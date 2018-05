1970 | דנה מנצחת את חוליו איגלסיאס

זכייה ראשונה ובהחלט לא אחרונה לאירלנד. דנה, שם הבמה של דנה רוזמרי סקאלון, הצליחה להיכנס לתחרות ב-1970, שנה אחרי ניסיון שכשל. הזמרת שרה את הבלדה All Kinds of Everything, אחרונה מבין כל המתמודדים, אבל הפתיעה את כולם, בהם המועמד הבולט חוליו איגלסיאס, שייצג את ספרד, כשזכתה בכל הקופה.