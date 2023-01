"הצעות סאדאת היו מאוד רציניות. בישראל לא דנו בדברים, דחו אותם בבוז"

עמוס ערן היה נספח ויועץ מדיני בשגרירות ישראל בוושינגטון כמעט עד פרוץ מלחמת יום כיפור. הוא עבד שם עם השגריר, יצחק רבין, וב-1975 מונה על-ידי האחרון למנכ"ל משרד ראש הממשלה. בתפקידיו אלה השתתף ערן במגעים ובגישושים מול אנואר סאדאת ושליחיו וגורמים אמריקאים. בין היתר לקח חלק בגיבוש הסכמי הביניים עם מצרים אחרי המלחמה, אשר סללו את הדרך להסכם השלום.

בראיון ל"הארץ" בעקבות שתי כתבות שפורסמו בבלוג זה בנוגע למאבקי הנרטיב של מלחמת יום כיפור (ראיון עם ד"ר יגאל קיפניס, ראיון עם פרופ' יואב גלבר), מספר ערן על היוזמות המדיניות שהעלו שליחי סאדאת לפני המלחמה, תוך שהוא מציג לי מסמכים על ממדי המחדל המדיני והמודיעיני. לדבריו, כשהוא חושב על האופוריה, ההיבריס והזלזול בערבים ששלטו בתודעה הישראלית אחרי מלחמת ששת הימים - הוא מתקשה לישון בלילה. עוד הוא טוען כי התודעה הישראלית ויחסה לעולם הערבי לא השתפרה מאז, להיפך. ועל כך, הוא סבור, עוד נשלם מחיר יקר.

***

ערן: "התפקיד הראשון שרבין הטיל עליי הוא להיות אחראי לכל הצד המדיני בשגרירות בוושינגטון. אברשה תמיר היה אחראי לצד הצבאי של המשא ומתן עם מצרים להסדר הביניים, שנחתם ב-1ספטמבר 1975. זה היה הסכם מאוד משמעותי שבעצם סלל את הדרך להסכם השלום. להסכם הזה הכנסנו סעיף מאוד ספציפי שאמר את המשפט הבא: This agreement will be superseded by a peace agreement. כלומר, זה יהיה ההסכם האחרון לפני הסכם השלום.

"קיסינג'ר הציג לנו בשיחות את ההנהגה המצרית בצורה מאוד מיוחדת. בילינו איתו שעות רבות, ביום ובלילה, בין מסעות הדילוגים שלו לקהיר, ירושלים ודמשק. הוא כל הזמן היה על הקו. הוא היה אומר לנו ככה: 'תראו, פה ישב סאדאת, מימינו שר החוץ איסמעיל פהמי, משמאלו שר המלחמה מוחמד עבד אל-ראני אל-גמאסי. שר המלחמה הולך לקראת סאדאת ומנסה לקדם הסכם, אבל פהמי תוקע את הגלגלים כל הזמן'".

מקלות בגלגלים?

"מקלות בגלגלים. פהמי היה הרבה יותר קיצוני. במשך הזמן למדתי שאנשי הצבא המצריים הרבה יותר נוחים מאשר אנשי משרד החוץ".

גם אצלנו זה קורה, לפעמים.

"זה בכל העולם. זו תופעה מאוד מעניינת".

אולי כי הם מבינים את מחירה של מלחמה?

"בדיוק כך. אנשי משרד החוץ המעונבים מעולם לא יצאו לקרב. זה אותו דבר במצרים. שם יש שתי אסכולות, כמו פה. עם גמאסי היו לי שתי פגישות, כל אחת שלוש שעות. מי שארגן את כל הפגישות היה מוחמד בסיוני, שלימים היה פה שגריר 17 שנה. הוא נתן לי אינפורמציה מדהימה על התיאום וחוסר התיאום והמשבר שהתרחש בסופו של דבר בין אסד לסאדאת, עד כדי כך שבמהלך המלחמה סאדאת צלצל לאסד, ואסד סירב לקבל את השיחות שלו".

כיוון שהוא לא עמד בדיבורו?

"הוא לא עמד בדיבורו".

להתקדם בסיני?

"גמאסי אמר לי 'תזכור עמוס, בששת הימים אתם לא ניצחתם - אנחנו הפסדנו'".

למה הוא התכוון?

"הם נסוגו".

זאת אומרת שלא היתה מלחמה בעצם?

