השיר הכי מצליח שמקרטני ולנון כתבו ולא ביצעו

בתחילת שנות ה-60 היה המרסי ביט אחד הסגנונות המוזיקליים הפופולריים ביותר באנגליה. פופ ורוק התערבלו בו, באופן נערי, מוחצן ונגיש לדור הצעיר. הסגנון הזה, שהושפע לא מעט ממוזיקה שחורה אמריקאית ונקרא על שם נהר המרסי החולף על פני ליברפול ומנצ'סטר, ניסה למנוע מהבריטים לשאת עיניהם כל הזמן אל הרוק והפופ האמריקאיים. יוצריו ביקשו לומר כי יש אלטרנטיבה, להוכיח שבממלכה הבריטית אפשר לכתוב מוזיקה לא פחות טובה מאשר בארצות הברית.

זה עבד, לא רק בזכות הביטלס. בשל הדומיננטיות של הלהקה מליברפול נדחקו הצדה, בתקופת פעילותה ולאחר מכן, הרכבים אחרים שניגנו בסגנון הזה, ביקשו להיות גדולים יותר, להצליח גם באמריקה.

פיטר אנד גורדון - דלג

פיטר אנד גורדון - דלג

היו הרבה להקות בריטיות שניגנו בסגנון המוזיקלי הזה, על גווניו השונים, והובילו את מה שנקרא, בעיקר בדיעבד, "הפריצה הבריטית". כמה מהן, למשל "Herman's Hermits" ו"The Move", הקליטו שירים שנהפכו ללהיטים גדולים ומוצלחים, אבל הן עצמן התקשו לשרוד לאורך זמן. בסופו של דבר הן נהפכו למעין נקודה קטנה בהיסטוריה - מזוהות עם הסיקסטיז והצליל של אותו עשור תרבותי עשיר.

בין ההרכבים ששרו לצלילי המרסי ביט נמנה הצמד "פיטר אנד גורדון". אם פעם תרצו לכלול אותם בשאלת טריוויה תוכלו לשאול "מי ביצע את השיר הכי מצליח שפול מקרטני וג'ון לנון כתבו ולא ביצעו".

השיר הוא "A World Without Love". רק מקרטני כתב אותו, אבל למרות זאת גם לנון הצליח להתגנב לשורת הקרדיטים. השיר יצא בשנת 1964, באלבום הבכורה של הצמד "פיטר אנד גורדון" שנקרא... נו, ברור - "A World Without Love".

השיר נהפך ללהיט ענק, באנגליה, בארצות הברית וגם במדינות אחרות ברחבי העולם. מיליוני עותקים נמכרו מהסינגל שלו. אנשים רקדו לצדו. הוא נוגן בתחנות הרדיו.

פיטר אנד גורדון - דלג

פיטר אנד גורדון - דלג

איך הכל התחיל? מקרטני היה בן זוגה של ג'יין אשר, אחותו של פיטר אשר, אחד מחברי הצמד לצד גורדון וולר. מקרטני התיידד עמם, בשל אהבתם המשותפת למוזיקה. הוא ניגן באוזניהם את השיר עוד לפני שהשלים בכלל את כתיבתו. הצמד שב אל השיר אחרי שהוחתם בחברת תקליטים - היו חסרים להם כמה שירים כדי למלא אלבום. מקרטני הסכים לבקשתם לגמור את כתיבתו ולתת להם אותו. הוא נתן להם עוד שירים שגם אליהם הוצמד הקרדיט של לנון, למשל I Don't Want to See You Again ו-Nobody I Know.

"A World Without Love" הוא שיר רב קסם גם עתה, יותר מ-50 שנה אחרי שנכתב והוקלט. יש לו צליל ביטלסי ועם זאת הוא נבדל מהלהקה ההיא. זה נפתח בהלמות תופים חרישית, בקושי נשמעת, ובגיטרה ומיד מכניס את המאזינים לאווירה, לתחושת הפחד מעולם ללא אהבה. בודד בחדרו, כשבחוץ רק הציפורים שרות, הוא ממתין שאהבתו האמיתית תחייך אליו. לא אכפת לו מה יגידו עליו, אין סיכוי שהיא לא תגיע.