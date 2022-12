אנואר... מאיפה השם הזה מוכר לי?

כשאתה חדש בגינת כלבים, ואיזה כלב חמוד בא לטעום את הליטוף שלך - אתה לא יודע אם זה כלב או כלבה. אז לפעמים אתה פשוט שואל:

״זה הוא או היא?״

לפעמים אתה פילינג לאקי, אז אתה מהמר:

״איך קוראים לו?״ או ״איך קוראים לה?״

ואיכשהו תמיד מפספס.

אם אתה פילינג ממש אבל ממש לאקי, אתה הולך על כל הקופה:

״איך קוראים לו? לאקי??״

*

ערב אחד, אני מוצא את עצמי בגינת כלבים על גבול יפו-בת ים עם מישהי בערך בגילי. רעמת תלתלים שחורים אסופים בגומיה יושבת על הספסל לידי עם מחברת ציור. הכלביאדה המתגלגלת בחול מגלגלת גם שיחה בינינו, עד שאני מחליט להעז ולשאול:

''איך קוראים לך?"

*

לאנואר קוראים אנואר.

היא בת. אני בן.

היא בת ים. אני ''יפו, כלומר, אני עושה פה האוסיטינג עכשיו… אז אני מה שנקרא 'בין בתים'''.

שכנים, משני צידיו של הגבול.

אנואר.

למה השם הזה מצלצל לי מוכר?

*

״בת כמה היא?״, אנואר שואלת.

"ארבע. זה הוא, זה בלו".

''וואלה, הרגיש לי כמו היא. והוא בן כמה?", היא מצביעה על דייזי, אחותו של בלו.

עברו לתצוגת גלריה דייזי צילום: אלעד לאור

"היא", אני עונה ושנינו צוחקים, ''גם אני תמיד מנחש ומפספס''.

בלו אמנם בן ל"הורים" חובבי דיסני רציניים. הם כישפו את הדירה שלהם בשפע דמויות, ואפילו בחרו את דיסניוורלד בתור ירח הדבש. הם מבלים בו כעת בזמן שאני פה, אבל הם דווקא לא קראו לו בלו כמו הדוב מספר הג'ונגל, אלא בלו כמו "יפה" באיטלקית. לך תבין. "לך תביא!", אני זורק לו מקלצ'יק.

אנואר, בינתיים, ממשיכה ליצור דמות מצוירת במחברת שלה, לא ממש מגיבה לסיפור דיסני שלי.

נסגר הפטפוט?

"בללללו", היא אומרת פתאום במבטא איטלקי משחקי. אוקיי. עדיין פתוח.

''מה המספר שלך?" היא שואלת, ''לפעמים אני צריכה האוסיטר וקשה למצוא מישהו''.

במקום פשוט לומר לה את המספר, אני בוחר להיות קרציה ולספר סיפור שהמצאתי עליו:

היה היה פעם חייל. עשה טירונות 05. שירת 3 שנים והשתחרר. יום אחד הוא קיבל צו 8. מלחמה. אממה? פציפיסט. סירב. קיבל 28 יום בפנים. בלילה, בכלא, הוא חלם על הסכם השלום שנחתם עם ירדן בשנת 94, על התקוה שנשבה אז לקראת הבאות. כשהתעורר והבין שזה היה רק חלום, הוא קילל ואמר לעצמו: "איזה באסה שיצאתי פרופיל 97".

ספרה אחרי ספרה, עם עצירות קצרצרות כדי להיזכר, היא אומרת את המספר השלם, עם סימן שאלה בסופו.

"כן! פשש, זיכרון מרשים".

חבל שאני לא מצליח להיזכר:

אנואר, איפה שמעתי את השם הזה?

*

"יופי, כי לפעמים אני צריכה, לכלבה שלי", היא מבהירה שוב את מטרת המבצע.

"איפה היא?" אני שואל, כי בינתיים לא הצלחתי להרכיב את פאזל שני החלקים.

