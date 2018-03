הזמרת הבריטית טרייסי תורן הוציאה החודש אלבום סולו חדש, "Record", ובו בין השאר השיר המצוין "Sister" המארח את הזמרת קורין ביילי ריי.

תורן, ילידת 1962, אחד הקולות הנשיים הייחודיים בפופ הבריטי, היתה חברה בין השנים 1982 ל-2000 בצמד "Everything but the Girl" לצד בן ווט שנהפך לבעלה ואבי ילדיה. הם הקליטו יחד כמה אלבומים, בהם "Idlewild" שיצא ב-1988 וכלל גרסה מחודשת שלהם לשיר "I Don't Want to Talk About It".

הביצוע של קרייזי הורס - דלג

הביצוע של קרייזי הורס - דלג

דני ויטן הוא שכתב אותו וגם שר, עם להקתו "קרייזי הורס", ב-1971. הלהקה, שהתפרסמה כלהקת הליווי של ניל יאנג, האריכה ימים, שלא כמו ויטן. הלהקה ממשיכה לנגן מאז 1969. ויטן מת, בן 29 בלבד, שנה אחרי שיצא השיר באלבומה הראשון של "קרייזי הורס". הסמים הרגו גם אותו.

השיר נהפך ללהיט בזכות רוד סטיוארט. הזמר הסקוטי, שהשיט את "Sailing" שביצעו במקור "האחים סאתרלנד" ב-1972 להצלחה בינלאומית, ביצע באלבומו "Atlantic Crossing" מ-1975 גם את "Everything but the Girl". כמו בריטי אחר בן דורו, ג'ו קוקר, הוא התבלט לא רק בקול צרוד, אלא גם ביכולת להשתלט על שירים של אחרים ולהפוך אותם למזוהים עמו.

הביצוע של רוד סטיוארט - דלג

הביצוע של רוד סטיוארט - דלג

הביצוע של "Everything but the Girl" הצליח מאוד, כי הוא חשף את עצמו עוד יותר מקודמיו. הגיטרות, הקול, האווירה - הכל היה רגשני יותר, קירב אל המאזינים את תחושת הבכי ושברון הלב אחרי הפרידה ולפני אפשרות לחזור, לנסות להדביק, גם אם רק קצת, חלקית, את שהתנפץ ונסדק.

הביצוע המקורי, של ויטן ו"קרייזי הורס", היה הכי מאופק ולכן אולי נשכח מעט עם השנים. בלדה שלא רוצה להיות בלדה. ויטן נשמע תבוסתן ועם זאת קצת שאנן, כאילו לא באמת מתאמץ, אף על פי שהוא כן מתאר את תחושותיו, מציג את כוונותיו.

הביצוע של טרייסי תורן - דלג

הביצוע של טרייסי תורן - דלג

ויטן הוא זה שיותר מסטיוארט ומ"Everything but the Girl" נתן משמעות אמיתית למשפט הדרמטי "אני לא רוצה לדבר על כך ששברת את לבי". זורק את הפצצה והולך. הוא שומר על ריחוק, רואה לפי עינייך שכנראה בכית לנצח. ושהכוכבים בשמים לא מעניינים אותך, הם בסך הכל מראה. פגוע וכועס ככל שיהיה, פניו וגופו כבר נכונים להמשיך הלאה גם כשהוא תוהה "אם אשאר כאן האם תקשיבי ללבי?"