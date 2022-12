בזכות הביצוע של בוב דילן, אנשים התחילו להקשיב למוזיקה שלו

גורדון לייטפוט היה זמר קנדי אלמוני יחסית כשהוציא ב-1966 את אלבום הבכורה שלו !Lightfoot. האלבום הזה הוביל אותו לקריירה מוזיקלית מרשימה שממשיכה עד ימינו, אבל בשונה מזמרים וזמרות בני ארצו ובני דורו, כמו ג'וני מיטשל וניל יאנג, לייטפוט מעולם לא נהפך לזמר מצליח ממש. השיר הכי מוכר שלו היה ונותר If You Could Read My Mind, שכתב לאשתו הראשונה בניסיון כושל למנוע את גירושיהם.

הגרסה של גורדון לייטפוט

אלא שלייטפוט כתב עוד שירים, שגם אם לא נהפכו ללהיטים גדולים - היו מי שהעריכו את יופיים ובחרו לחדש אותם. אחד השירים האלה הוא Early Morning Rain מאלבום של לייטפוט. "פיטר, פול ומרי", שאהבו לעוט על שירים של אחרים וליצור להם גרסאות פולק נהדרות, חידשו אותו עוד ב-1965, שנה אחרי שלייטפוט כתב אותו ושנה לפני צאת אלבומו הראשון. בוב דילן המתין קמעה, עד 1970, והקליט לו גרסה משלו. אפילו אלביס פרסלי שר אותו.

הגרסה של בוב דילן

לימים סיפר לייטפוט, כיום בן 84, שהביצוע של דילן תרם להזנקת הקריירה המוזיקלית שלו. פתאום אנשים בתעשיית המוזיקה התחילו להכיר את שיריי והעריכו את איכותם, אמר.

הגרסה של פיטר פול ומרי

זוהי מוזיקה של מספר סיפורים, שנודד ממקום למקום. טרמפיסט שידו תמיד מושטת. גם אחרי שהוא מרשה לעצמו להתיישב, להניח רגל על רגל ולהישען לאחור, הוא אינו מתכוון לעצור. עיניו, פניו, ראשו וגופו מתכוננים ליעד הבא, אל המחר שיביא איתו סיפור אחר, חוויות נוספות במסע הבלתי נגמר של החיים.

בשיר Early Morning Rain, שעת בוקר מוקדמת, כשהגשם נוקש בדלת וניתך על האדמה, הוא חש חסר כל מבחינה חומרית ונפשית. דולר בידו, כיסיו מלאים חול. הוא רחוק מהבית, מתגעגע לאהוביו. הלב כואב. האישה שהוא אוהב טסה הרחק מכאן. אל מקום שבו אין גשם והשמש תמיד זורחת. ללא מטוס או רכבת - כל שנותר לו הוא ללכת. לאן? ספק אם הוא יודע. בקולו המכונס בעצמו נדמה כי ראשו מושפל והוא הרים ידיים.