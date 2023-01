דנה קסלר

ישנם שמות שמעלים קונוטציות כל-כך חזקות, שאי-אפשר להשתחרר מהן. כזה הוא למשל השם דלילה. בכל פעם ששומעים את להיטו האלמותי של טום ג'ונס מ-1968 על האישה הבוגדנית שהטריפה את דעתו, עולה לנגד עיניינו דמותה המפתה והמסוכנת של דלילה מהתנ"ך. בעוד שמשון מסמל גבורה, דלילה היא שם קוד לאישה חושנית ובוגדנית. הפלשתים, שביקשו להיפטר משמשון, שכרו את שירותיה על מנת שתפתה אותו, והיא אכן ניצלה את אהבתו אליה (בתנ"ך מצוין במפורש ששמשון אהב את דלילה, אך לא מצוין שהיא אהבה אותו), גזזה את שיערותיו - סוד כוחו - והסגירה אותו לידי הפלשתים. הם, בתורם, ניקרו את עיניו והפכו אותו לטוחן, עד שנקם בהם את נקמתו המפורסמת.

דמותה של דלילה מהלכת קסם על המערב עד עצם היום הזה. את מופעיה השונים בתרבות הפופולרית והמשמעויות שיוחסו למיתוס שלה ניתחה אליזבת וורצל בספרה “Bitch”, אסופת מאמרים שהוציאה ב-1998 לאחר ההצלחה המטאורית של "אומת הפרוזאק". הספר דן בשבחן של "נשים קשות", כהגדרת וורצל, ומאגד טקסטים על שלל "ילדות רעות", משחר ההיסטוריה ועד סוף המילניום הקודם. וורצל כינתה את דלילה "הפאם פאטאל הראשונה", "האישה הקטלנית", אותו ארכיטיפ של אישה המסוכנת לגברים הרבה יותר מאויב-גבר. זאת, משום שיש להן כוחות העלולים לגרום לו לאבד את הראש, להירדם בשמירה ולהעמיד את חייו בסכנה.

עברו לתצוגת גלריה "מעוורים את שמשון". ציור שמן של רמברנדט, 1636 צילום: מתוך אוסף מוזיאון שטדל, פרנקפורט, גרמניה

דלילה היתה מסוכנת במיוחד מכיוון שהייתה אישה עצמאית. אנו יודעים זאת מכיוון שהטקסט התנ"כי מציג אותה בשמה, מבלי לציין שהיא הבת-של או אישתו-של או אחות-של אף אחד. ולמרות שנהוג לפרש את סיפור שמשון ודלילה כסיפור בו אישה פתיינית גרמה לגבר לאבד את הראש, וורצל מצטטת את חוקרת המקרא שריל אקסום שהצביעה על העובדה שדלילה היתה למעשה כלי בידיה הפלשתים. כלומר, עברה מניפולציה ושירתה אינטרסים גבריים, כך שבסופו של דבר - מי שהפיל את שמשון לא היתה אישה, אלא גבר.

וורצל מתייחסת בספרה גם לפואמה הדרמטית "שמשון הגיבור", שכתב המשורר האנגלי ג'ון מילטון ב-1671. מצד אחד, היא טוענת, מילטון נאמן לקריאה המקובלת לפיה שמשון הוא בחור טוב שהוּלך שולל על ידי אישה-שטן. מצד שני, הוא מודה שצריך שניים לטנגו ושמשון אחראי למעשיו. שאלת האחריות כאן היא מהותית. דמותה של הפאם פאטאל טומנת בחובה את ההנחה שכוחה המיני כה רב עד שהגבר אינו אחראי למעשיו. בשירו של ג'ונס, למשל, הרוצח של דלילה אומר “Forgive me, Delilah, I just couldn't take any more” ("סלחי לי דלילה, פשוט לא יכולתי לסבול יותר") ובכך למעשה מנקה עצמו מאחריות.

עברו לתצוגת גלריה "שמשון ודלילה". ציור שמן של חרארד ואן הונטהורסט, 1615 צילום: מתוך אוסף מוזיאון קליבלנד לאמנות

גם וורצל סבורה ששמשון צריך לקבל אחריות על מעשיו, ומוסיפה שאם לנשים באמת היה את הכוח המאגי לגרום לגברים לעשות כרצונן, אז נשים היו שולטות בעולם. העובדה שזה לא כך מוכיחה שגם אם הם מאבדים את הראש באופן רגעי, גברים בדרך כלל מתעשתים מהר מאוד. או במילים אחרות, לא משנה כמה פעמים יגידו לכם "Cherchez la Femme" ("חפשו את האישה"), הגיע הזמן להפסיק להאשים את האישה במעשים לא-רציונליים של הגבר.

