BBC לבית הספר שלו והקליט את הילד, המתקדם מכפי גילו, שניגן קומפוזיציה שכתב בעצמו. דף התווים נעלם, וקייל נאלץ לאלתר את הסיום. זה היה האלתור הראשון שלו והוא ריגש אותו מאוד. "מבחינה יצירתית זה שיחרר אותי", כתב, "התחלתי לקחת סיכונים".

הוויולה שהיתה אלמנט קריטי בשלב מאוחר בחייו – היא שינתה את הצליל של "ולווט אנדרגראונד" – הגיעה לידיו של קייל במקרה: כשהגיעה השעה לבחור בכלי לתזמורת בית הספר, היא היתה הכלי היחיד שנשאר ללא דורשים. הספרייה המקומית היתה השער שלו לעולמות אחרים, בעיקר כשהבין שהוא יכול לבקש דפי תווים. "יכולתי להפעיל את האצבעות שלי לפי עשרות נעימות אוונגרד", אמר לי בעת ששהינו סטודיו, ונקב בשמותיהם של אנטון וברן, אלבן ברג, רומן האובנשטוק-רמתי וכמובן קייג'.

כשהיה בן 15 הוא ראה את "רוק מסביב לשעון" בקולנוע המקומי. כל חבריו לכיתה רצו אל המסך והתחילו לרקוד, אבל הוא היה מחושמל ומבולבל – עד אז דעתו על רוקנרול הסתכמה במלחין איגור סטרווינסקי – וקצת פחד שכולם יסתבכו בצרות. לאחר מכן, כך אמר, "הרגשתי מבוכה, כי לא ידעתי אם לפנות לכיוון האוונגרד או הרוקנרול".

לו ריד נולד בברוקלין שבוע בדיוק לפני קייל. "תמיד ידעתי שהוא משיג אותי במשהו", עקץ קייל. לאחר שנפגשו, החלה אחת השותפויות היצירתיות ביותר ברוק, שנותרה גם אחת הסוערות ביותר

NIGHT CRAWLING מתוך האלבום החדש של ג'ון קייל. מחווה לדייוויד בואי

הוא הלך לגולדסמית'ס קולג' בלונדון, מקום שהתאים לעיצוב מחשבותיו. הופעותיו המדליקות כסטודנט, כולל אחת שבה ניגן על פסנתר במרפקיו, זיעזעו אחדים מראשי הפקולטה, אך הוא כבר חלם על אמריקה. אחרי שהתכתב עם קייג' וקופלנד, הוא קיבל מלגה מליאונרד ברנשטיין ללמוד במרכז טנגלווד למוזיקה היוקרתי במסצ'וסטס. ב-1963 הוא הגיע לניו יורק ועד מהרה התחבר לקונרד, יאנג ו"התיאטרון למוזיקה נצחית" המינימליסטי. הוא הצטרף אליהם לעתים קרובות וניגן דרונים שנמשכו שעות. סוף סוף הוא מצא את הקהילה המתאימה לו, ואת החוויות מרחיבות הדעת שתמיד נכסף אליהן. "ידעתי מה רציתי מניו יורק וקיבלתי את זה", הדגיש.

לו ריד נולד בברוקלין שבוע בדיוק לפני קייל. "תמיד ידעתי שהוא משיג אותי במשהו", עקץ קייל בזיכרונותיו. ולאחר שהם נפגשו, החלה אחת השותפויות היצירתיות ביותר ברוק, שנותרה גם אחת הסוערות ביותר אפילו כמעט עשור אחרי מותו של ריד.

התרחקנו זה מזה. בניגוד לכל כך הרבה סיפורים דומים, הנחנו את הכעסים שלנו בדרך הטובה ביותר על תקליט, כך שהעולם היה יכול להתבונן ולראות" ג'ון קייל

אלבום המחווה של ריד וקייל לאנדי וורהול. חזרו לנתק אחרי ההקלטות

בכל פעם ששאלתי את קייל על ריד, הוא הסיט בערמומיות את השיחה לכיוון אחר. "התרחקנו זה מזה", אמר בסוף. אך אולי כל מה שצריך לדעת כבר נמצא במוזיקה. כפי שכתב זמן קצר אחרי מות ריד ב-2013, "בניגוד לכל כך הרבה סיפורים דומים, הנחנו את הכעסים שלנו בדרך הטובה ביותר על תקליט, כך שהעולם היה יכול להתבונן ולראות".

