מאז התקיפה המינית, הקושי העיקרי שלי הוא סקס. אני רק ״מחכה שייגמר״

לפני כמה שנים, בזמן ריצה בערב, עברתי תקיפה מינית אלימה. אני יכולה לומר שלמרות שיש רגעים קשים (בעיקר סביב הירדמות), בסך הכל אני מצליחה לתפקד בצורה טובה ואפילו חזרתי לרוץ. הקושי העיקרי שלי הוא מין. בזמן מגע מיני עולות בי תחושות לא נעימות ונוצר מצב שבו אני רק ״מחכה שייגמר״. בן הזוג שלי תומך ומבין ברמה מסוימת, אבל אני מוטרדת מזה שהוא לאט-לאט נהיה מתוסכל ושזה בכל זאת מרחיק בינינו. קשה לי להחליט איך להמשיך מכאן כי יש לי הרגשה שטיפול והתעסקות בפגיעה רק יחריפו את הקושי שלי. מצד שני, לא בטוחה שאסטרטגיית ה-Fake it until you make it מצליחה לעזור לי. אשמח לדעתך.

