בוקר חדש לדרום אפריקה (ובקייפטאון לא מורידים את המים בשירותים)

הבצורת בקייפטאון הביאה את המקומיים לרמות חדשות של חרדה; כשחזרתי באחת הפעמים האחרונות לקייפטאון מיוהנסבורג, אמרה לי המארחת שלי: "תדאג להגיע נקי, כי אין לנו פה מים למקלחת". זה הזכיר לי את הקמפיינים של "ישראל מתייבשת", אלא שפה מדובר על מחדל ציבורי ברמה בינלאומית. ואכן, חברים מהארץ שאלו אותי איך אני שורד בלי מים, וגם עדכוני חדשות הזכירו לי כי בעודי חוסך וממחזר מים, עיר של מיליוני תושבים מתקרבת ליום אפס - וזו אכן פרספקטיבה חדשה לאנושות, על איך העולם יכול לנקום בנו היום, ולא בנכדי נכדינו בעתיד.

מבחינתי, אפשר לעשות מקלחת ולמחזר את המים להורדת מי האסלה. אבל רבים מתושבי קייפטאון אפילו לא מורידים את המים בבתי השימוש. זה לא מצחיק, וזה גם די מסריח, אך נראה שהם באמת מפחדים מהגעתו של יום אפס, או רוצים להרגיש שעשו מה שהיו יכולים לכשיגיע. או שהם מבינים, שיש פה אחריות קבוצתית של ממש.

סרטון הסבר על מחסור המים באפריקה - דלג

סרטון הסבר על מחסור המים באפריקה - דלג

המשפט "If it's yellow let it mellow" הפך לגרפיטי מוכר בשירותים הציבוריים בעיר. וגם שירותי הבתים נותרים מלאי שתן. מי שיש לו כסף בונה בור-הול פרטי ומתעלם מהמצוקה המשותפת. כסף הרי קונה הכל. וזה הנושא המרכזי בקייפטאון, שכבר התייבשתי מלהקשיב לו, ולעקוב. וכמעט לא שמנו לב, שיש שלטון חדש.

סיריל רמפוזה, איש עסקים בעל דימוי של פוליטיקאי הגון, מהחומר של מפלגת הקונגרס הלאומי האפריקאי (ה-ANC) מפעם, הושבע לנשיאות לאחר תשע שנות שלטונו המושחת של ג'ייקוב זומה. בעוד הציבור אדיש שותק, האמון במדינה גודל והרנד מתחזק. ובכל זאת, לתושבי קייפטאון יותר חשוב לדעת שיום האפס נדחה ליוני: רווחה קטנה לקייפטוניאנז, דחיית הקץ לאנושות.

תושבים עומדים בתור למלא מים בפרבר ניולנדס בקייפטאון. רמות חדשות של חרדה מייק האטצ'ינגס / רויטרס

לדמיין שינוי

"כמה זמן אתה נותן עד שביבי ילך הביתה?", נשאלתי לא מעט פעמים, כאילו יש לי יכולת ניבוי כלשהי. "בכל זאת, אצלנו זה לקח תשע שנים", אני זוכר שמישהו ענה איפשהו, בנסיון להזכיר לנו את טבעה של הפוליטיקה הנהנתנית והדורסנית. נראה שיכול היה להיות לנו משהו במשותף עם הדרום אפריקאים בכל הנוגע לשלטון מושחת ונהנתן, אבל אצלם זה נגמר לפני שבועות. עוד שינוי חיובי בדרום אפריקה. ואצלנו, מי בכלל יכול לדמיין שינוי? ומי בכלל שמע מישהו מדבר לאחרונה על לדמיין שינוי? "לדמיין שינוי" נשמע כמו משהו שנלקח מסדנה ניו-אייג'ית של לוחמים לשלום. "לא האמנתי שאזכה לראות את האפרטהייד נגמר", סיפרה לי חברה טובה בת 68 שנעצרה כמתנגדת מן השורה. אתם מאמינים שתראו שינוי? ומה יהיה אותו שינוי, ומה יגרום לו להגיע?

