האיש שהרגיש תמיד אאוטסיידר, וכך היתה גם המוזיקה שלו

לפופ הבריטי, ובתוכו כמובן גם הסקוטי, היו שיאים של יצירתיות, תעוזה ורגש בשנות השמונים. להקת The Associates לקחה בהם חלק. שניים מחבריה כבר הלכו לעולמם: הסולן בילי מקנזי מת ב-1997, אחרי שהלהקה כבר התפרקה, בגיל 39 בלבד. הגיטריסט, אלאן ראנקין, שותפו העיקרי של מקנזי, מת השבוע בגיל 64.

למקנזי היה קול אופראי, רגיש, גדול מהחיים. כל-כך הרבה עצב, יגון ומועקה התאספו בתוכו, הצטברו בלבו, בקעו מגרונו. כמה יפה זה היה, וגם מדכא. השיר Breakfast, שיצא ב-1985 באלבום השלישי Perhaps, ביטא זאת יותר מכל. ראנקין כבר לא היה בלהקה כשזה קרה. הוא עזב אותה זמן קצר אחרי צאת האלבום השני, Sulk, ב-1982. השיר Party Fears Two שהופיע בו היה הסינגל המצליח ביותר של The Associates. הוא טיפס עד המקום התשיעי בטבלת הסינגלים הבריטית, דבר בלתי נתפס כיום, בגלל המילים ובגלל היותו אנטי-להיטי, אבל ייתכן שזו בדיוק הסיבה שמשך את תשומת הלב.

מקנזי כתב את המילים ל-Party Fears Two וראנקין הלחין אותו. הם חילקו ביניהם את העבודה מאז הכירו בעיר דאנדי. הרקע הקברטי שלהם ניכר גם בשיר הזה. הם כתבו אותו בסוף שנות השבעים בעת שהכיוון המוזיקלי פנה אל הפוסט-פאנק והמתינו אל הסינת-פופ של תחילת שנות השמונים כדי להוציאו.

על פניו, המילים מתייחסות להתמכרות לאלכוהול ולהשפעותיה המזיקות. לא רק להרס עצמי, אלא גם לפגיעה בקרובים וכאלה שהיו במקרה בסביבה. שתי נערות שתויות שניתצו חלונות במסיבה שימשו כהשראה. ראנקין סיפר לימים ש-Party Fears Two אינו מדבר רק אל אלכוהוליזם, אלא פונה בעצם לכל מי שחש אאוטסייד ונדרש לשחק את המשחק. לעשות כאילו הוא נהנה בזמן שהוא בעצם סובל.

The Associates היא אחת מאינספור להקות שזכו באותה תקופה להערכת הביקורת, אבל קהלה תמיד נותר מצומצם. זה כנראה גם מה שהוביל לפירוקה. תפוקת באלבומים שלה לא היתה גדולה ולכן היא נותרה שייכת לזמן פעילותה, כמו סוד קטן ושמור בממלכה המאוחדת. אחרי שעזב את הלהקה, הפך ראנקין למפיק מוזיקלי. הוא גם הקליט כמה אלבומי סולו. ההרכב הידוע ביותר איתו עבד היה גם הוא מסקוטלנד - Cocteau Twins.