"לפי הראייה שלו, כמעט לא היתה מלחמה. והוא זה שתכנן את מלחמת יום כיפור, היה ראש אג"ם במלחמה, התמנה לרמטכ"ל במהלך המלחמה אחרי המשבר הקשה בין סאדאת לסעד א-שאזלי. כל זה קרה על רקע ההתקדמות למעברים".

שאזלי התנגד להתקדמות אז סאדאת פיטר אותו?

"כן, ושם במקומו את גמאסי. לא פרסמו את זה במהלך המלחמה כדי לא לפגוע במורל של הכוחות. שאזלי היה אריק שרון שלהם, כזה. הוא הקים את הקומנדו המצרי, הקים את הצנחנים והיה חושב תמיד מחוץ לקופסה".

למה זה רלבנטי?

"כשסאדאת היה בלונדון, הוא שמע ששאזלי משמיץ אותו. הוא אמר 'בגללו איבדנו את המלחמה'. סאדאת העמיד אותו לדין. את גיבור המלחמה. הוא נשפט שלא בפניו ונידון לשלוש שנות מאסר ולהחרמת כל רכושו האישי".

שאזלי?

"זה שאזלי. גמאסי היה מאוד שקול, מחושב, מאוד לא אמוציונלי, מקובע, מסודר, איש מדהים מבחינת הרמה האינטלקטואלית והראייה שלו. הוא אמר לי 'אנחנו לא רצינו את המלחמה הזאת, אתם הכרחתם אותנו ללכת למלחמה. דחיתם את כל היוזמות של סאדאת'".

גמאסי היה מודע למהלכים המדיניים לפני יום כיפור?

"בוודאי. הוא אמר לי שבמצרים יש שתי אסכולות; אחת אומרת שהמלחמה היתה בלתי נמנעת. אנשי משרד החוץ, בעיקר, היו אומרים: 'מה שנלקח בכוח, יוחזר בכוח'".

הכבוד האבוד יוּשב באמצעות מלחמה בלבד...

"כן. זו אסכולה אחת. לא של אנשי צבא".

מה זה אומר מבחינה מעשית, שהצעות השלום של סאדאת דרך קיסינג'ר לא היו רציניות באמת?

"הן היו מאוד רציניות, אבל ישראל דחתה אותן בבוז. חמש פעמים אמרו לי במצרים 'מה שנלקח בכוח, צריך להשיבו בכוח'. מדוע? כי הכבוד הלאומי נרמס. אחרי ששת הימים, מצרים נכנסה לדיכאון מוחלט. נפגשתי עם עורך העיתון אל-אהראם, שאמר לי 'אתה לא מבין את עומק הדיכאון שהיה'. אל אהראם זה עיתון מאוד נפוץ ורציני. קראתי במשך שנים מסמכים חסויים, רק לעיניו של ראש ממשלת ישראל, כולל הדיווחים של 'המלאך' (אשרף מרואן - י"ב), אבל מהטור של חסנין הייכל באל-אהראם למדתי יותר מכל".

אתה יודע, כשחיים גורי ביקר במערכת אל-אהראם, אחרי שנחתם הסכם השלום, ושאל את בני שיחו - בקומה של הסופרים והמשוררים - "איך עשיתם דבר כזה ביום הכי קדוש של היהודים? להפתיע אותנו ככה?", אז אחד מהם ענה לו "מה פתאום הפתענו אתכם? אני כתבתי על זה. הבעיה היא של אנשי המודיעין שלכם. הם לא קוראים שירה".

"אלי זעירא אומר כל הזמן שהיה חסר לו מישהו כמו חיים גורי בתוך המערכת שלו, כדי להבין את הלך הרוח במצרים. אולי אז הוא היה רואה את הדברים אחרת. לי הוא אמר את זה חמש פעמים".

האם הצעות השלום עד 73' מצד סאדאת ושליחיו אכן היו רציניות?

"אני לא רוצה להכניס את ראשי לעימות בין שני אקדמאים... (הכוונה לקיפניס וגלבר - י"ב)".

עזוב את האקדמיה...

