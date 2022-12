הוא כבר בן 25. אני בת 53. פער הגילים לא מפריע לנו

1. כמה בתים היו לי? כמה בתים עברתי? רבים מספור. כמה בתים חלפו בי וכמה נשארו? פול יאנג שר: Wherever I lay my hat that's my home, אני הייתי מחליפה את ה-hat ב-heart . בכל מקום שבו הנחתי את ליבי – שם מצאתי בית.

2. הבית הראשון שלי בכפר יובל שעל גבול הצפון, נולד קצת לְפָנַי. אחרי חדירת המחבלים לבית השכנים ב 75' – במתקפה נהרגו שלושה מבני משפחת יוסף-חי – ארזו הורי את מִטלטלינו, חרדותינו ובהלותינו ועקרנו לאשדוד. אחרי שנה הִגְלַלנו שוב, הפעם ליסוד המעלה. הבית במושבה הוותיקה נחשב לדידי ה-בית. עד היום יושבות בו בחדריו, על מדרגות הכניסה ועל הדשא בחצר, ילדותי היפה ונערותי המורכבת. הוא היה מוקף בתים דומים לו, ביניהם ניטעו עצים דומים לשלו: אשכוליות, תפוזים, שיזף ושסק. בחורפים נשקף ממנו החרמון המשליג. באביב ליבלבו אגס וגם תפוח. ערפילים כיסו את השדות. בקיץ נהר הירדן ואנחנו נהרנו אליו. בסתיו התכסו השמים בשקנאים ועגורים ושאר מיני ציפורים ועופות בר.

בכיתה ט' נגוזה הפסטורליה כשאבי פשט את הרגל, והמציאות את עורנו. הבית נוכס וכונס ועוקל. זה המקום לומר: כשמעקלים בית, מעקלים משפחה.

עברו לתצוגת גלריה כפר יובל. "בית שהיה מוקף בתים דומים לו" צילום: ויקיפדיה

3. כשסיימתי את התיכון גַרֹש גֹּרַשְׁנוּ מהבית. לא לפני שהנושים הפכו אותו לבית משוגעים. בוקר וערב, חול ושבת, טלפונים וצלצולים, בפתאום וּבַקבוע. הטלפון נותק. אחריו החשמל. המקרר התרוקן. הבושה נערמה. עוד ועוד התראות וצווים הודבקו לדלת. אנשי ההוצאה לפועל דפקו, שברו, סרקו וכיתרו את הבית כדי ללכוד את הפושעים. את הפושעות, למעשה. אבי חרש את הארץ בניסיון למצוא פתרון. נותרנו אימי, אחותי ואני לקבל את פניהם. להימלט מפניהם, למעשה.

בזכרוני היו הגובים נחושים ואכזריים. אני זוכרת אחד מהם, גברתן נחוש במיוחד, שהציץ מבעד לחלונות, מנסה לצוד קול רחש, שיעול או פחד. רצוי גם וגם. אני זוכרת שהסתתרנו מפניהם, ברחנו אל החצר האחורית. הם דלקו אחרינו. פעם או פעמיים הצליחו לתפוס את אימי ועימתו אותה בצעקות והטחת איומים.

"הם רק רוצים להפחיד אתכן", ניסה אבי להרגיענו.

מה אומר ומה אגיד, הם הצליחו למעלה מן המשוער. יש לי חור בלב בצורה של הבית הזה.

4. בצבא שירתתי כמורה חיילת בכפר הילדים בכרמיאל. שם הכרתי לראשונה את המושג "משפחתון". גם עליו עוד אכתוב. בכל אחד מעשרת בתי ה"משפחתונים" בכפר, שלא היה אלא פנימייה, כמובן, התגורר זוג: בעל ואישה, על ילדיהם וטפם הביולוגיים, שגידלו וטיפלו בתריסר ילדים בסיכון, או כפי שנהוג היה לכנותם אז - "ילדים ממשפחות הרוסות".

מתפקידי היה לסייע. אהבתי את הילדים אהבה עזה – חלקם פעוטות וחלקם צעירים ממני בשנים אחדות. הכנתי איתם שיעורים, שיחקתי איתם (ניצחתי בדוקים והובסתי בתופסת.) ליוויתי אותם לגנים ולבתי הספר. רבים מהם הגיעו עם פערי עתק בלימודים. הקראתי להם סיפורים לפני השינה. אני יכולה להתחיל לבכות כשאני מהרהרת בתקופה ההיא. בעיני רוחי מתערבבים חורבות הבית – שלהם ושלי. כך או כך, אני זוכרת שהילדים חיכו וכמהו לשוב "הביתה", אל הוריהם, הורסים ומסוכנים ככל שהיו.

