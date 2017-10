הוא לא הכושי שלכם: השירים בעקבות הרצח של מדגר אוורס

"אני לא הכושי שלכם", סרטו התיעודי המעולה של ראול פק מ-2016, המוקרן החודש בסינמטק תל אביב כחלק מקולנוע דוקאביב ויוקרן בהוט 8 בחודש הבא, מבוסס על מלותיו של הסופר האמריקאי השחור ג'יימס בולדווין. לצד קטעים מראיונות עמו והרצאות שלו, בטלוויזיה ובאוניברסיטאות, מובאים דברים שכתב, בקולו של סמואל ל' ג'קסון.



בולדווין, שמת בשנת 1987, בן 63, "מתאר" בסרט, בקולו המהפנט של ג'קסון, שלושה אנשים שהיו קרובים לו. הם פעלו למען הפסקת האפליה הגזעית בארצות הברית. הם הקדישו את מרצם וזמנם למען שוויון בין שחורים ללבנים. אבל משימתם נעצרה בטרם עת, ביריות שנאה שגרמו למותם. אלה היו מדגר אוורס, מלקולם אקס ומרטין לותר קינג.

מדגר אוורס /אי־פי

אוורס היה הראשון ביניהם שנרצח. בשנת 1963, בג'קסון, עיר הבירה של מדינת מיסיסיפי, ירה בו איש קו קלוקס קלאן. נינה סימון כתבה ושרה זמן קצר אחר כך את Mississippi Goddam. זו היתה הצעקה הפרטית שלה, שנהפכה לקולקטיבית, נגד הגזענות בארצות הברית בכלל ובמדינות הדרום בפרט. כתב אשמה מפורט שבו היא ביקשה בשיר מהאל שירחם על ארצה. היא כבר לא מרגישה שייכת, היא הפסיקה להתפלל. "אתם לא צריכים לחיות לידי", היא חתמה את דבריה, "רק תנו לי את השוויון שלי".

נינה סימון - דלג

נינה סימון - דלג

גם זמרים לבנים לא נשארו אדישים לרצח של אוורס. שנה לאחר מכן, באלבומו "הזמנים משתנים", כלל בוב דילן את השיר "Only a Pawn in Their Game" המתייחס לרצח, לקליע שנורה מבין השיחים, בחשיכה. דילן, שקטע משירו, בהופעה חיה, מתועד בסרט, שר בצער על מוות מיותר ואכזר, שהאחראי לו הוא בסך הכל "פיון במשחק" של פוליטיקאים ומטיפים, המפיצים שנאה, מטפטפים אותה לפיותיהם של לבנים עניים.

בוב דילן - דלג

בוב דילן - דלג

פיל אוקס, זמר פולק לבן אחר ששר שירי מחאה בשנות ה-60, כתב ושר שני שירים עליו, "Too Many Martyrs" ו"Another Country". באחרון שבהם הוא לועג להתנערות של אמריקאים רבים מהרצח, מהאמירה שלפיה "דבר כזה לא יכול לקרות בארצות הברית". הוא אינו מזכיר את שמו של מדגר אוורס, אבל ברור לחלוטין כי הוא מתכוון לרציחתו, וגם לרצח שחורים אחרים בידי לבנים, רק בגלל צבע עורם.

פיל אוקס - דלג