"תראה, נאצר מת ב-28 בספטמבר 1970. כמה ימים לאחר מכן ישבתי במשרדו של רבין וקיסינג'ר צילצל ואמר לו: 'חזרתי עכשיו מההלוויה של נאצר ואני רוצה לחלוק איתך את הרשמים שלי. תבוא עכשיו!' באנו אליו והוא אמר: 'תיראו, סידרו לי פגישה עם המחליף שלו. איזה אנואר אחד, שכולם אמרו לי שהוא איש ביניים. בין שישה לתשעה חודשים גג. מגמגם, על סמים, היה פרו-נאצי בכלל. והוא איש ביניים, מגמגם כזה, לא הבנתי בכלל את מה שהוא אמר'. אחרי המלחמה קיסינג'ר אמר 'האיש הכי מרשים במזרח התיכון, הכי משמעותי במזרח התיכון, זה אנואר סאדאת'. מה שלא הבינו זה שכוחו של סאדאת היה בחולשתו. כשהוא היה סגנו של נאצר, הוא תמיד נחבא אל הכלים. הוא לא היווה איום בשום צורה שהיא. הוא שיחק אותה חלש כדי לחזק את כוחו".

כדי שלא ייתפס כמאיים?

"אחרי שהוא התמנה לנשיא, הוא הביא את מושל אלכסנדריה ומינה אותו לשר הפנים ואמר לו: 'זאת הרשימה, לך תעצור את האנשים האלה והאלה'".

את כל יריביו?

"חלק מיריביו. זה היה ב-71'. מהשלב הזה, הוא הולך בשני קווים מקבילים: קו מדיני וקו צבאי. בהתחלה הוא נתן עדיפות לצד המדיני. הוא קיבל שורה של החלטות בנושא הזה, כולל היוזמה של פהמי. סאדאת ישב על גחלים כל הזמן, מדוע? המצב במצרים הלך והתערער כלכלית. הוא הבטיח שנת הכרעה ב-71', אבל לא קרה שום דבר. הוא אמר שהוא מוכן להקריב מיליון חיילים כדי לשחרר את סיני, ולא קרה שום דבר. היו הפגנות נגדו באוניברסיטאות. הוא ישב על הר געש. לוח הזמנים היה מאוד חשוב לו".

זאת אומרת, שהמלחמה היתה גם מפלט מהר הגעש הפנימי?

"אין ספק. תראה, חאפז איסמעיל (יו"ר המועצה לביטחון לאומי של מצרים - י"ב) הוזמן לפגישה אצל ריצ'רד ניקסון בוושינגטון. איסמעיל התחיל את הפגישה ואמר ככה: 'תראו, מצרים זה לב לבה של האומה הערבית. הליגה הערבית ממוקמת בקהיר. מצרים איננה יכולה לחתום על הסכם שלום עם ישראל, כל זמן שהנושא הפלסטיני לא מוצא את פתרונו, אבל' - ופה זה הדבר הגדול - 'אנחנו פרקטיים, ולא מעריכים שהנושא הפלסטיני יגיע לפתרונו בזמן הנראה לעין. לכן, אנחנו מציעים נוסחה אחרת. במקרה של תהליך שלום - ייכון מצב של שלום. לא הסכם שלום, אלא מצב של שלום'.

"איסמעיל מנה כמה עקרונות איך המצרים רואים את התהליך הזה. הנושא הראשון היה הכרה פומבית של ישראל בכך שסיני היא טריטוריה מצרית. די אפילו בהכרזה של ראש ממשלת ישראל, גולדה מאיר, שהיא מכירה בכך. שתיים - ישראל תצטרך להחזיר את כל סיני, אבל התהליך יכול להימשך בשלבים. בתקופת הביניים הזאת, ישראל תוכל להמשיך ולהחזיק צבא בנקודות אסטרטגיות בתוך סיני. השלב הראשון צריך להתבטא בנסיגה מאזור התעלה, ופתיחת התעלה, עם מחויבות מצרית לסחר חופשי גם של ספינות ישראליות. אם ישראל תרצה ערבויות בינלאומיות, אנחנו (מצרים) מוכנים לכך. והוא הוסיף עוד דבר: לא מן הנמנע שגם יתפתחו יחסי סחר בין ישראל למצרים.

"הדבר הכי קריטי מבחינתם היה לוח הזמנים. צריך להבין פה את הלחץ שסאדאת היה נתון בו. הוא אמר 'עד מאי צריך להגיע להסכם עקרונות ברור, והנסיגה הישראלית הראשונה מאזור התעלה צריכה להיות לא יאוחר מ-1 לאוקטובר'".

הנסיגה תהיה עד אוקטובר 73'?

