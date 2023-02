לפני 30 שנה, בגיל 42, התבוננתי על עצמי במראה וראיתי אדם הדומה לחבית מתגלגלת. משהו בנוסח הלוגו של מישלן, יצרנית הצמיגים הצרפתית. בנעוריי שיחקתי כדורגל ובצבא הייתי לוחם בסיירת שקד. כושר גופני וחוסן מנטלי אינם זרים לי. אמרתי לעצמי Enough is Enough והחלטתי לקחת את עצמי בידיים