יפהפיה על הסט

דלילה היא רק אפיזודה אחת בחייו של שמשון הגיבור, ההרקולס היהודי. הוא מופיע ללא דלילה בציורים ופסלים רבים בהם הוא נלחם בפלישתים, מתחתן עם אישתו הראשונה, הורג את האריה או ממוטט את מקדש דגון. ובכל זאת, נראה כי במרבית האזכורים של שמשון בספרות, באמנות הפלסטית, באופרות, מחזות ושירי רוק – דלילה בדרך כלל נוכחת. אחרי הכל, אם נודה על האמת, סיפורם של השניים הוא המעניין, הסקסי, הדרמטי והעסיסי ביותר. הוא כאילו נולד לקולנוע.

ואכן, לאורך השנים נעשו אינספור סרטים על שמשון ודלילה. לכולם לוהקו יפהפיות פתיינית (חלקן אקזוטיות יותר, חלקן אקזוטיות פחות), ובכולם מככב שמשון מאכזב ולא מספיק משכנע. רוב ההפקות השיגו אריה ולכולן יש גם טריילר דרמטי ואפקטיבי (ככה זה כשאין חשש מספוילרים). וורצל מזכירה כמה מהסרטים הללו במאמרה ומספרת גם על סרט טלוויזיה של רשת הכבלים האמריקאית A&E, שהתהדר בסלוגן: "האם זה מלרוז פלייס? לא, זה התנ"ך".

"שמשון ודלילה" הגדול והמפורסם ביותר בקולנוע הוא כמובן סרטו האפי של ססיל ב. דה-מיל מ-1949, עם ויקטור מצ'ור והדי לאמאר בתפקידים הראשיים וסצינת השיא הבלתי נשכחת בה מפיל שמשון את מקדש דגון על הפלשתים. אפוס הטכניקולור המרהיב הזה, שהתבסס לא רק על הסיפור המקראי אלא גם על הרומן ההיסטורי "שמשון" שכתב זאב ז'בוטינסקי, היה הצלחה עצומה והפך לסרט הרווחי ביותר של 1950. נוסף על כך, הוא זכה בשני פרסי אוסקר, על העיצוב והתלבושות.

עברו לתצוגת גלריה מתוך הסרט "שמשון ודלילה", 1949. במאי: ססיל ב. דה-מיל צילום: פאראמאונט

גם את דלילה ניתן לאתר במקומות שונים בתרבות הפופולרית (ציור שמן של רמברנדט, שירים של הגרייטפול דד, לאונרד כהן, פי.ג'יי הארווי ועוד), אך כשזה מגיע אליה - נדמה כי אנחנו מניחים יותר ממה שאנחנו באמת יודעים. איננו יודעים למשל אם מתה במקדש דגון ואם היתה פלישתית בכלל, למרות שהתשובה לכך היא קריטית להבנת המניעים שלה. הרי אם היא פלשתית, מה הפלא שעזרה לעמה ללכוד את הענק היהודי? היא בעצם גיבורה לאומית. ישנן כמובן גם פרשנויות לפיהן דלילה היא כנענית או אפילו יהודיה שמכרה את שמשון לפלשתים תמורת בצע כסף (הטענה לפיה קיבלה כסף מהפלשתים מצוינת במפורש). זו כמובן פרשנות שמסתדרת הרבה יותר טוב עם ארכיטיפ האישה המסוכנת.

כך או אחרת, דלילה המיתית היא פאם פאטאל. ואף אחד לא שואל למה פאם פאטאל מפתה ובוגדת. זה פשוט בטבע שלה. אך גם המבט על הפאם פאטאל משתנה אט-אט. ניתן למצוא קריאות פמיניסטיות בפעולותיהן של נשים שסומנו כשטניות, מניפולטיביות ובוגדניות, ולפיהן הן בסך הכל משתמשות ביכולות הפיתוי שלהן – הכלי היחיד שעומד לרשותן – על מנת להתקדם בחיים, או אפילו פשוט כדי לשרוד.

