המוזיקאי הבריטי שהיה לטרנסג'נדרית הראשונה המועמדת לאוסקר

יאנס פורד עשה השנה היסטוריה, כטרנסג'דר הראשון המועמד לאוסקר בקטגוריית בימוי (על הסרט התיעודי, "Strong Island"). עם זאת הבמאי השחור, שהוא גם הטרנס'נדר הגבר הראשון המועמד לאוסקר, אינו חלוץ.

הקדימה אותו, לפני יותר מארבעה עשורים, אנג'לה מורלי, מלחינה בריטית שנולדה בשם וולטר סקוט בשנת 1924.

פסקול הנסיך הקטן - דלג

פסקול הנסיך הקטן - דלג

היא נולדה בלידס שבאנגליה, שנים ספורות לפני שיצא הסרט המדבר הראשון. בהיותה בת 15 עזבה את בית הספר והחלה לנגן עם תזמורות שונות., בכלי נגינה שונים, בהם סקסופון ופסנתר. אחר כך עבדה ברדיו של בי-בי-סי. בשנות ה-50 עברה לתחום הניהול המוזיקלי, בחברת התקליטים פיליפס, ומשם זזה לניצוח על תזמורות ולכתיבת פסקולים לסרטים בריטיים.

פסקול הסרט "Slipper and the Rose" - דלג

פסקול הסרט "Slipper and the Rose" - דלג

סקוט, שכתב בין השאר מוזיקה לסרט "המציצן" של מייקל פאואל מ-1960, היה מועמד לאוסקר, כאנג'לה מורלי, על המוזיקה לסרט "הנסיך הקטן" מ-1974 (לצד פרדריק לואו, אלן ג'יי לרנר ודגלס גיימלי). שנתיים אחר כך היתה מורלי שוב מועמדת לאוסקר, הפעם על הצלילים שכתבה לגרסת סינדרלה, The Slipper and the Rose מ-1976 (לצד ריצ'רד מ' שרמן ורוברט ב' שרמן).

זמן קצר אחר כך היא הוזעקה להלחין את המוזיקה לגרסה הקולנועית של הספר "גבעת ווטרשיפ". מלקולם ויליאמסון היה זה שהופקד על כתיבתה, אבל הוא פרש, מסיבות שנויות במחלוקת - יש הטוענים כי בשל מחלה, אחרים אומרים כי לא עמד בעומס - ומורלי התבקשה להשלים את הלחנת המוזיקה שהחל בכתיבתה. היו לה שלושה ימים בלבד לעשות זאת לפני שהחלו ההקלטות.

פסקול גבעת ווטרשיפ - דלג

פסקול גבעת ווטרשיפ - דלג

בשנת 1980 עברה להוליווד והתאימה את עצמה לתעשייה האמריקאית ולמוזיקה הראוותנית המאפיינת רבים מסרטיה וסדרות הטלוויזיה שלה. היא כתבה מוזיקה לאופרות סבון, "שושלת" ו"דאלאס", שעליה היתה מועמדת לאמי, ושיתפה פעולה עם אחד המלחינים הבולטים בתולדות הקולנוע האמריקאי הפופולרי, ג'ון ויליאמס, בין השאר בסרט "אי.טי - חבר מכוכב אחר" שזיכה אותו באוסקר, אחד מבין חמישה שבהם זכה. ויליאמס מועמד גם השנה לפרס, על פסקול "מלחמת הכוכבים: אחרוני הג'דיי".

מורלי מתה בשנת 2009, בת 84. בת הזוג שלה, שהיתה לצדה עד הרגע האחרון של חייה, היתה כריסטין פרקר. היא ליוותה אותה מאז שנת 1968,כשמורלי היתה עדיין גבר, אלמן טרי ששם החיבה שלו הוא וולי. "רק בזכות אהבתה ותמיכתה הייתי יכולה לההתמודד עם הטראומה ולהתחיל לחשוב על חציית הגבול המפחיד שכרוך בשינוי המין", אמרה. הם נישאו בשנת 1970. את התהליך הזה החלה כעבור שנתיים. מורלי, שם המשפחה שבחרה לעצמה, היה שם נעוריה של אמה.

וולי סקוט - דלג

וולי סקוט - דלג