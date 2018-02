השיר היחיד המשותף שלהם שזכה באוסקר

בשנת 1970 זכו סוף סוף ברט בכרך והאל דייוויד באוסקר משותף. זה היה על השיר "Raindrops Keep Fallin' on My Head" מהסרט "קיד וקסידי". שלוש פעמים לפני כן היו בכרך ודייוויד - מגדולי הצמדים המוזיקליים של הפופ - מועמדים יחד לפני כן לאוסקר. על שיר הנושא של הסרט "מה חדש, חתלתולה", על שיר הנושא של הסרט "אלפי" ועל השיר "The Look of Love" מהסרט "קזינו רויאל".

בכרך, בקרוב בן 90, ודייוויד, שמת ב-2012, בן 91, יצרו פופ אלגנטי ומהוקצע. דייוויד כתב את המלים, בכרך הלחין את המוזיקה. בשיא היצירתיות שלהם - מסוף שנות ה-50 ועד סוף שנות ה-70, הם כתבו שירים לפסקולים רבים, מחברים בתבונה בין קול לתמונה, בין מלה לרגש. לפעמים זה נשמע קליל מדי, אוורירי, נשלף מהשרוול בהינף יד. זה אף פעם לא באמת היה כך. המאה ה-20 כבר מזמן אינה נוכחת בין דפי לוח השנה, אבל גם כעת, במאה ה-21, השירים של בכרך ודייוויד משמשים השראה למוזיקאים ולזמרים.

שיר של "קיד וקסידי" - דלג

שיר של "קיד וקסידי" - דלג

"קיד וקסידי" זכה בארבעה פרסי אוסקר מתוך שבעה שהיה מועמד להם. בכרך לא קיבל רק את הפרס על השיר הטוב ביותר, אלא גם על הפסקול.

בסרט, מערבון בבימויו של ג'ורג' רוי היל, מגלמים פול ניומן ורוברט רדפורד שני עבריינים בסוף המאה ה-19 הבורחים מארצות הברית אל דרום אמריקה כדי להמשיך שם את חיי הפשע. הצלחתו הקופתית של הסרט - הוא היה הסרט המכניס ביותר בארצות הברית בשנת 1969 שבה יצא - נבעה בין השאר מכך שהקהל כבר לא ראה בפושעים אנשים רעים בהכרח, אלא להיפך - הוא הזדהה עמם, התייחס אליהם כאל גיבורי תרבות. זה היה חלק מגל של סרטים כאלה, שהחל ב"בוני וקלייד" של ארתור פן מ-1967.

שיר: the look of love - דלג

שיר: the look of love - דלג

הזמר בי ג'יי תומאס, שביצע את שיר הנושא, היה אלמוני לפני כן. דיון וורוויק, שעבדה עם בכרך ודייוויד, ובין השאר הקליטה את שיריהם המועמדים לאוסקר "The Look of Love" ו"אלפי" ואת "Walk On By", המליצה להם ללהק את תומאס לביצוע השיר. זה עבד. השיר היה בתקופתו הסינגל המצליח ביותר של דייוויד ובכרך - ארבעה שבועות בראש טבלת הסינגלים בארצות הברית.

מה הפך אותו לפופולרי כל כך? אולי זו האווירה הפסטורלית השורה בו, בניגוד לאופי של גיבוריו, וגם הקול השליו והנינוח של הזמר. גם לחצוצרה, הנשארת בסוף לסולו בסגנון המזכיר בוסה נובה וגם את המוזיקה של הרב אלפרט, יש קסם משלה, שנותר זמן רב אחרי שהשיר נגמר.

שיר של שר - דלג