לעולם לא אוכל להיפרד, הם שרו כולם

The Jackson 5 היתה הראשונה. היא הקליטה את השיר Never Can Say Goodbye ב-1971 כחלק מאלבומה החמישי Maybe Tomorrow. בדיעבד, מוזר לשמוע ילדים ונערים שרים שיר שבו הם קובעים דברים בהחלטיות של מבוגרים; מודיעים שהם לעולם לא יוכלו להיפרד. ולא רק זה. גם הבחירה לשיר אהבה בנחישות כזאת עשויה להיראות ולהישמע תמוהה, גם אם בסופו של דבר קהל היעד שלהם היו מבוגרים. זה כמובן לא מוריד מהאיכויות המוזיקליות של הלהקה ומשיריה.

אייזק הייז לא המתין יותר מדי זמן. עוד באותה שנה, הוא הקליט גרסה משלו לשיר, עבור לאלבומו החמישי Black Moses. ואיזו גרסה זו היתה. הייז היה זמר טוטאלי, אחד שנותן את כולו. כמו בגרסאות אחרות שלו, למשל ל-Walk On By, הוא לא רק נכנס לשיר אלא ממש הופך בו, מתפתל בתוכו, חופר, בוחן, תוהה - ולא הולך לאיבוד. זה תמיד ארוך מהמקובל לשיר פופ, תמיד נפלא ומעורר מחשבה. כשהוא שר "לעולם לא אגיד להתראות", הוא נותן דגש לקושי שלו לעשות זאת. זה כל-כך משכנע.

גלוריה גיינור, אחת ממלכות הדיסקו, הקליטה אף היא גרסה לשיר ב-1975. הוא הופיע באלבום הבכורה שלה. הפעם, בניגוד לשתי הגרסאות הקודמות, השיר פנה למקום אחד מרכזי: רחבת הריקודים. והוא לא סתם הגיע לשם, אלא נהפך לכוכב של ממש במועדון. על הקושי להיפרד הקלו כנראה תחושת השחרור, ולו הזמנית, על הרחבה. סביר להניח כי אלה ששמעו אותו לראשונה בביצוע שלה משוכנעים עד עצם היום הזה כי היא זו שהקליטה את השיר לראשונה.

הצמד הבריטי The Communards היה הבא ותור והקליט את השיר ב-1987 לאלבומו השני ואחרון, Red. ג'ימי סאמרוויל, לפני כן חבר בלהקת "ברונסקי ביט", היה שותף בצמד הנפלא הזה לריצ'רד קולס, שנהפך אחר-כך לכומר וסופר. גרסת ההיי-אנרג'י שלהם, מעין דיסקו עדכני של האייטיז, היתה כמובן גם שיר הומואי לכל דבר, כפי שהיו כל השירים ששר סאמרוויל.

סאמרוויל גם היה אחד הזמרים היחידים שלא חששו לצאת מהארון עוד כש-The Communards היו בשיא הצלחתם, וגם על כך - פרט למוזיקה המרגשת - הוא ראוי להוקרה.