איריס בר היא הישראלית מאחורי הספר של ליאון בלאק מ"תרגיע"

השחקנית והסטנדאפיסטית איריס בר קנתה את עולמה בעונות הראשונות של "תרגיע", הסדרה המצליחה של לארי דיוויד, שחזרה לאחרונה לעונה נוספת, תשיעית במספר. בסצינה הזכורה היטב למעריצי הסדרה, מופיעה בר בדמות אשה דתייה שנתקעת עם לארי על רכבל באתר סקי. כעת מתברר שלבר חיבור נוסף, גם עם עקיף, לכוכבי "תרגיע": בימים אלה ממש יוצא לשוק ספר שכתבה יחד עם ג'יי.בי סמוב, הלא הוא ליאון בלאק, המזכיר ובמידה רבה שותף לחיים מטורלל של של לארי בסדרה.

הספר The Book Of Leon - Philosophy Of A Fool מנסה לרכב על ההצלחה של דמותו של ליאון בלאק ומעריצי הסדרה ישמחו למצוא בו שלל עצות לניהול אורח חיים לשיגיונתיה המופרעים של הדמות. האם היתה כוונה שמישהו ייקח ברצינות את העצות הכתובות בספר? לא בטוח, ואולי גם לא כדאי ליישם עצות של דמות טלוויזיונית בחיים הפרטיים, אבל כאתנחתא קומית, זה יכול להיות רעיון לא רע.

בר במערכון הרכבל מתוך "תרגיע"

בעונה הנוכחית של "תרגיע" ליאון בלאק החליף את המזכירה של לארי דיוויד ונוכחותו על המסך בולטת הרבה יותר. "אנשים חולים על ליאון", אומרת בר. "ליאון הוא אחת הדמויות הכי פופולריות של הסדרה, [הוא] חביב, מאוד וולגרי, אוהב נשים, מדבר על סקס בלי סוף. הוא גם מדבר בביטחון מלא על דברים שהוא לא מבין בהם. בניגוד ללארי דיוויד, הוא לא נוירוטי. הוא מוציא הכל החוצה. גם העובדה שהוא אפרו-אמריקאי מוסיפה כאן מימד מעניין בכל מה שקשור לגזענות כלפי שחורים".

כשאני שואל אותה על העבודה על הספר, בר מתארת שיתוף פעולה מלא של השניים: "נפגשנו פנים אל פנים, דיברנו בטלפון, עבדתי על הטקסט, העברתי אותו אליו ואז חזרה אליי. קצת כמו פינג פונג". "סמוב עצמו הוא סטנדאפיסט ויש לו חוש הומור מצוין", ממשיכה בר. "הוא לא הדמות המוטרפת שאתה צופה בה בטלוויזיה, וטוב שכך. במציאות הוא אדם נחמד מאוד ורגיש".

עטיפת הספר.

שפת הספר The Book of Leon וולגרית ברוח דמותו של בלאק ב"תרגיע". ובין מגוון העצות הגדול תוכלו למצוא הנחיות כיצד להימנע מתשלום חשבון במסעדה (לקראת סוף הארוחה vצמידו ממחטה לאף, ותתלוננו בפני הסועדים האחרים שהתחלתם לדמם ואז רוצו לשירותים. מישהו כבר ידאג לשלם במקומכם). הספר גם מבקש לסייע למחוסרי בית שמבקשים לארגן מסיבה בחינם - נצלו את אולמות התצוגה של איקאה, למה לא לנצל מקום טוב? גם יש לו כמה רעיונות לארגון לוויות שמחות, כי מי אמר שלוויה חייבת להיות עצובה? העצות של בלאק כוללות גם דברי אזהרה לגברים מגירושים עתידיים. כשנשים מתכננות להתגרש יש להן תוכנית בנויה היטב להמשך חייהן, ואילו גברים שמתגרשים מוצאים את עצמם במרתף של ההורים. הפתרון של בלאק: ביטוח מיוחד נגד גירושים כדי שיוכלו לשלם לפסיכולוג, ולהוריד במשקל.

בר גדלה בניו יורק ועלתה לישראל עם אמה כשהייתה בת 13. לאחר השירות הצבאי נסעה ללמוד נוירו-פסיכולוגיה ופילוסופיה סינית בארצות הברית, ולימים הגיעה למסקנה שמה שהיא באמת רוצה לעשות זה לשחק. מאז היא נעה בין הערים לוס אנג'לס, ניו יורק ותל אביב. בין השאר כתבה את מחזה היחיד "די" שמציג לקהל את החיים בישראל בצל פיגועי הטרור. היא שיחקה תפקידי משנה בסדרות טלוויזיה כמו "חברים", "מלך השכונה" ו"המופע של דרו קארי".

בר יצרה לעצמה סדרת טלוויזיה שרצה שתי עונות בשם "סבטלנה", העוסקת בעלילותיה של יצאנית צמרת רוסייה. ובשנים האחרונות הופיעה כמובן גם ב"תרגיע". "זו הייתה חוויה בלתי רגילה להופיע בסדרה", אומרת בר. "לארי דיוויד כותב את הסיפור באופן כללי אבל בסך הכל מה שמתרחש בהמשך על הסט הוא מאולתר. כשחקן וכקומיקאי זה הדבר הכי כיף שאפשר לעשות. באמת כיף לעבוד עם מישהו שהוא לא פחות מאשר גאון. ולצד זה הוא גם איש נחמד מאוד". אגב, בנוירוטיות של דיוויד בר טוענת שכלל לא נתקלה.

עכשיו היא חיה בניו יורק. "כנראה התגעגעתי לקור", היא צוחקת. וכאן ובמקביל לפרסום הספר, היא מעלה בימים אלה הצגת יחיד בתיאטרון צ'רי ליין בשם I Lost You . זוהי קומדיה-טרגדיה על איזי, מתנדבת ב"קו חם" המסייע לצעירים אובדניים באמצעות שיחות. אלא שאיזי היא מתוסבכת לא פחות מהאנשים להם היא אמורה לעזור, ומהר מאוד הסיוע להם הופך לעיסוק בסיפור חייה המורכב.

בדומה ליוצרים רבים, בר משתתפת גם בערבי סטנדאפ במועדונים שונים ברחבי העיר. "זו עבודה קשה מאוד עם הרבה נסיעות בכל רחבי ארצות הברית", היא מסבירה וכרגע מעדיפה להתמקד אך ורק בסצינה העירונית. "אני לא בדיוק חיה בתוך העולם הזה של הסטנדאפ, אני אימא חד הורית. יש לי ילד בבית. עולמו של הסטנדאפיסט זה לא רק להופיע על הבמה. זה חלק מצורת חיים. להרבה סטנדאפיסטים אין משפחה, ואחרי ההופעה הם הולכים לשתות עם חברים עד השעות הקטנות של הלילה, אני לא יכולה לעשות את זה. אני באה, מופיעה וחוזרת הביתה".

בר מוסיפה ואומרת שבניגוד לשנים עברו, כיום יש פתיחות גדולה יותר לסטנדאפיסטים ולסוגים שונים של הומור. בעוד מועדוני סטנדאפ (ברוב המקרים) לא ממש חולקים עם המופיעים את רווחיהם, חברות כמו נטפליקס ורשת הטלוויזיה HBO מקיימות ספיישלים למופעי סטנדאפ כך שלמרות הקשיים, מצליחים לחדור לתודעת הציבור.