אנואר מצביעה על האסקית לבנה וקופצנית.

"חמודה. איך קוראים לה?".

"אווה".

"אווה! כבר שמרתי פעם על אחת בשם אווה! איזה קטע", אני מכריז ומיד מתחרט. מה "קטע", מה? אם היית פוגש מישהי בשם אווה, לא היית צועק עליה "אווה! פגשתי פעם אווה!". נכון? דביל.

בכל מקרה, אף פעם לא פגשתי אנואר.

אז מאיפה השם הזה מוכר לי?

עברו לתצוגת גלריה דייזי ובלו צילום: אלעד לאור

*

ממשיכים לקשקש בזמן שהזנבות סביבנו ממשיכים לכשכש.

״תגידי, שמת לב איך השם של כל כלב, וכל כלבה, בכל העולם, הוא תמיד - שתי הברות במלעיל?"

"א-ווה. ב-לו", היא בודקת, "וואלה? מעניין".

"כל שם של כל כלב שפגשתי".

אני מתחיל לדקלם את שמות כל הכלבים ששמרתי עליהם עד היום: "לילה, דאלה, שיקה, לואי, אווה, ביבו, ג'ואי, דייזי, בלו, זואי, ג'ימי, צ'וצ'ה, טובה, לואי, (כן, עוד לואי, ולואי השלישי כבר משוריין לינואר), מייקי, שמש, זיגי, לייקה". השמטתי את סול וליף כי הם הורסים לי את התיאוריה.

אנואר מנסה לחשוב על דוגמה מפריכה, ולא מצליחה. וככל שלא מצליחה, החיוך שלה מתרחב.

"אשכרה", היא מסכמת ופורמת את אסופת התלתלים, שהופכת לשיח פתוח.

"'אשכרה' - הנה, שם לכלבה עם שלוש הברות", אני מוסיף עוד בדיחה גרועה לקומזיץ.

אנואר… אנואר… מאיפה אני מכיר את השם הזה?!

*

אנואר הוסיפה אותי לפייסבוק, רוצה לבדוק חברים משותפים. יש שמונה. היא מריצה שמות בזה אחר זה, אבל התוצאה זהה עבור כל אחד מהם: או שאנואר לא יודעת מי זה, או שאני לא. עד שהיא מגיעה לסאמירה. כי מי שאי-פעם פגש את סאמירה סראיה - זוכר.

אנחנו מגלים ששנינו הצטלבנו עם סאמירה דרך קולנוע. היא עשתה לאנואר אודישן פעם, והייתה מדריכה (מדהימה) בפרויקט "קולנוער" שניהלתי בלוד (''הולילוד''). אנואר היא שחקנית ודוגמנית בדימוס, סטודנטית לאומנות ופסיכולוגיה בהווה, ובעתיד - מטפלת באומנות עם ילדים. בתקווה, היא תקבל תשובה חיובית על אודישן שעשתה השבוע, אחרי הרבה זמן שלא אודשנה, לתפקיד קטן וכיפי בקומדיה ישראלית חדשה.

"וואו, חלום!''

"הלוואי, כן…''

"יפה שאת לא מוותרת''.

''ואתה?״

״מה״.

"יש לך חלום?"

״יש לי חלום…''

''למה אתה צוחק?"

''כי זה בדיוק השיר שאני הולך להוציא בקרוב. שיר ראשון שאני מוציא. הוא מתחיל בדיוק במילים האלה''.

''יש לי חלום?"

''יש לי חלום''.

''ראשון שלך ever?"

''ראשון שלי ever and ever''.

''טוב, אני אשמע''.

''אני אשמח… מה את מציירת שם?"

עברו לתצוגת גלריה הציור של אנואר

בדרך הביתה נפל לי האסימון.

סאדאת!!!

גם שם של בן וגם שם של בת? לא הייתי מנחש.