"Baby, it’s cold out there": אמריקה מתקשה להתמודד עם שיר כריסמס שיש בו מתרבות האונס

"שמע, זה דרש לא מעט שכנועים, אה?" שאל מגיש תכנית הרדיו המקומית את עמיתו לשידור. "לא, לא מעט בכלל. אבל אתה יודע, אם אתה לא מצליח בפעם הראשונה...", השיב העמית וצחק. על פניו, שיחה שגרתית למדי: שני מגישי רדיו משועממים שמנסים לייצר דיאלוג מינימלי והתלהבות מלאכותית אך ראויה להערכה, ברגעים הקצרים שבין פרסומת, לשיר חג מולד, או לפרסומת. ואמנם, ציבור הקונים שמילא את הסופר-מרקט שבפינת הרחובות ברודוויי ו-145 בהארלם לא התרשם יותר מדי מהשיר או מהשיחה המאולצת. להיפך: בין מקרר גבינות למקפיא ירקות, נדמה שהקהל דווקא נהנה מהמוזיקה שבקעה ממערכת ההגברה.

למה לא? מיטב זמרי אמריקה הפליאו במזמורי חג מולד דביקים להפליא, מפרנק סינטרה, דרך מייקל בובלה ועד אלה פיצג'רלד. בחוץ ירד גשם של אמצע דצמבר, שניסה בכל כוחו לשחזר את קסם סופת השלג שקדמה לו בכמה ימים, אך לשווא. מבצעים עיטרו את המדפים והערב שירד כבר בשעה 16:00 הרגיש הולם למדי. אלא שמחוץ לסופר מרקט העמוס, בזירת התרבות האמריקנית, אותו השיר הפך בשנים האחרונות לזירת מאבק לוהטת בין כוחות שמרניים וליברליים. שוב האמריקאים והפוליטיקלי-קורקט? ובכן, כן. אבל גם הרבה יותר.

כשפרנק לוסר כתב את השיר "Baby, it’s cold out there" אי שם ב-1949, הוא בוודאי לא דמיין שיהפוך לא רק ללהיט ענק, שמקומו בין “Jingle Bells” ו“Have Yourself a merry little Christmas” מובטח. מאידך, הוא גם לא חשב לרגע שיהפוך – במנותק מאינספור הזמרים, הזמרות, השחקנים, השחקניות, אפילו הדמויות המצויירות שביצעו אותו – לסלע מחלוקת עזה כל-כך. מדובר בשיר אהבה רומנטי, סקסי, שיר של חיזור. כך בכל אופן, תיאר בנו את השיר בראיון ל-ואניטי פייר, בשנה שעברה. אלא שממש כמו השורה הידועה לשמצה "פעם הייתי אכזרי לאישה שלי, היכיתי אותה ומנעתי ממנה דברים שאהבה" של הביטלס (“Getting better”) או "ספר עוד, ספר עוד – האם היא התנגדה?" מתוך "גריז" (“Summer nights”) - גם "מותק, קר שם בחוץ" הופך אט-אט מיין נושן שהבשיל עם השנים ליצירה שרבים מפקפקים בטיבה וטיב משמעותה.

הבעיה מתחילה כבר בטיוטה הראשונה: בניגוד לאמונה הרווחת, הדמויות המקוריות לא היו דווקא גבר ואישה, אלא זאב ועכבר. טורף וטרף מיועד, אם תרצו. השיר מתאר את ניסיונות החוזרים ונשנים של הזאב לשכנע את העכבר(ה) להישאר עמו, בחום הדירה, ולא לצאת אל הקור של חג המולד ששוטף את הרחובות. השיטה? חוסר הקשבה מוחלט, חזרה על מסרים, רמיזה לפגיעה ב"גבריות". כך, בזמן שהעכבר (למשל, אידינה מנזל) מסבירה שעליה לעזוב, הזאב (למשל, מייקל בובלה) מסביר שקר שם בחוץ. כשהיא אומרת "ההורים ידאגו", הוא אומר "לאן את ממהרת?"; כשהיא שואלת "תגיד, מה יש במשקה הזה?"; הוא משיב "אין מוניות שם בחוץ"; כשהיא אומרת "לפחות אוכל להגיד שניסיתי", הוא משיב, "למה לפגוע בגאוותי?"; וכשהיא מצהירה בפעם השלישית, "התשובה היא לא", הוא עונה שוב, "מותק, קר שם בחוץ". ואם נדמה לכם שאתם מבינים לאן זה הולך – אתם לא טועים.

