המצלמה מתגייסת לצה"ל

הצלמת דבי זימלמן עלתה לישראל בגיל 22 ולא התגייסה משום שנחשבה למבוגרת מדי. אחרי 30 שנות מגורים בישראל, זו החוויה הישראלית המכוננת היחידה שהיא פספסה.

זימלמן פנתה לצה"ל וקיבלה אישור לתעד את חייהן של נשים שהתנדבו לשרת ביחידות קרביות. את התוצאה ניתן לראות בספר ״Women on the Front Lines: Inside the Combat Units of the Israeli Army״ המספק מבט מעמיק לתופעה המודרנית הזו באמצעות ראיונות מעמיקים וצילומים יפהפיים.

על הבלוג | חשיפה על הבלוג: דניאל צ'צ'יק - עובד ב"הארץ" משנת 2003, מצלם עבור מוספי גלריה וסוף השבוע. יזם ועורך בלוג הצילום של "הארץ". עבודותיו הוצגו במיטב המוזיאונים בארץ וגם במספר תערוכות וירידים בחו"ל. ניתן להתרשם מעבודותיו באתר: danieltchetchik.com

הצעות לפרסום ניתן לשלוח ל: danielt@haaretz.co.il צילומים ברוחב 2,500 פיקסלים וטקסט עם תיאור קצר של עד 400 מילה. יש להעביר את החומרים ב- wetransfer