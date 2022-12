כשרוגל אלפר מדבר על אלוהים

יש כמה דרכים להבין את הכישלון הפוליטי המתמשך של השמאל בישראל, ואחת מהן הודגמה בטורו האווילי של רוגל אלפר השבוע, שנפתח במשפט: "אין אלוהים. בזה זה מתחיל ונגמר. אם אין אלוהים, אין שטחים, אין יהודה ושומרון שהאל הבטיח (...) אין אפרטהייד". וכך זה נמשך, הגיגי ניטשה בשקל המייחסים לאמונה באלוהים את כל מה שרע בעיני אלפר. כאילו שהאפרטהייד, למשל, לא הגיע לשיאיו המבעיתים בנאציזם האתיאיסטי וכאילו שלא נרצחו מיליונים בהוראת סטאלין האתיאיסט. דאעש, מנגד, ביצע זוועות דומות בשם הדת. הרצחנות לא בוחלת בצידוקים דתיים ואנטי-דתיים.

המאמר של אלפר הוא עוד המחשה לזהות שנוצרה בישראל בין השמאל לאתאיזם, וכבר העיר בעניין זה חוקר הדתות הירושלמי פרופ' דומיניק בורל ("הארץ", 1997): "הדו-קיום החילוני-דתי פינה את מקומו לפנאטיות חילונית ופנאטיות חרדית. זו סטייה נוראה מתקופת ההשכלה שדגלה בקיומו של האלוהים לצד התבונה. כמה אירוני שדווקא בישראל נוצרה חלוקה כה בוטה בין אלוהים לתבונה".

חלוקה בוטה כזו ניכרה גם בטענתו הנדושה של אלפר, "אין אלוהים, יש מדע". כאילו שיש באמת סתירה בין הישגי המדע והטכנולוגיה לבין ידיעת אלוהים. כאילו שלא האמינו באלוהים רבים מהדגולים במדענים – בהם הפיזיקאי ניוטון, האסטרונום יוהנס קפלר, מפענח ה-DNA פרנסיס קריק וחוקר המוח סר ג'ון אקלס. תיאוריית האבולוציה, לעומת זאת, עדיין מחפשת הוכחות למדעיותה, אבל לוויכוח המשובב הזה נניח הפעם. גם מקס פלאנק, הפיזיקאי הגרמני זוכה הנובל, כתב בספרו Where is Science Going (כפי שציטט בעבר ד"ר גבי אביטל): "לא יכול להיות שום ניגוד אמיתי בין הדת והמדע, כי האחד משלים את משנהו. כל איש רציני מבין, שיש להכיר את היסוד הדתי בטבעו ולפתחו כדי שכל כוחות הנפש יפעלו בהרמוניה. אין זה מקרה שהוגי הדעות הגדולים ביותר בכל הדורות היו גם בעלי רוח דתית עמוקה". שומע, רוגל? "יש אלוהים, יש מדע".

על פשטנות זחוחה כמו זו של אלפר אמר המשורר החכם מאיר ויזלטיר, בראיון לעיתון זה: "אתיאיסט שמחליט שאין אלוהים אני מכבד קצת פחות ממי שמאמין. כי אם יש לאדם אפילו הרגשה שמשהו קיים, זה בסדר. אבל הרגשה שמשהו לא קיים - זה מפוקפק". נתן אלתרמן ליגלג בשירו "הקלריקל הקטן" על החינוך הנמרץ לאתיאיזם בקיבוצי השומר הצעיר. יונה וולך כתבה באחד משיריה הגדולים על "קולו המתוק של אלוהים", אברהם שלונסקי הסוציאליסט כתב בשירי פריז שלו, "לי הזהיב שם י ה ו ה על הדרכים". ונתן זך כתב: "אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות/ את יפי העולם ולהלל את היופי/ המופלא הזה שאין בו דופי ולהלל/ את מי שעשה אותו יפה להלל".

אלפר רחוק מתובנות שיריות ומאינטואיציה משוררית, והציטוטים האלה מן הסתם נִזרים לרוח. אבל הנה עוד חוות דעת משוררית. צ'סלב מילוש, זוכה הנובל לספרות, תיאר בשירו "המדענים" את החשש של חוקרי האבולוציה מיופיו של הטבע ואת האופי הקפיטליסטי של הסבריהם: "יְפִי הטבע הינו חשוד./ נו כן, תפארת הפרחים./ המדע דואג פן נשלה את עצמנו./.../ קרבות הגֵנים, התכונות שמבטיחות הצלחה, הרווח וההפסד./ באיזו לשון, אלוהים אדירים, מדברים האנשים האלה/ בחלוקים הלבנים? צ'רלז דרווין/ לפחות הרגיש נקיפות מצפון/ כשפירסם את התיאוריה שלו, השטנית לפי דבריו./.../ 'גאוות הטווס היא תהילת האלוהים' – / כתב ויליאם בלייק./ פעם שימח את עינינו/ יופי שאין עימו טובת הנאה, מעצם השיפעה,/ ולנו מה הותירו? רק את חשבון הכדאיות/ של עסק קפיטליסטי." (תרגום: דוד וינפלד).

איך אומרים באלפרית "גאוות הטווס היא תהילת האלוהים"? אלפר תפוס עדיין לזיהוי הנפוץ והשגוי של אלוהים עם דוסיות לכן הוא מוסיף ואומר במאמרו כי "אין אלוהים, אין חרדים". לא שאני לא מבין למה הוא מתכוון. גם אני תקפתי בכעס את החברה החרדית בהקשריה המשתמטים, בהקשר עבירות המין והשתקתן, בהקשר ההתעמרויות של משרד הפנים הש"סי ב"לא יהודים", ואת החברה החרד"לית תקפתי בין השאר על גזענותה. ועם זאת שיבחתי את הערבות ההדדית בחברות האלה, את ארגוני הסיוע הארציים שקמו מתוכן, את חדוות החגים, המסורת והתפילות המקסימות, את המסירות לארץ של "הכיפות הסרוגות". ואני כמובן שותף לאמונתם באלוהים, עם כל התנגדותי ל"הלכות" שלהם שנתקעו בגלות והפסיקו ללכת.

כן, הדברים מורכבים, אבל דווקא בימים האלה שבהם הפוליטיקה החרדית והחרד"לית זוממת להחזיר אותנו אחורה בחקיקה דתית, דווקא כשהחרדים מתיישבים בבעלבתיות סביב הקופה הציבורית ו"עוצמה יהודית" חוגגת את ניצחונה על הפייסנות של מנסור עבאס, את ההזדמנות לפגוע בחוק השבות, לסלק מהארץ מבקשי מקלט ועוד - חשוב להעמיד מולם תשובה טובה יותר מזו שמציע אלפר. העוינות שלו לאלוהים ולמאמיניו – משתלחת ומוקצנת כדרכו, אבל אופיינית לשמאל - היא לא רק דבר מוגבל אינטלקטואלית, היא גם מבריחה מנדטים. יש מעט קונים לשטחיות הזאת.