"רק מאזור התעלה. בתום הפגישות האלה טס קיסינג'ר לוושינגטון ונפגש באותו לילה עם ניקסון. הוא כבר היה שקוע בווטרגייט, והראש שלו היה תפוס. הוא אמר לו 'אני חושב שיש פה התפתחות מעניינת' והציג לו את ההצעה המצרית. ואז ניקסון אמר לו: It's time to squeeze the old lady (הגיע הזמן ללחוץ על הגברת הזקנה. הכוונה למאיר - י"ב).

"למחרת בבוקר קיסינג'ר צלצל לרבין ואמר לו 'אני צריך לראות אותך דחוף, תבוא'. הוא בא אליו. קיסינג'ר נתן לרבין את פרוטוקול הפגישה ואמר לו 'תראה, יצחק, אני לא רוצה לעשות שום מהלכים מאחורי גבכם. אני נותן לך את כל החומר. תן לי אינדיקציה איך אתם רוצים להתקדם בדברים האלה ומה מקובל עליכם'. למחרת גולדה הגיעה לניו-יורק בהקשר אחר בכלל. רבין צלצל אליה ואמר לה את דעתו. היא אמרה לו, 'תשמע, יש לנו בחירות ב-30 באוקטובר. עד אז אני לא מוכנה להתייחס בכלל לדברים האלה, ובעיקר לא לשום אלמנט שיש בתוכו נסיגה. יכול להיות, שאהיה מוכנה לדון בדברים האלה ב-74'".

אחרי הבחירות?

"אחרי הבחירות. היא אמרה לו 'תנסה למשוך את קיסינג'ר כמה שאתה יכול בהקשר הזה, שידחה את כל המהלכים האלה'. רבין חזר לקיסינג'ר, אבל קיסינג'ר לא קיבל את זה כתשובה. הוא אמר לו. 'מה זאת אומרת היא דוחה את זה? יש פה לוח זמנים... סאדאת יושב...'

קיסינג'ר הבין שסאדאת יושב על גחלים. הוא אמר לרבין 'תדאג שהיא תגיע לוושינגטון ותיפגש עם ניקסון ותמסור לו את מה שיש לה להגיד'. הוא ורבין ישבו כל הלילה כדי לעבד נוסחאות שונות שלא יהיה פיצוץ ביניהם. למחרת, הגברת הגיעה לוושינגטון והסבירה לניקסון מדוע היא לא יכולה בשלב הזה להיכנס לעניין. היא לא דוחה את זה, אבל היא תהיה מוכנה לדון בדברים האלה רק אחרי הבחירות".

האם יש ממש בטענה שגולדה דחתה את ההצעות המצריות מכיוון שהן לא היו קבילות. נניח כי הן לא הציעו שלום מלא, או שהן התנו את זה בהסכמים עם הפלסטינים או עם מדינות ערב נוספות?

"הן לא הגיעו לדיון בכלל".

זאת אומרת שהסירוב הישראלי היה מוחלט ולא מותנה?

"הוא היה קשור בעיתוי".

בעיתוי של הבחירות?

"שעכשיו זה לא זמן לדון בדברים האלה.

"על כל פנים, הפגישה האחרונה עם איסמעיל התקיימה ב-20 במאי בפרבר של פריז, ושם הוא קיבל את התשובה שישראל איננה יכולה להתקדם בעניין הזה. קיסינג'ר הסביר לו שיש בחירות. איסמעיל חזר לקהיר ואמר לסאדאת שאי-אפשר להתקדם, ומרגע זה הכניס סאדאת את המהלך לפעילות מלאה. הוא טס מיד אחרי זה לדמשק וכל המגעים לתיאום בין מצרים לסוריה התחילו".

אם סאדאת ניסה לקדם תהליך מדיני, למה הוא לא חיכה לבחירות בישראל? זה או-טו-טו...

"משום שהוא חשב שהכול יתפוצץ לו בפנים. הוא לא יכול היה לחכות לזה".

אבל זה לחכות עוד חודש...

"זה לא חודש. עד שמרכיבים ממשלה... וגם לא ידעו מה יהיו תוצאות הבחירות. מדובר פה על אמצע 74'. גם משה דיין שלח כל מיני מסרים שהוא מוכן יהיה לדון בזה במהלך 74'. בלי קשר לגולדה, אולי על דעתה".

בעצם הטענה של אנשי מקצוע, אנשים כמו יואב גלבר, הוא שישראל סירבה או לא היתה מוכנה להתקדם עם התהליך המדיני בגלל שלא היתה בעצם הצעה מצרית - היא לא נכונה, לפי דבריך.

"בישראל לא דנו לגופם של דברים, בכלל".

בגלל הקרבה של הבחירות?

