השיר Cry Me A River שכתב ארתור המילטון הופיע לראשונה בסרט המוזיקלי הקומי The Girl Can't Help It, אבל אין בו שום דבר מצחיק. הזמרת והשחקנית ג'ולי לונדון שרה אותו שם בביצוע יפהפה והציבה משוכה גבוהה לכל מי שחידש אותו אחר כך. בין אם זה היה גבר ששר לאישה או אישה ששרה לגבר.

הגרסה של ג'ולי לונדון

Cry Me A River נכלל כעת באלבום הופעה חדש של ברברה סטרייסנד, Live at the Bon Soir, שבו הקלטות מהופעה בניו-יורק בדיוק לפני 50 שנה. כדאי מאוד לא לבלבל בין השיר הזה לבין שיר באותו שם שהוציא לפני 20 שנה ג'סטין טימברלייק ונכתב על בריטני ספירס. הדמעות זלגו מעצמן, כאן וגם שם, אבל זה בכלל לא אותו הדבר.

הגרסה של ברברה סטרייסנד

Cry Me A River הוא השיר הכי מפורסם של ארתור המילטון, כיום בן 96. במקור, הוא נכתב בכלל לסרט אחר Pete Kelly's Blues ולזמרת אחרת, אלה פיצג'רלד. את הסרט ההוא ביים ג'ק וב, שהיה עד זמן קצר לפני כן בעלה של ג'ולי לונדון. צחוק הגורל, הוא ויתר על השיר ואשתו לשעבר זכתה בכל הקופה.

זהו שיר תוכחה, שיש בו הרבה מאוד כעס ומרירות, ונהרות רבים לחצות של עצב ודמעות, אבל הוא גם שיר על כוח והתפכחות. בכל אהבה, נכזבת או ממומשת, יש מאבקי כוח גלויים או סמויים. כמעט תמיד יד של מישהו על העליונה והאחר נדרש לוותר, להתפשר. כשהאהבה נגמרת עולים מן הסתם חילופי ההאשמות. יש מי שמאוכזב, ואחרים בוחרים להמשיך הלאה. כך או כך, קשה לשכוח את העצב שנגרר עמוק פנימה.

הגרסה של סאם קוק

"עכשיו אתה אומר שאתה בודד / אתה בוכה כל הלילה / ובכן, מצדי שתבכה דמעות שימלאו נהר שלם / אני בכיתי כך עליך" - כך נפתח הבית הראשון. "עכשיו אתה אומר שאתה מצטער / על כל השקרים שלך / ובכן, מצדי שתבכה דמעות שימלאו נהר שלם / אני בכיתי כך עליך".

לאורך כל השיר מזכירה לונדון שאת כל מה שהגבר שאליו היא שרה חווה, היא כבר חשה על בשרה לפני כן. היא המשיכה בחייה, דילגה מעל אהבה שנגמרה מבחינתה. הוא עדיין נאחז בעבר, מנסה להציל דברים שהרס בעצמו, חושב שהמניפולציות שלו יעבדו עליה. הוא לא מבין שהיא כבר בכתה די והותר, ואין לה זמן להתחרט או להצטער.

יש לשיר הנפלא הזה אינספור ביצועים. למשל, גרסת הסול המצמררת של סאם קוק או הגרסה הבלוזית והנשפנית של ג'ו קוקר. לא צריך להשוות ולהחליט מי יותר טוב ומי פחות. פשוט להקשיב.