הרי למה לשנות משהו שלא נראה בעייתי, שאפילו לא יודעים לקרוא לו בשמו: מהי מדינה אחת בלי זכויות לכל אזרחיה? קטונתי מלדעת. הרי, גם אם נספח את השטחים לא יפלו השמים, ובטח שלא נעניק לעצמנו תשובה אמיתית לשאלה האחרונה. אין צורך קל שבקלים לדמיין שינוי, כשאפשר להיאחז בקרנות המזבח של החיה-שמי-בכלל-יודע-מה-שמה. בתחילת פברואר התקיים פאנל בחוות ליליסליף בנושא עתיד ישראל ופלסטין. בין משתתפיו נמנה העיתונאי הישראלי-דרום אפריקאי בנג'מין פוגרנד שהצהיר, “אני שומע אנשים מדברים על מדינה אחת. אני לא מבין איך אפשר להתייחס לזה כנגד רצונם של 99% של ישראלים יהודים… (רעיון) מדינה אחת - לא יקרה".

הסברה במבט רטרוספקטיבי

בדצמבר האחרון, פרסמתי כאן תגובות שונות מקרב הקהילה היהודית להחלטת מפלגת השלטון להורדת דרג היחסים הדיפלומטיים עם ישראל. מנהיגה בקהילה היהודית הסבירה לי את הכעס והתסכול שחווה הקהילה בעקבות החלטה זאת: "עבור רבים מיהודי התפוצה, ויהודי דרום אפריקה בהם, בידודה של ישראל כמדינה היחידה שנתפסת כאשמה בהפרת זכויות אדם, בין אם מוצדקות או לא, הוא איום אמיתי לקיומה של ישראל. כחברה באו"ם, ישראל צריכה לקבל יחס וביקורת כשאר המדינות החברות. גם אם ישראל תשנה את מדיניותה בנוגע להתנחלויות, אויביה ימצאו סיבה פוגענית אחרת להשתמש בה נגדה. במהותה, זוהי אנטישמיות אף יותר מאנטי-ציונות, וזוהי הבעיה העיקרית שאיתה מתעמתות הקהילות היהודיות בעולם כיום".

הנשיא החדש של דרום אפריקה, סיריל רמפוזה, בפרלמנט בקייפטאון. רוחות שינוי רובאן בושוף / אי-פי

הדברים האלה עלו בזכרוני כשקראתי כתבה מ-1989 של החוקרת אן-מרי קריק מאוניברסיטת דרום אפריקה ("אסור לקבל יחס מוטה כלפי דרום אפריקה"). בימים אלה, הנשיא החדש רמפוזה, אשר מביא עמו חזון של יושר, לחימה בשחיתות וצמצום פערים, קורא תיגר על נבואתה של קריק בדבר אי היתכנותה של דמוקרטיה של רוב שחור. ניתן ללמוד מהנרטיב ההסברתי של משטר האפרטהייד בשנות ה-80, לפני נפילתו, המבוסס על פחד מאבדן הכח של קבוצת המיעוט השולטת, תוך הסתכלות על מדינות שכנות שעברו לשלטון שחור בלתי-דמוקרטי. הנחה זו, שמה שקרה ללבנים בזימבבוואה של מוגמבי, כדוגמה, ודאי יקרה גם ללבנים בדרום אפריקה לאחר המעבר לשלטון רוב (שחור), התגלתה כשגויה במבחן ההיסטוריה.

הקטעים המובאים כאן מתוך הכתבה של קריק מדגישים עד כמה המצב בדרום אפריקה היה הרע במיעוטו. לא יאומן כי יסופר:

"בעוד פגיעות בזכויות אדם הן הנורמה ולא היוצא מן הכלל ב-42 מדינות אפריקאיות הנשלטות על ידי שחורים, הזרקור עודנו מופנה אל דרום אפריקה. תמונות של גזענות, עליונות לבנה, נאציזם וכו' הינן חלק אפקטיבי מקמפיין שמשחק על אשמה לבנה ומעורר שנאה כלפי דרום אפריקה. בעוד שנכון הדבר שדרום אפריקה אחראית להרבה שגיאות, העובדות הינן סנסציוניות ומעוותות.

