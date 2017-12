היא ניו זילנדית שעושה מוזיקה מצוינת. ולא, לא קוראים לה לורד

היא ניו זילנדית, בשנות העשרים לחייה, שהוציאה השנה אלבום שני. לא קוראים לה לורד, כי אם נדיה ריד. היא שרה אינדי פולק נוגה וחרישי ומצטלמת כפי שהיא - במשקפיים מעט מסורבלים ובשיער ללא קישוטים וצבעים - אולי לכן המוזיקה שלה לא נהפכה לפופולרית מאוד ושיריה לא ממלאים אולמות.

יש בכך גם משהו טוב. כשזמרים לא נהפכים לחלק מההמון, המאזינים - אלה שכן גילו את יופיה של המוזיקה שלהם - יכולים להעריך אותם עוד יותר, לשמור כך את שיריהם לעצמם.

אלבומה השני של ריד, Preservation, יצא בראשית 2017. קדם לו Listen To Formation, Look For Signs שהופיע ב-2014.

שיריה אינטימיים, נוטים לעגמומיות. השוו אותה בין השאר לג'וני מיטשל ול"מאזי סטאר", אבל היא עומדת בזכות עצמה. במלים זהירות, בקצב אטי וחשדן, היא מתבוננת על הסובב את עולמה, מקרוב ומרחוק. ההיסוסים מעכבים, היא יודעת, אלא שעליה להיות בטוחה. חבל לבזבז את החיים על האנשים הלא נכונים.

החץ הוא מוטיב השב במלותיה של ריד, בת 25. כך ב"ריצ'רד", מעין סיפור קצר מוזיקלי, כך ב"החץ והמטרה". זהו החץ היורה את הזמן, דוחף וננעץ. זהו החץ המבקש לדייק ולקלוע בדיוק במטרה. אם יפספס יהיה צריך להתחיל הכל מהתחלה. ובינתיים הלב פועם, מחכה כבר שמישהו יפלח אותו, באהבה, כמו בציור או באימוג'י של ילדים ונערים שרק למדו מהי תשוקה וכמה היא עשויה להיות חזקה ונוקבת.

"אם היה לי ברור שאף אחד לא מתעניין במוזיקה שלי הייתי הולכת להיות מורה או מיילדת", אמרה לאתר Vice. "אבל כל עוד אנשים יקנו את האלבומים שלי או יבואו להופעות אמשיך לכתוב ולשיר". חסר לך שלא.