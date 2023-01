בוז סקאגס כתב את We're All Alone, ריטה קולידג' פיצחה אותו

הזמר האמריקאי בוז סקאגס הוציא ב-1976 את אלבומו Silk Degees. הוא כבר היה אז מוזיקאי מיומן, זה היה אלבומו השביעי, אבל עד אותו רגע נדמה כי נותר עם טעם של החמצה. הלהיט הגדול ביותר באלבום הזה היה Lido Shuffle, שיצא כסינגל ונמכר לא רע בארה"ב. ועם זאת, השיר שלו הוא חב את התגמולים הרבים שקיבל במשך שנים, הוא השיר שנעל את אותו אלבום (והיה גם הבי-סייד בתקליטון של Lido Shuffle) - We're All Alone.

הגרסה המקורית של השיר

ההפקה, כך נדמה, מפספסת אותו. החיבור בין קולו השקט, המינורי, האיטי והרגוע סקאגס לבין המוזיקה הולך לא פעם לאיבוד. We're All Alone אינו שיר צעקני, אבל מתקרב עד שאפשר לחוש את הצרימה. "הגשם יורד בחוץ, אולי הוא לא ייפסק לעולם", הן מילותיו הראשונות. הרכות מתבקשת מיד בפתיחה, ועל אחת כמה וכמה בהמשך. ובכל זאת, זה לא קורה. לא בגרסה המקורית.

הגרסה של פרנקי ואלי

פרנקי ואלי, סולן "ארבע העונות", הבין את זה טוב יותר. באותה שנה הוא כבר הקליט ביצוע משלו לשיר וכלל אותו באלבומו השישי, Valli. כשהוא ליד פסנתר, ואלי מכווץ את עצמו, כאילו ירח או פנס דרכים מאיר מעליו, והוא עצמו מצוי בתוך עיגול של אור. למרות שקולו הנהדר והייחודי נטה לפעמים לנימה של צווחנות, הוא הופך את השיר למה שהיה אמור להיות מלכתחילה - בלדה מחבקת, כזה שרוקדים לצליליו סלואו בסוף הערב, כשהמועדון כבר עומד להתרוקן. התזמור אינו מכביד על הגרסה של ואלי, אלא מוסיף לה עוד נופך, עוד מגע.

הגרסה של The Walker Brothers

The Walker Brothers הקליטו גם הם את We're All Alone, וגם הם עשו זאת ב-1976. הבחירה שלהם, כמה לא מפתיע, היתה בצד המלנכולי של העולם. בכל זאת, סקוט ווקר... כי אם כבר המילים הם של חורף והאווירה היא של העונה הקרה, אז למה לא ללכת עד הקצה? זה יפה, מסתתר, צץ מבין האפלה כמו מגדלור מהבהב.

הגרסה של ריטה קולידג'

ואז באה ריטה קולידג' והוציאה גרסה משלה ל-We're All Alone. השנה היתה 1977 וקולידג', כמו קודמיה, כבר לא היתה אלמונית. הוא נכלל באלבומה השישי Anytime... Anywhere. זה היה אלבומה המצליח ביותר, הרבה בזכות הגרסה הזו. זו גם היתה, בסופו של דבר, הגרסה הפופולרית ביותר.

היכן היה טמון סוד ההצלחה? קודם כל, גרסתה של קולידג' היתה שונה מעצם העובדה ששרה אותה אישה. מעבר לכך, מפיקיה של קולידג' והיא עצמה ניגשו אליו כאל מה שהיה אמור להיות במקור - בלדה רומנטית שמתפרצת בפזמון, סוערת מבפנים, שקטה מבחוץ. זה פופ וזה פולק וזה קאנטרי. והוא פונה לכולם ולכולן. אהבה בין ארבעה קירות, מלאת כנות ותשוקה. לסגור את החלון, להוציא הכל החוצה, לתת לזה להתחיל, ללמוד להעמיד פנים.