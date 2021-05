ריקוד המלחמה בשמי אשקלון

באפריל מלאו עשור ליירוט הראשון של ״כיפת ברזל״, מערכת הגנה מפני טילים הנחשבת לאחד משיאי הפיתוח הטכנולוגי הישראלי, וזיכתה את מפתחיה בפרס ביטחון ישראל. בימים האחרונים, לנוכח ההסלמה הביטחונית הקשה, שוב נחשפנו לדימוי הוויזואלי העוצמתי של יירוטים לוהטי אש על רקע שמיים אפלים וגם במהלך היום.

התיעוד של צלם ״הארץ״ אילן אסייג, ״מערכת כיפת ברזל מיירטת רקטות מעל אשקלון״, מציג בחשיפה ארוכה, בת 30 שניות, את האסטיקה הטכנולוגיה המלחמתית ההגנתית. זוהי תמונה רחבה וחשופה, שבה המלחמה נלכדת ברגע צילומי אחד. "ריקוד האורות", המודגש על רקע חשכת הלילה, נראה כמו מופע זיקוקים חגיגי. העיר מטה, יפה ומוארת. לרגע אפשר לטעות ולחשוב שמדובר בלילה חגיגי ושמח. המסלול נראה לעין בזכות המנוע הבוער את הטיל והנקודה הבוהקת בקצה מעידה על פגיעה. זו רדיפה המותירה שובל של אור אחרי טיל שהוא בלתי נראה לעין. מלחמת האור בחושך, אם תרצו. מלחמה בין כוחות הרס לכוחות הגנה.

החשיפה הארוכה חושפת, אך בה בעת מסתירה: מערכת כיפת ברזל עצמה כלל אינה נוכחת בתמונה. הרקטות אף הן אינן נראות לעין, אלא רק נקודת הפגיעה בהן – נקודות האור הבוהקות. אנחנו גם לא רואים את הרקטה שלא יורטה, פגעה בבית, הרגה אדם אחד, פצעה עוד שניים והרסה מבנה. "מופע הראווה השמיימי" המגולם בחלקו העליון של הצילום - אורות, תנועה, מהירות – מדגיש דווקא את ההבהוב האנושי הקפוא בחלק התחתון – החלק האנושי, השבוי, הצמא להגנה. עבור החלק הזה זהו רגע של קיפאון. הזמן הדקדוקי של הצילום הזה מוקפא, בצורה מילולית וחדה, ברגע שהוא בין חיים למוות.

I’m Guided by the Beauty of Our Weapons, כתב לאונרד כהן, וניסה לומר את ההיפך - אסור שיופיים של כלי הנשק שלנו יסנוור אותנו. התנועה המפוארת והדינמית בשמיים לא יכולה לשמש הצדקה לקיפאון שבו או אנו מצויים או להסחת דעת ממנו. קיפאון משמעו כאב, מוות והרס.

הנה עוד כמה תמונות שצילם אילן אסייג בימים האחרונים:

עברו לתצוגת גלריה באר שבע

עברו לתצוגת גלריה צילום: אילן אסייג

עברו לתצוגת גלריה אשקלון צילום: אילן אסייג

עברו לתצוגת גלריה צילום: אילן אסייג

עברו לתצוגת גלריה צילום: אילן אסייג

עברו לתצוגת גלריה אשקלון צילום: אילן אסייג

עברו לתצוגת גלריה צילום: אילן אסייג

עברו לתצוגת גלריה

עברו לתצוגת גלריה אשקלון צילום: אילן אסייג

עברו לתצוגת גלריה אשדוד