עם הפיכתו של השיר לחלק כמעט בלתי-נפרד מהפסקול של חג המולד בארצות הברית, יותר ויותר נשים וגברים החלו בשנים האחרונות להלין על המילים הבעייתיות למדי שמתוארות כאן. מאמרים שונים קראו לשנות את מילות השיר אחרים ביקשו שפשוט ניתן לו להיעלם, אם אפשר במהרה, מחיינו. מאידך, יש מי שהחליט להילחם כדי לאפשר לשיר לשמור על מעמדו, תוך שהם מדגישים את ההבדלים בין התרבות של 1949 לפוליטיקלי קורקט של 2017, מציינים ש"המשקה" הוא בסך הכל דרכו של העכבר המחוזר להאשים את האלכוהול בהתנהלות שנחשבה לא מקובלת באותן שנים שמרניות וכן הלאה. אחרים ניסו לשמר את הילת השיר עם ביצועים ששילבו טוויסט: ליידי גאגא והשחקן ג'וזף גורדון לוויט ("התחלה") ביצעו את השיר בהיפוך תפקידים מייקל בובלה ואידינה מנזל צנזרו חלק מהמילים – כולל אותה שורה על "המשקה" שהוחלפה ב"תגיד, זו הייתה קריצה?" ושחררו קליפ בכיכובם של ילדים חמודים וכן הלאה.

נכון לרגע זה, עדיין מדובר בלהיט ענק. השיר מתנגן, באחת מגרסאותיו השונות, בכל חנות כלבו, בגדים, נעליים וסופרמרקט. קל להבין: המנגינה קלילה וסוחפת, הזמרים תמיד נשמעים כאילו שרים מתוך חיוך, האווירה של חג המולד שורה באופן כמעט אוטומטי על המאזינים. אם תשאלו את המוכרת בחנות הבגדים, למשל, היא תשיב "אנשים נשארים יותר זמן בחנות אם נעים להם בעיניים – ובאוזניים. שיקול פשוט". השיקול הזה נותר נכון, כנראה, גם אם הקונה או הקונה הם אנשים עם אוזן רגישה לדקויות – ובמקרה הספציפי הזה, לגסויות ברורות למדי.

את הקונים בסופר המצוחצח בהארלם העניין לא מטריד, על כל פנים. אמנם מגזין טיים הכתיר לאחרונה את נשות המאבק metoo# ל"אשת השנה", אמנם אלבמה הסופר-שמרנית בחרה במועמד הדמוקרטי דאג ג'ונס על פני מטריד הקטינות לכאורה, רוי מור – אבל נשיא ארצות הברית בכל זאת הוא בכל זאת, עדיין, האיש שהתרברב ביכולתו לתפוס נשים באיבר המין, והאישה שהפסידה לו בבחירות היא עדיין, ובכן, אישה. ובכל זאת, סוגיות של שוויון מגדרי, תרבות האונס, אפילו הוויכוח ההרסני בין מצדדי הביטוי הניטרלי "happy holidays" למחבבי "merry Christmas" הנוצרי-שמרני –עדיין לא מאכלסות את מדף המבצעים.

אבל במעבר תשע יש מבצע של שלוש חבילות שוקולד בחמישה דולרים, וכש“Jingle bell rock” הקצבי מתחיל להתנגן ברקע תוך כדי התבלטות בין שוקולד מריר לשוקולד כרמל מצופה בוטנים, זו סיבה טובה דיה כדי לשכוח לרגע מהצרות, מהשסעים החברתיים ומהדילמות הערכיות ולהרשות לעצמך להמהם בהרמוניה חגיגית: רק אתה, הבחורה שלפניך בתור לקופה, הול אוטס והשדרנים מהרדיו. בפנים הרי כל-כך חמים ונעים, וקר, קר שם בחוץ.