בשנה שעברה הוציאה לאור החברה הארכיונית Light in the Attic אוסף של 17 מהשירים הראשונים של ריד, שלא יצאו לאור לפני כן, כולל קלטת ממאי 1965 שבה גרסאות של שירים קלאסיים עתידיים שהוקלטו על ידי הזמר, כגון "הרואין" ו-I'm Waiting for the Man מתוך אלבום הבכורה המפורסם של "ולווט אנדרגראונד" (קייל, שגר באותה תקופה עם ריד בעליית גג שטופת סמים ברחוב לדלאו, שר ברקע באחדים מהם). זאת ממש התגלות לשמוע את החומר בשלב עוּברי כזה, כי אלה ללא ספק שירים של ריד, אך הם עדיין לא שירים של הלהקה.

אפשר לראות שהוא (ריד) עוד לא התחיל להבין את הפוטנציאל של המוזיקה הזאת, ומה שהוא עשה בתוכן ובמילים לא מצא עדיין במוזיקה תאימוּת אנרגטית ורגישה" הבמאי טוד היינס

גרסה מוקדמת של I'm Waiting for the Man, קייל שר קולות. עדיין לא שירים של הלהקה

"אפשר לראות שהוא עוד לא התחיל להבין את הפוטנציאל של המוזיקה הזאת", אומר כעת היינס על ההקלטות האלה של ריד, "ומה שהוא עשה בתוכן ובמילים לא מצא עדיין במוזיקה תאימוּת אנרגטית ורגישה". ואז נכנס קייל, עם העניין שלו באקורדים חוזרים ונשנים, הקשר שלו לאוונגרד ונגינת הוויולה העמוקה והעשירה שהמיסה את המבנה המסורתי של שירי הרוק כמו לבה בוערת. "הדיאלקטיקה, המתח, המשיכה והרומנטיקה איחדו את השניים האלה", אומר היינס. "בזה טמונה מסתוריות המוזיקה הזאת".

התהילה לא האריכה ימים. "לא ידעתי איך להתקיים מחוץ לסביבת ה'פקטורי'", אומר קייל. בחלק האחרון של 1968 החלים וורהול מפציעת ירי (הפמיניסטית הרדיקלית ואלרי סולניס ניסתה להתנקש בו), ואילו בסוף הקיץ נתן ריד לשאר חברי "ולווט אנדרגראונד" אולטימטום: או קייל או אני, ודרש שהגיטריסט סטרלינג מוריסון יהיה זה שיודיע על כך. עם כל יתרונותיהם, האלבומים שהלהקה הוציאה ללא קייל יותר שקטים ומסורתיים ("מי נזרק מ'וולווט אנדרגראונד' בגלל שהיה יותר מדי אוונגרד?" שואל מרפי. "אני מת על זה. זה ג'ון קייל").

"זה ציער אחרים מחברי הלהקה, אבל אני התייחסתי לזה כאל אתגר", משחר קייל את סילוקו מהלהקה. מוסר העבודה הוולשי והעצה הצנועה של אמו הצילו אותו: "החלטתי שאני יכול לשבת בחיבוק ידיים ולא לעשות כלום, או לקום, להזיז את התחת ולהפיק כמה דברים". האלבום הראשון שעליו עבד, ה-Marble Index, שינה את דמותה של ניקו לנצח. השני היה אלבום הבכורה של ה"סטוג'ס" שיצא לשוק ב-1969 תחת אותו השם, והיה אחד ממבשרי תנועת הפאנק.

אלבום הבכורה של הסטוג'ס, שהפיק קייל. אבן דרך בתולדות הפאנק

הללויה, ג'ון

אחרי הפופ המעודן והקאמרי של אלבומו הגדול Paris 1919 מ-1973 קייל התפרע יותר ויותר בעבודת הסולו שלו. הוא השמיע צרחות מטורפות באלבום Fear מ-1974 (שהקלטתו עוררה את סמית לחפש אותו כמפיק), ואימץ את הפוסט-פאנק ב-Honi Soit ההרפתקני מ-1981. "זה היה בניגוד ללו שהלך ועשה זן", אמר קייל וצחק, מתייחס בדבריו לעניין של ריד במדיטציה ובטאי צ'י, "ואני הלכתי ועשיתי רוקנרול".

שירים שנוצרים על ידי אנשים כאלה מאריכים ימים בצורה שונה מאוד. אפשר להרגיש שהם חיים ועכשוויים במשך זמן רב כי הם נוצרים מתוך כבוד" ג'יימס מרפי, LCD Soundsystem

קייל וריד לא דיברו זה עם זה במשך שנים עד שנפגשו באקראי בהלווייתו של וורהול ב-1987. הניצוץ הישן חזר לבעור, והם התחילו להקליט יצירת הוקרה למנהל שלהם לשעבר. שיתוף הפעולה הפך ל-Songs for Drella ("שירים לדרלה") התיאטרלי והמפוזר אך המלא ביטחון. כשהושלם ב-1990, השניים שוב לא דיברו. גם האיחוד של "ולווט אנדרגראונד" בתחילת שנות ה-90 היה קצר באותה מידה, ושוב, בגלל חילוקי דעות יצירתיים בין קייל לריד.