"כשגולדה חזרה לארץ, היא לא דיווחה על ההצעה המצרית לממשלה אף פעם, עד יום פרוץ המלחמה. הממשלה לא היתה מודעת לשום דבר בהקשר הזה. מה היא כן עשתה? כשהיא חזרה היא כינסה את המטבח. בפגישה השתתפו משה דיין, ישראל גלילי וחלק מהזמן יגאל אלון".

זה מה שקיפניס מצטט לגבי גלילי...

"גולדה תיארה את היוזמה המצרית, אבל לא נכנסו לגופו של עניין. גלילי אמר שאם אנחנו נדחה את היוזמה המשמעות היא מלחמה. אין אפשרות אחרת. או שהולכים לתהליך באיזושהי צורה, נותנים להם תקווה, או מלחמה".

מה אמר דיין?

"'מלחמה? המצרים? הם מסוגלים לצאת למלחמה? יש להם בכלל אופציה צבאית? שינסו לחצות את התעלה, נהרוס את מצרים ועשר שנים הם לא יוכלו להרים את ראשם. אין למצרים אופציה צבאית' - זה מה שאמר דיין באותו דיון.

"בין רבין לגולדה היו יחסים מאוד מתוחים ומורכבים. היא בקושי הסכימה למנות אותו לשר העבודה. הוא היה השר היחיד שהצביע נגד ועדת אגרנט".

למה?

"גולדה ודיין לא רצו את ועדת אגרנט. בסוף הם הגיעו לאיזושהי פשרה שהוועדה תעסוק רק בשלושת ימי המלחמה הראשונים. בזה דנה הוועדה. הם לא רצו שייכנסו לשום דבר של מה הביא את המלחמה. אז רבין אמר 'מה, מטילים הכל על הצבא? מה עם כל התהליכים שהיו לפני זה?' - והתנגד. גולדה לא סלחה לו על זה עד יומה האחרון".

מנקודת המבט שלך אפשר לומר, עובדתית, שישראל סירבה להצעות השלום של מצרים עד פרוץ המלחמה?

"ליוזמת השלום. לא דנו בתכנים שלה בכלל".

***

"תראה, עברתי על העיתונים הישראליים והערביים בשנה שקדמה למלחמה", ממשיך ערן. "מצאתי בעיתונות הלבנונית שמתארים את כל התיאום בין מצרים לסוריה לפני המלחמה. בעיתונות הלבנונית! פה לא יכולנו לקרוא דבר! יש לי הרבה מסמכים. אני מוכן לתת להתייחס לאחד שכתבתי, והוא קריטי בעיניי:

"ב-30 בספטמבר כינס סאדאת את המועצה לביטחון לאומי בביתו בגיזה ושם היה הדיון האמיתי על המלחמה. הישיבה התחילה בתשע בערב ונגמרה בשתיים לפנות בוקר. קיבלתי את הפרוטוקול של הישיבה הזאת מעוזר של שר החוץ המצרי, שהוא היום מזכיר הליגה הערבית. למה הפרוטוקול הזה כל-כך מעניין? כי יש בו דיון פנימי אם ללכת למלחמה ומה המשמעות של מלחמה. חלק מהנוכחים היו נגד המלחמה, כי מצרים עדיין לא מוכנה לכך. היא לא בנתה את החזית הבין-ערבית מספיק. חרם הנפט עדיין לא היה מגובש והיה חשש גדול מאוד מה יקרה במצרים. שר האספקה אומר 'יש לנו מזון לכך וכך זמן' - מצרים היא היבואנית הגדולה ביותר בעולם של חיטה. כך זה עד היום".

אני קורא במסמך שכתב ערן את הדברים שמבוססים על פרוטוקול הישיבה הסודית של ההנהגה המצרית. סאדאת פתח ואמר: "איש ממנהיגי מצרים ב-5,000 השנים האחרונות לא עמד בפני אתגרים דומים לאלה בפניהם אנו עומדים. נסיבות אלה כופות על קבוצה מצומצמת של מקבלי החלטות לקבל החלטה מונומנטלית. מצרים צריכה לקבל בעצמה החלטה על גורלה ועתידה ולא אחרים".