מהו "בית" אפוא? מתי בית חדל להיות בית? לְמָה אנחנו משתוקקים בעצם? אני חושבת שרצון לבית הוא רצון קמאי, שאיפה עתיקה ועמוקה, הבטחה לביטחון, לשקט, לְמָנוֹחַ. ואני תוהה: האמנם?

עברו לתצוגת גלריה מעונות רזניק בקמפוס הר הצופים צילום: אוליבייה פיטוסי

5. במהלך התואר הראשון באוניברסיטה העברית, נדדתי מחדר במעונות הָאֶלֶף, לחדר במעונות רזניק, וממנו, בשנה ג', השתדרגתי לדירת שש שותפות באידלסון. את הבשורה על המעבר לאידלסון קיבלתי בצהלולי שמחה שהגיעו עד קרית שמונה ככל הנראה. אימי התקשרה לשאול למה אני צועקת. לא היה גבול לאושרי. קצתי במטבחון, במקלחות ובעיקר בשירותים הציבוריים ששירתו כמה עשרות סטודנטים וסטודנטיות מדי יום. שכר הדירה השתדרג בהתאם כמובן וכולנו קירצפנו בתים כדי לממנו.

יום אחד נכנסה לדירה חברה של אחת השותפות. "כמה בתים יש לך?" שאלתי אותה. התכוונתי ל"כמה בתים את מנקה?" היו לי איזה חמישה או שישה ורציתי להיפטר מאחד. הידיים שלי היו מחוררות משילוב קטלני של ריצפז ואקונומיקה. "את מתכוונת כמה בתים יש להורים שלי?" ביררה זו ובנון נוֹנְשָׁלנט השיבה: "שניים. אחד בארץ ואחד בלונדון. אבל בלונדון הוא בדרך כלל מושכר." המילים שלה נפלו על אוזניי כְּנפָּצים. אלוהים, איך קנאתי בה.

6. הבית הראשון שלנו כזוג נשוי היה בית-אבן נמוך קומה שנבנה לאישה נמוכת קומה. "גמדה" בטרמינולוגיה של אז. הכל היה בו בַּקטנה ובלשון המעטה. מטבח זערורי, שיש בגובה כיסא, מקרר קצרצר ותנור שקראנו לו "רבע עוף". המקלחת נהנתה אמנם מגודל נורמלי, אבל הברז היה תקוע כעשרה סנטימטרים מעל לרצפה, כמו ברז לשטיפת רגליים בים. חטפנו בּוּנְיוֹת וחבטות על כל צעד ושעל. ולא שהיו הרבה מהם, כאמור.

7. והיו הדירות ששכרנו בחו"ל, בזמן לימודיו של בעלי דאז. נסענו, גָלינו, חזרנו, נִיכַרנו, ראינו איך הומים היערות, איך מתכסים גגות בשלג המרעיף, אבל התגעגעתי נואשות. הרגשתי שם זרה, עילגת ולא שייכת. פתאום הבנתי מה זה הפאקינג סיפור הזה של "בית לעם היהודי". הרגשתי הומלסית.

עברו לתצוגת גלריה "מעל הבית מתנוססים השמיים שלי. לפרקים גבוהים ושקטים, לפעמים נמוכים, מתיישבים איתי במרפסת" צילום: איריס אליה כהן

8. אל הבית הנוכחי שלי – בקרית טבעון – הגענו חמישה: זוג שאך נפרד מהתואר "צעיר" + שני זאטוטים + משכנתא של מיליון שקל כמעט. זה היה מטורף. בעיקר כי היינו עניים בני עניים. מהורינו לא קיבלנו שקל, להיפך. עד היום אנחנו תומכים בהם. די מהר התווספו עוד שני ילדים. איך העזנו? אין לי מושג. אולי לא חשבנו מספיק על אפשרות של אי הצלחה. אולי דווקא בזכות העובדה שהיינו עניים בני עניים.

במשך שנים סבלנו מתסמונת המתחזים. מה לנו ולבית כזה? עם חצר, חניה, חדר ארונות ומזווה. היינו בטוחים שמישהו – הבנק, השכנים, המועצה המקומית – יעלה עלינו ויסגיר אותנו לידיה של גילדת בעלי הבתים. לא נועדנו, הרי, להיות בעלי בית. בעלי הבית. הצירוף "בעל הבית" תמיד מריח אדנותי, נצלני ועשיר. מאוד עשיר.