קייל שינה את סגנון חייו הרוקיסטי כשבתו עדן נולדה ב-1985. הוא הוציא לאור אלבומים נוספים, שהיו בסגנון קלאסי יותר, והמשיך להשפיע באופן כמעט לא מורגש על תרבות המוזיקה. בתחילת שנות ה-90 ביקשה ממנו חברת תקליטים צרפתית קטנה לתרום משהו לאלבום הוקרה לליאונרד כהן. קייל בחר ב"הללויה", שיר מהאלבום Various Positions מ-1984 שזכה לקבלת פנים פושרת למדי עם צאתו לשוק. קייל שמע את "הללויה" בקונצרט של כהן בתיאטרון ביקון, ולאחר שבחר בו הוא שינה קצת את המילים ואת סידור המנגינה. הגרסה שלו נגעה בלבבות. כשג'ף באקלי התחיל לנגן את השיר, עורך עיתון שהיה בקהל אמר לו מאחורי הקלעים שהוא מעדיף את הקאבר שלו. "לא שמעתי את הגרסה של ליאונרד כהן", הוסיף. באקלי ענה: "אני מכיר את הגרסה של ג'ון קייל".

ג'ון קייל מבצע את "הללויה". הגרסה שפרסמה את השיר

אוזניו של קייל פקוחות להפליא יחסית למישהו שהגיע לעשור התשיעי לחייו. הוא אומר לעתים קרובות שההיפ הופ "מועיל מאוד למוזיקה", ובשיחה שלנו הביע הערצה למפיקי ראפ כמו Mike Will Make It וד"ר דרה. "היי בחורים, אתם לא רואים מה הולך כאן?" שאל את עמיתיו הדמיוניים. "יש רעיונות טובים יותר של מיקס, של מלודיות, כאילו עולים לרכבת או יורדים ממנה".

משהו נשבר אצלי בצורה טובה (בזמן המגפה). הרגשתי שאני לא יכול להפנות לזה עורף. זה משהו שחייב להימשך ואני רוצה להמשיך" ג'ון קייל

בשנים האחרונות קייל משתף פעולה בנדיבות רבה עם אמנים צעירים, והפך להיות מעין מנטור ומדריך להיסטוריה ולחוכמה של האוונגרד. "אני אומר לאנשים בצחוק שהיחסים שלי איתו דומים ליחסים ידידותיים עם סנדק", אומר וייץ מ"אנימל קולקטיב", שתיאר את ההדדיות בין הלהקה למוזיקאי הנערץ. קייל, שמעריץ זה זמן רב את "אנימל קולקטיב", ניגן באלבום Painting With מ-2016, ואילו הלהקה מופיעה באחת הרצועות מתוך Mercy כסוג של "החלפת מוזיקה במוזיקה".

קייל עדיין יוצר אמנות שנמצאת על הקצה. ביוני 2019 הוא ניהל את פסטיבל רכבת השלום DMZ בגבול בין צפון לדרום קוריאה (חיות הבר הפתיעו אותו: "עכסנים קוריאניים!"). ב-2014, במוזיאון ברביקן הלונדוני, הוא ניצח על התזמורת הראשונה של מל"טים. התרסה מסוימת מופיעה גם ב-Mercy, אלבום אטי ומדיטטיבי. לשירים יש תהודה רגשית מיידית, אך המאזין נדרש להתאזר בסבלנות. מרפי מ-LCD Soundsystem מעריץ את זה. "הוא תמיד ניגש לזה כמי שמחפש עניין יותר מאשר בגישה קרייריסטית", אמר. "שירים שנוצרים על ידי אנשים כאלה מאריכים ימים בצורה שונה מאוד. אפשר להרגיש שהם חיים ועכשוויים במשך זמן רב כי הם נוצרים מתוך כבוד".

ג'יימס מרפי. גישה לא קרייריסטית

שירים נוספים רבים כאלה עומדים לצאת לאור. קייל הסתגר רוב תקופת המגיפה באולפן שלו, והוא מעריך שכתב כ-80 קומפוזיציות חדשות בשנים האחרונות. "משהו נשבר אצלי בצורה טובה", הוא אומר. "הרגשתי שאני לא יכול להפנות לזה עורף. זה משהו שחייב להימשך ואני רוצה להמשיך".