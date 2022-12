היו ימים בהם מיליארדרים ומולטי-מיליונרים היו סמלי תרבות בפסגת הקפיטליזם המערבי שהיא ניו-יורק. אבל משהו קרה בעשור האחרון. זה החל עם תנועת Occupy Wall Street בשנים שאחרי המשבר הכלכלי של 2008 וצבר תאוצה בשנים האחרונות יחד עם התחזקות התנועה הפרוגרסיבית, האגף הקיצוני של המפלגה הדמוקרטית. בעיקר בקרב צעירים, עשירי אמריקה נתפסים יותר ויותר כ"רעים" - אנשים ששודדים את הכלכלה והחברה, ובעצם את העולם כולו, עושים לביתם (או במקרה הזה: להרבה בתים), מזהמים את הסביבה עם מטוסיהם הפרטיים וכדומה.

כל זה קיבל כמובן גם ביטוי בשיח הציבורי. לשנוא מיליארדרים, ואפילו סתם עשירים, הפך למשהו מאוד קוּל בניו-יורק והפוליטיקאים כמובן לא נשארו מאחור. אלא שאז באה הקורונה וטרפה גם בעניין זה את הקלפים. כשפרצה המגפה עזבו רבים מעשירי ניו-יורק את העיר גם בגלל החשש הבריאותי וגם בגלל השיח הגובר ב"מדינות הכחולות", הדמוקרטיות, על העלאת מסים לעשירים. הפתרון של אילי ההון היה לעבור למדינות כמו פלורידה, טקסס ואפילו מונטנה, בהן אין מיסי מדינה ומסים עירוניים. בניו-יורק, גל העזיבה היה מן הסתם המשמעותי ביותר.

עברו לתצוגת גלריה מפגינות פרוגרסיביות מחוץ לביתו של סטיבן שוורצמן, מנכ"ל קרן ההשקעות "בלקסטון", החודש. השליכו עגבניות הושלך על המבנה וצעקו "המיליארדרים צריכים ללכת" צילום: חיים הנדוורקר

ראש העיר ניו-יורק אריק אדמס והמושלת החדשה קאתי הוקול מהלכים בין הטיפות. מצד אחד הם נמצאים תחת לחץ הפרוגרסיבים לקרוע את העשירים לגזרים, ומצד שני הם מביטים על הנתונים הסטטיסטיים ויש להם סיבה לדאגה. מנתונים שפורסמו החודש עולה כי 2% העליונים של הניו-יורקרים על-פי הכנסתם משלמים 51% מהמסים. נכון, בפועל זה פחות. השיטה האמריקאית היא כזו שמאפשרת לעשירים לקבל הקלות והטבות בזכות להטוטי חשבונאות שונים ומשונים. ועדיין זה הרבה מאוד.

זו בדיוק הסיבה שבגללה העדיפו אדמס והוקול להציג את תוכניתם החדשה במסעדת "צ'יפריאני וול סטריט", אחד הסמלים היותר מובהקים של עולם הכסף הניו-יורקי, ולא במתנ"ס בברונקס, כפי שהיו מצפים הפרוגרסיבים. במקום לוקיישן שמזוהה עם מיעוטים ועם הצווארון הכחול, באו השניים בשבוע שעבר אל מקום שבו מסתודדים עשירי העיר ודיברו איתם על "איך ניו-יורק יכולה לעבוד עבור כולם" ('New' New York: Making New York Work for Everyone).

עברו לתצוגת גלריה מסעדת "צ'יפריאני וול סטריט" צילום: Cipriani Wall Street

אלה כאמור לא סתם מילים מכובסות. אדאמס והוקול רואים את הנתונים ומבינים כי לצד הפיכת "התפוח הגדול" למקום שהוא יותר בר-השגה, הוא אינו יכול להרשות לעצמו לאבד את מנוע המסים הגדול ביותר שלו; את הקונים בחנויות הפאר של מדיסון אבניו; את הבאים בשערי מסעדות יוקרה כמו "פרסה", "מאסה", "לה ברנדן" ו"דניאל".

נראה כי הצהרתה של הוקול כי לא תעלה מיסים לעשירים, וגם קולות מפייסים יותר הנשמעים מפיה של חברת בית הנבחרים אלכסנדריה אוקסיו-קורטז, ממובילות הפרוגרסיבים בוושינגטון, מעלה את האפשרות שניו-יורק עולה על נתיב חדש. המסר שיצא מאותו מפגש ב"צ׳יפריאני וול סטריט" היה מאוזן יותר ודיבר על הצורך לאפשר למי שאין לו לחיות בכבוד, ולאפשר למי שיש לו - להישאר בעיר מבלי ש"יקרעו לו את הצורה". זה לא משהו שקל לבצע, החזרת העשירים לניו-יורק לא תהיה משימה פשוטה הואיל והרבה סוסים כבר ברחו מהאורווה, אבל זו התחלה.