לאחר מכן עבר סאדאת לסקור את מצב הכלכלה המצרית ואמר כי היא נמצאת במצב קשה וכי האיום הכלכלי הינו חמור יותר מהאיום הצבאי. לאחר שסקר גם את הזירה הבינלאומית ואת עליונותה הצבאית של ישראל, הוא אפשר למשתתפים להשמיע את דעתם. כולם הביעו את הצורך לצאת למלחמה אך הביעו הסתייגויות מנימוקים שונים, פנימיים או בינלאומיים. ואז סאדאת סיכם: "באשר לכל הטיעונים שאנו זקוקים ליותר זמן, לארגן את האספקות, ומה לא, אין לי כוונה שכל אלו יעמדו בדרכנו. אנו אומר לכוחותינו המזוינים, אתם חייבים לעמוד באתגר. אני לא אומר להם לשחרר את כל סיני בבליץ אחד. אבל אני כן אומר להם ולעולם כולו: אנו חיים. מצרים אינה יכולה להמתין עוד. עלינו לפעול".

מקריאת הדברים עולה שאיש מהדוברים לא העלה אפשרות לנסות להכריע את ישראל או להשמידה. הנושא היחיד שעמד על הפרק היה השבת סיני. באבחה אחת או באמצעות הסכם מדיני לאחר המלחמה. חמישה ימים לאחר מכן, מצרים תקפה.

המסמך הזה לא פורסם מעולם?

"לא. לא פורסם... אני רוצה לפרסם את זה בספר שאני עובד עליו, אבל זה ייקח עוד זמן... אבל זה מסמך היסטורי מאוד יוצא דופן.

"בשאלת איכות קבלת ההחלטות, פה יש תשובה לזה. תראה, במצרים מקבל את ההחלטות אדם אחד בלבד. שמעתי המון ביקורת מאנשים בכירים מאוד במצרים על דרך קבלת ההחלטות של סאדאת. הוא היה עוזב את קהיר ונוסע לכפר הולדתו כשהיו לו נושאים מרכזיים להחליט עליהם. ביולי 73' הוא סילק 20 אלף רוסים. הוא צריך לפשוט את היד אליהם לקבל נשק למלחמה. הוא גם מסלק אותם והוא גם צריך לבקש מהם. הוא שם בכלא את עלי סברי, האיש הכי נאמן שלהם, והוא צריך להמשיך את היחסים איתם".

אז בעצם גם גולדה וגם סאדאת מוּנעים מלחצים פנימיים?

"קיסינג'ר אמר לנו תמיד, 'אין לכם מדיניות חוץ, יש לכם רק מדיניות פנים'. אמרתי לו, 'הנרי, אצלכם זה לא אותו דבר? אצלכם זה עוד יותר חריף'".

מה היה תהליך קבלת החלטות אצל סאדאת?

"עם פהמי היו לי שיחות עמוקות מאוד. הוא היה מאוד ביקורתי כלפי סאדאת. הוא התפטר ערב הנסיעה שלו לירושלים מאחר שלא קיבל את הקו שלו. הוא היה דמות מעניינת, והוא אמר לי 'תשמע, היה נושא מרכזי על הפרק, אבל סאדאת היה מתנתק. הכנו לו ניירות עמדה, הכנו לו חומרים... אבל הוא לא קרא כלום. זה לא עניין אותו בכלל. הוא היה בא לכפר שלו, לובש את החלוק שלו, את הגלבייה. היה לו עץ שהוא אהב אותו והוא היה מתבודד מתחתיו'".

ומעשן אופיום?

"מעשן את מה שהיה מעשן. נאבק עם עצמו, מקבל החלטה, חוזר לקהיר, אומר להם א' ב' ג', בניגוד לכל הדעות שלהם, לניירות שלהם, לכל ההכנות שלהם. אין תהליך. זה תהליך? הוא היה מקבל את ההחלטות לבד ודואג שהאורגנים הפורמליים יאמצו את העמדות שלו.

"יש לי שני מסמכים מאוד מעניינים - החלטת המלחמה וההסבר למלחמה. סאדאת אומר 'הכוחות יתקדמו בהתאם לאפשרויות של הכוחות המזוינים', ואז הוא נתן הוראה לשאזלי להתקדם, אחרי שהופתע באיזו קלות יחסית הם חצו את התעלה. הם ציפו שיהיו להם עשרת אלפים אבידות במעבר התעלה. הם לא האמינו שהם יעברו אותה בקלות כזאת. עמדו אלף איש אנשי מילואים מחטיבה ירושלמית שלא ירו 20 שנה מול מאה אלף חיילים מצרים. יותר מחצי מהמוצבים היו ריקים בכלל".

ואז סאדאת החליט להתקדם?

