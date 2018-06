גם את השיר היפה הזה כנראה לא תשמעו ברדיו הישראלי

הזמרת האמריקאית ברנדי קרלייל הוציאה בחודש שעבר את אלבומה By the Way, I Forgive You. האלבום, השישי שלה, כבר נמכר היטב בארצות הברית, עשרות אלפי עותקים בכל שבוע. עם זאת, אף על פי שקרלייל, ילידת 1981, מקליטה אלבומים מאז 2005, היא עדיין כמעט לא ידועה מחוץ למולדתה.

הסגנון שלה מוגדר כ"אמריקנה" - מעין שם גג המחבר תחתיו פולק, קאנטרי ועוד זרמים מוזיקליים המזוהים עם ארצות הברית. זו הגדרה כביכול רחבה, אבל בעצם צרה. היא מרחיקה מיד מאזינים פוטנציאליים. אלה עשויים לפטור את עצמם מהרצון לנסות בכלל להקשיב, חמש דקות, אפילו עשר, בטענה ש"אין לי כוח למוזיקה הזאת".

זה חבל, כמובן. כי אף שקרלייל עושה יותר קאנטרי מאשר פולק, יש בקול שלה, במלים שהיא כותבת ובהבעה שהיא מביאה אל המיקרופון עוצמות מרגשות.

"The Joke", הסינגל הראשון מתוך האלבום החדש, ואחד הכי יפים בו, הוא בלדה שהפסנתר תופס בה חלק נכבד. השיר מחולק לשני חלקים המתחברים זה לזה. החלק הראשון מוקדש לנער שאינו מוצא את מקומו בעולם - מתעללים בו, רגשית ופיזית, בבית ובלימודים. החלק השני מוקדש לנערה שסופגת השפלות בתואנה שהיא חלשה. היא מתקשה לשמור על יציבותה, מפני שאיש אינו מאמין בה או תומך בה.

קרלייל, בקול היפהפה שלה - קצת חרוך, הרבה רכות ולהט - מבקשת משניהם, הן הנער והן הנערה, לא להיכנע. "תנו לאלה שאומרים זה להתפזר ברוח. הייתי כבר בסרטים האלה. אני יודעת איך זה ייגמר. הבדיחה הזאת היא על חשבונם".

הזמרת, שזמן קצר לפני צאת האלבום הסבירה את שמו - במכתב שפירסמה באתר שלה ובו אמרה שהיא סולחת לכומר שסירב להטביל אותה לנצרות בהיותה נערה בגלל נטייתה המינית, שרה גם שיר לבתה, אוונג'לין. בראיונות עמה סיפרה כי האימהות שינתה אותה. כן, זה נשמע נדוש. לא, השיר ממש לא כזה. זהו מעין שיר ערש מפוכח. החלון פתוח למחצה, כדי שיהיה אפשר להביט החוצה ובה בעת להישאר מעט רחוק מהמתרחש. להציץ אל העולם הגדול ולשמור על פרטיות. קרלייל, שבשיריה מרבה לשיר על העצמה נשית, היא גם פעילה חברתית. זה תמיד אמין בשיריה, אף פעם לא מאוורר המעיף סיסמאות.

שיר מוצלח נוסף הוא "Most Of All". גם הוא, כמו "The Joke", מחולק לשני חלקים המתחברים זה לזה. תחילה היא שרה על אביה, לאחר מכן על אמה. המרחק הגיאוגרפי והשנים שעוברות לא משכיחים ממנה את שלמדה וקיבלה מהם. היא מודה על כך, בכל יום.