"בניגוד לאמונה הרווחת, הלבנים לא לקחו את הארץ הזאת מהשחורים. כשההולנדים התיישבו בקייפ ב-1652, הם מצאו ארץ צחיחה, בלתי מיושבת ברובה. ביחד עם מתיישבים גרמנים וצרפתים, הם בנו חברה דינמית. רק מאה שנים לאחר מכן, כשהם התקדמו לעבר שטחים נרחבים שטרם נגלו, הם פגשו בשחורים שהתקדמו דרומה. במאה ה-20, פעילות כלכלית שאורגנה על ידי לבנים משכה בהדרגה שחורים מאדמותיהם השבטיות אל כלכלת המזומנים ואל הערים.

"מוקדם יותר השנה (1989) אמר רנדל רובינסון, מנכ"ל שדולת האנטי-אפרטהייד 'טראנס-אפריקה', כי 'כל מה שאנחנו רוצים הם חיים טובים יותר עבור האנשים של דרום אפריקה". עם זאת, דרום אפריקה היא המדינה היחידה באפריקה שמדרום לסהרה אשר יכולה לספק מזון לתושביה. לשחורים פה יש את רמת החיים הגבוהה ביותר בכל היבשת. למרות שיש פערים גדולים בתנאי החיים של שחורים בדרום אפריקה (כמו באמריקה), לא ניתן להשוות את רמת המחיה לאף מקום אחר ביבשת. סווטו (Sweto) היא עיר הכוללת בתי ספר, חנויות, תיאטראות, אצטדיון ספורט ומגרשי טניס. באזורים מסוימים, שחורים מסיעים את ילדיהם לבתי ספר פרטיים במכוניות גרמניות…שגשוג (האוכלוסיה השחורה של דרום אפריקה) זה כמעט ואינו מוזכר.

"למרות שבעבר היו כלכלות תוססות, 42 המדינות הנשלטות בידי שחורים נהפכו לסיוט פוליטי, כלכלי וחברתי. תחת שלטון קולוניאליסטי, מדינות אלה ייצרו 95% מהמזון שצרכו. היום, למרות עושרן במשאבים טבעיים ובכוח אדם, מדינות אלה הפכו למדינות התלויות בסיוע זר. נוסף על כך, אוכלוסיית אפריקה גדלה בקצב מדאיג של שלושה אחוזים בשנה.

"הרבה ממדינות אלה זכו בקביעת ממשלתם לפי "איש אחד קול אחד", אך מבחינה היסטורית - רק פעם אחת. בחירות חד-פעמיות אלו הביאו לשלטון של מפלגה אחת, או של דיקטטורה צבאית. במדינות רבות זה כמעט בלתי אפשרי להוציא את המנהיגים הבכירים מחוץ לחוק. כל התנגדות תמיד איכשהו פשוט נעלמת, והעם נותר מדוכא בידי מוסדות המפלגה השלטת.

"יש רשימה אינסופית של הפרות זכויות אדם - זוועות גוברות של שחורים נגד שחורים. אסירים פוליטיים עוברים עינויים בזימבבוואה. יש מאות אלפי אנשים מאחורי תיל דוקרני במוזמביק. אסירי SWAPO (תנועת העצמאות של נמיביה) משוחררים מספרים על עינויים - במקרים מסוימים עד למוות. הרשימה נמשכת עוד ועוד, ואף על פי כן אין היא משיגה את תשומת הלב של התקשורת העולמית וקמפיין האנטי-אפרטהייד.

"מדוע שופטים את דרום אפריקה בצורה כה חריפה, בעוד שאמות מידה שונות לחלוטין חלות על אפריקה השחורה? למרות הפרות זכויות האדם בזאיר, הנשיא בוש מברך את מר מובוטו על תרומתו לשיחות באנגולה, תוך אזכור מעשי הזוועה בדרום אפריקה.

"הייתכן שצורה אחת של דיכוי הינה מקובלת יותר מאשר אחרת, שדיכוי שחור אין דינו כדיכוי לבן? או שמא מצופה התנהגות חיובית יותר ממדינה בשליטה לבנה מאשר מאפריקה שבשליטה שחורה?

"כאשר מסתכלים על העובדות באפריקה, האם זו "החירות", "הדמוקרטיה", "החיים ההגונים", "חיים טובים יותר לאנשים של דרום אפריקה", אשר 'אדם אחד-קול אחד' ושלטון של רוב שחור יכולים להציע?"

בוקר חדש בדרום אפריקה. ואצלנו, עדיין אסור לקבל יחס מוטה כלפי ישראל.