"סאדאת הופתע. אז הוא קרא לשאזלי ונתן לו הוראה להתקדם לכיוון המעברים. שאזלי אמר לו over my dead body - זו לא תוכנית המלחמה שלנו, אין לנו כיסוי טילים להמשך... שאזלי היה ממזר גדול, הוא מיד עשה ברית עם שני המפקדים של הארמייה השנייה והשלישית. יש לי מסמכי שלל של הארמייה השנייה והשלישית. יש לי את הנאום של מפקד הארמייה השלישית על סף המלחמה. פקודת לקראת המלחמה".

"הוויכוח הפנימי ביניהם הגיע לידיעתנו ממקור בתוך הצבא המצרי. לא היה לנו רק את המלאך בלונדון, היה לנו גם גורם בכיר בתוך הצבא המצרי שעבד איתנו (הכוונה למרגל "פיקס" - י"ב). מה שקרה זה, שהמידע הגיע אלינו. צביקה זמיר (ראש המוסד - י"ב) היה בישיבה אצל גולדה, אחרי שהתקפת הנגד של האוגדה של ברן נכשלה ב-14 באוקטובר. במהלך הדיון, ראש הלשכה שלו צלצל והוציא אותו מהדיון. הוא מסר לו בטלפון שברגע זה התקבל מידע שהמצרים עומדים להתקדם לעבר המעברים, וכי ההתקפה תצא מחר בשמונה בבוקר. הוא חזר ומסר את זה והישיבה התפזרה. ואז צה"ל הציב מארב אדיר וחיסל 250 טנקים מצריים. ניסיון ההתקדמות הזה נכשל לחלוטין. וזה אפשר את הצליחה שלנו. זה שינה את פני המלחמה.

"מדוע שאזלי תקף את סאדאת? על זה שהוא אנס אותם להתקדם בניגוד לדעת הצבא. אז הוא שמר על המילה שלו לאסד, אבל בינתיים אסד נכנס לצרות ברמת הגולן. הוא צלצל כל הזמן לסאדאת לדרוש שימשיך, והוא לא סיפר לו שהוא נכשל לגמרי. הם התחילו לרמות אחד את השני".

אפשר לומר שסאדאת יצא למלחמה תוך התנגדות הגנרלים שלו?

"לא".

אלא?

"בדיון דווקא הגנרלים תמכו בו. שר ההספקה אמר 'אין לנו מספיק מזון. אם הישראלים יתקיפו את הנמלים יהיה לנו מחסור, העם יתמרד, יהיו מהומות'. אחרים אמרו 'עדיין אין לנו ככה ואין לנו ככה'. בסוף סאדאת אמר 'תראו, אנחנו נלך למלחמה עם מה שיש לנו וננצח. אני לא רוצה לשמוע יותר. בכלל לא מעניין אותי כל הוויכוחים שלכם'. יש לי את הפרוטוקול האותנטי של הדיון.

כשהמצרים קיימו את הדיונים הפנימיים במטה הכללי שלהם, הם אמרו שלמרות שמדברים על מלחמה - צריך להפתיע את הישראלים. ואז הם הקימו כוח משימה. הם הביאו לחיילים בסואץ חכות לדוג דגים. את התחמושת הם קירבו במשאיות בלילה, בלי אורות, אבל ביום היתה שלווה, וכולם הסתובבו בחוץ. אני מחזיק מסמך שהם אפילו רתמו להטעיה את ג'ו ביידן

ביידן? איך?

"ביידן היה סנאטור צעיר. עבדתי איתו מאוד קרוב. התפקיד המרכזי שלי היה הקונגרס ונפגשתי אתו כל שבוע. באוגוסט 73' הוא נסע למצרים לביקור ראשון. כשהוא חזר הוא נפגש עם גולדה. יש לי את הפרוטוקול של הפגישה הזו. המצרים השתמשו בו כדי לומר שהם לא הולכים למלחמה, כחלק מההטעיה. הם אומרים לכולם שהעליונות של ישראל היא חד-משמעית ובשנים הקרובות מצרים לא תצא למלחמה. חסנין הייכל, בתיאום עם סאדאת, שתל את זה בראשו. הוא בא לגולדה ב-31 לאוגוסט, שישה ימים לפני המלחמה. מזלזלים במצרים, אבל אני אומר לך, יש שם אליטה של 2%-5%, שהם ברמה בינלאומית".

רציתי לשאול אותך על תהליך קבלת ההחלטות בשני הצדדים. אתה יכול להשוות?

