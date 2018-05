לנשים בצרפת נמאס: #המטרה-ביקיני-וסתמי-את-הפה-שלך

Merci a toutes encore et encore pour vos photos et votre courage ❤️💪🏻👙 Vous êtes trop belles avec vos sourires et vos petits maillots. Soyez rondes ou trop minces. Soyez juste comme vous êtes. N’oubliez pas que nous avons toutes et tous des complexes. Personnellement ça fait trois jours que je me sens mieux. Et vous ? Vous êtes prêtes à continuer ? #objectifbikinifermetagueule Postez vos photos avec ce hashtag et n’oubliez pas de me mentionner ☺️👌🏻