9. לפני כשנתיים החלטנו להתגרש. היה זה, כפי שאפשר להבין, חורבן בית נוסף, חורבן בית שני. יותר מכל רציתי שלילדי יהיה בית. והנה שוב, כל הפיצולים האלה, המעברים, הנדודים מחדר לחדר, ממיטה למיטה. יש לי רשרוש בלב בכל פעם שהם אורזים בגדים, מחברות, ספרים ושאר מטלטלי חולין ונוסעים ל"בית של אבא". מצד שני, כל-כך פחדתי שהדיינים יציעו לנו "שלום בית". כמה עצוב ומקומם שהיהדות שלנו אוהבת להציע "שלום בית", למרות שהיא יודעת היטב שהצעה כזו היא מתכון בדוק למלחמת התשה.

עברו לתצוגת גלריה הבית בקרית טבעון. "הגענו חמישה: זוג שאך נפרד מהתואר 'צעיר' + שני זאטוטים + משכנתא של מיליון שקל כמעט" צילום: איריס אליה כהן

10. ההחלטה לקנות את חלקו של האקס בבית היתה נועזת וחצופה בכפיפה אחת, עוד אכתוב על זה. ביום אחד חדלתי להיות בעלת בית וחזרתי להיות בעלת משכנתא. אבל אני אוהבת את הבית הזה. אני אוהבת את צלע הכרמל ממערב ואת גבעות זייד ממזרח. אני אוהבת את עונות השנה שחגות סביבו, מטפסות עליו, רובצות למרגלותיו. אני כבר מכירה אותו. מעל הבית מתנוססים השמיים שלי. לפרקים גבוהים ושקטים, לפעמים נמוכים, מתיישבים איתי במרפסת. אני מטפחת אותו ומשקיעה בו. תמיד אפשר להיכנס ולמצוא אותי צובעת קירות, מדברת אליהם. מניידת אגרטלים ממקום למקום. זורעת פיטוניות שגדלות להיות סביונים. הרקפות מתות עליו. אני מגישה לו מנחת תמונות, צילומים, מסגרות עץ. מלבישה אהילי נייר. מנקה אותו בקביעות.

הוא כבר בן 25. אני בת 53. אבל פער הגילים לא מפריע לנו. אולי הוא אפילו עובד לטובתנו. צ'רצ'יל אמר פעם: תחילה מעצב האדם את ביתו. ברבות השנים מעצב הבית את האדם. ואלוהים עדי, זה נכון! לפעמים אני מסתכלת על הבית שלי וחושבת: נעשינו דומים. הוא מתנהג בדיוק כמוני. האם אי פעם אעזוב אותו? כלום יהיה זה הבית האחרון? כנראה שכן. בהנחה שהחיים הם שיר.

***

בֵּית אָבִי

רִאשׁוֹנָה עֻקְּלָה הַטֶּלֶוִיזְיָה

וְאָז הָרָהִיטִים; סַפּוֹת

מִטּוֹת, פְּסַנְתֵּר,

הַסְּפָרִים הֻטְמְנוּ

בְּאַרְגָּזִים, גַּם הַמַּחְבָּרוֹת

וַעֲבוֹדַת הַשָּׁרָשִׁים

הַמְּרַגֶּשֶׁת, וכָל הָאַלְבּוֹמִים

לְאַט קָמְלוּ עֲצֵי הַשֶּׁסֶק, הַשְּׁזִיף,

הַתַּפּוּזִים, הַדֶּשֶׁא

הַגָּדֵר הַחַיָּה

מֵתָה בְּכֹחוֹת

עַצְמָהּ.

וְאָז הוּנְבַּנְק הַבַּיִת

הֻשְׂכַּר, רֹקַן,

כֻּנַס, נֻכַס וְשׁוּב

הֻשְׂכַּר, וְאָז פֻּנָּה

בַּפַּעַם הָאַחֲרוֹנָה

צָבְאוּ עָלָיו נוֹשִׁים רַבִּים

קָשִׁים וְטוֹרְדָנִיִּים כְּיַתּוּשִׁים.

דָּבָר לֹא נוֹתַר לִי

מִן הַבַּיִת

עַד שֶׁנִּמְכַּר

וְאָז אָבִי.