"את ההחלטות במצרים קיבל סאדאת בלבד ופה קיבלה אותן גולדה לבדה. זה שהיא אחר-כך במטבח חלקה עם אנשים, זה עניין אחר".

אתה יכול להשוות את איכות קבלת ההחלטות?

"תראה, אין ספק שסאדאת הפך לדמות בינלאומית נערצת אחרי המלחמה. הוא החזיר את הכבוד למצרים. המצרים זוכרים את הימים הראשונים של מלחמה, אנחנו את האחרונים. מצרים נשאה אותו על כפיים. הוא החזיר את הכבוד הלאומי. הוא הרג ישראלים, הוא כבש שטח. סאדאת אומר לרמטכ"ל שלו 'יא שזאלי, אני רוצה שתכבוש עשרה סנטימטר בצד השני של התעלה, אבל שתחזיק מעמד ותישאר שם. תשים שם את הדגל המצרי וששום כוח לא יזיז אותך משם. אני צריך עשרה סנטימטר, לא יותר'".

***

ערן הציג לי בפגישתנו כמה מסמכים הנוגעים לכישלון צה"ל בהגנה על התעלה, בין השאר מכיוון שלא הצליח להפעיל את מתקני ההצתה שהכין לאורכה. מתזכיר של מינהלת המודיעין הצבאי המצרי שהציג בפני ערן עולה כי המודיעין המצרי ידע לצה"ל אין את היכולת והאמצעים להפעיל את מתקני ההצתה, דבר שהציבור הישראלי ואף חלק מהפיקוד הבכיר לא ידעו.

מכל הסיפור הזה, שהיית כה קרוב אליו, יש לך איזשהו לקח?

"יש לי לקחים מאוד קשים"

מאיזה כיוון?

"תזכור, ההיסטוריה חוזרת על עצמה".

ולא לומדים מטעויות?

"ההיסטוריה חוזרת על עצמה, והמחיר תמיד יותר יקר".

איך אתה מסביר את זה? טיפשותם של מקבלי החלטות או חדלונם?

"הנה, ראה את העתק הערכת אמ"ן מ-5 באוקטובר (מציג לי את המסמך - י"ב). ישבתי ארוכות עם שלמה גזית, מי שהחליף את אלי זעירא, ושאלתי אותו כמה אנשי אמ"ן היו באותה תקופה. 6,000".

וואו...

"זה (המסמך - י"ב) התוצר שקיבלה מדינת ישראל, שאמרה ערב המלחמה שיש לה את האמ"ן הכי טוב בעולם. אי-אפשר לשחרר את אמ"ן מאחריות בשום צורה שהיא, אבל אי-אפשר גם להתייחס לעניין בהתעלם מהמהלכים שהביאו למלחמה. כל ההיבריס הזה, הזלזול במצרים שהתחיל אחרי ששת הימים.

אז מה הלקח שלך מכל האפוס של הערוץ המדיני המצרי?

"אין לי עמדה חד-משמעית שאפשר היה למנוע את המלחמה. אני רק מציג את העובדות כפי שאני מכיר אותן מקרוב. אבל ההיבריס הישראלי ממשיך".

גם היום?

"בוודאי. הוא לא הסתיים ביום כיפור".

הוא מחריף אפילו?

"יכול מאוד להיות. תראה, המחשבה שאפשר לעקוף את הבעיה הפלסטינית דרך 'הסכמי אברהם' או הסכם שלום עם מצרים או עם ירדן או משהו כזה, זו מסקנת שווא. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בעימות היסטורי בין שני עמים על אותה כברת ארץ והשאלה היא איך מגיעים להבנה ביניהם. העתיד שלנו בנוי על זה. אנחנו גולשים למדינה דו-לאומית ובסופו של דבר הדמוגרפיה תכתיב את הפוליטיקה. במצרים אמרו לי דבר מאוד מעניין: 'תראה, נכנסנו למשבר מאוד קשה בתוך החברה המצרית בעקבות ששת הימים. זה חיזק את הפונדמנטליזם, זה חיזק את הקול של האחים המוסלמים, שהם האיום הכי גדול על מצרים. ההנהגה החילונית נכשלה, ולכן התחזק כל הצד הקיצוני שהביא בסוף להריגתו של סאדאת'. המסקנה המרכזית שלי זה שצריך להתייחס לסכסוך עם הפלסטינים בשיקול דעת ולהבין את מגבלות הכוח".

