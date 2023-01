"אל תיבהלי, זרקו בקבוק תבערה על האוטובוס שנסעתי בו"

ביום חמישי האחרון, 29 בדצמבר 2022, בשעה שבה הושבעה הממשלה החדשה, הנחתי שאאלחש מעט את התחושה סביב המאורע, ואכתוב כאן על הביקור הכפול שלי בקריית המלאכה בתל-אביב. שבוע לפני לכן ביקרתי שם עם עליזה ציגלר. הלכנו ל"אחרי הספירה", התערוכה המרשימה של דבורה מורג (ננעלת ב-7 בינואר). לא היה לי ספק שאכתוב על הספינות שבנתה מורג מחלקי גרוטאות שמצאה ברחוב – ידית של כורסה, אגזוז של אופנוע, ארונית ישנה – לכולן הצמידה גלגלים והניחה בטור על רמפה שבנתה, בנטייה אלכסונית, וכך הספינות כמו עושות את דרכן אל עבר חלון הגלריה – אולי אל האור, אולי אל העולם הבא.

היה לי ברור שאכתוב על התערוכה של מורג, גם כי כמה ימים אחרי הביקור עם עליזה, ביום שלישי, 27 בדצמבר, ביקרתי שם שוב עם בתי, סטודנטית שנה רביעית במחלקה לאמנות ב"בצלאל". יומיים לפני כן, ביום ראשון, לאחר סוף שבוע איתי בתל-אביב, הייתי אמורה להסיע אותה אל תחנת הרכבת, שממנה היתה אמורה לחזור לירושלים, אבל לפתע תקף אותה כאב גרון, ובצהרי אותו יום הסעתי אותה אל רופא אף אוזן גרון. הוא אבחן דלקת גרון קלה ונתן לה אנטיביוטיקה ואישור מחלה לחמישה ימים.

עברו לתצוגת גלריה מתוך התערוכה של דבורה מורג צילום: ורד זינגר

יומיים נחה בתי בבית, וביום השלישי התעקשה לשוב ללימודיה ולחבריה בבירהּ. הפצרתי בה להישאר, אבל היא סירבה נחרצות. לבסוף עלה בידי לשכנע אותה לשוב אחר הצהריים, לאחר שנבלה בוקר בקריית המלאכה, גם בתערוכה של מורג וגם במסעדה המקסיקאית המופלאה Le Mala, שנחבאת בקומה השנייה של הבניין ממול. בביקור השני עם בתי בתערוכה, התעכבתי על הטקסטים הכתובים על חלק ממפרשי הספינות. חלק מהם כתובים בצפיפות בכתב ידה של האמנית, גבוהים ובלתי קריאים במכוון, וחלק בולטים יותר, למשל ציטוט קצר מתוך עבודה של האמן פליקס גונזלס טורס בצד אחד של המפרש:

Nowhere Is Better Than This Place

ובצידו השני:

Somewhere Better Then This Place

עברו לתצוגת גלריה "בצד אחד של המפרש נכתב Nowhere Is Better Than This Place, ובצידו השני: Somewhere Better Then This Place" צילום: ורד זינגר

לאחר הארוחה לקחה אותי בתי ל"גלריה רוזנפלד", השוכנת גם היא בקומה השנייה של אחד מבנייני התעשייה במתחם. צפינו שם בתערוכה של אלונה רודה, City Dummies (ננעלת ב-28 בינואר), סדרה של סרטוני CGI שנוצרו בתוכנת תלת-ממד. בסרטונים מככבות מכונות המתעוררות לחיים עצמאיים בשעות הלילה בסביבות עירוניות בדיוניות: זוג קורקינטים נוסעים להם לבדם, זה לצד זה, על רקע השיר Sleepwalk עד לסופו של גשר, שם הם נופלים לתהום, ובעקבותיהם מתנפצים קורקינטים נוספים; כספומט מקולקל פולט שטרות כסף עד שרחפן משמיד אותו; משאבת דלק מתיזה בנזין ללא שליטה – התקשיתי להתנתק מהסרטונים המהפנטים, שהוקרנו בלוּפ, גם כי ידעתי שמהחללים החשוכים נצא לתחנת הרכבת, ושם, למרות מחאותיי, אפרד מבתי. כמו תמיד, ביקשתי שתכתוב לי שהגיעה בשלום.

בערב הפצרתי בה בטלפון שלא תלך למחרת ללימודים, אך ללא הועיל. למחרת היא נשמעה מאוששת, וביום חמישי בערב היתה זו היא שטלפנה אליי.

"אל תיבהלי", אמרה מיד. "הכול בסדר, שום דבר לא קרה לי, אבל בצהריים נזרק בקבוק תבערה על האוטובוס שנסעתי בו לבצלאל".

כל הצורות כולן

הדברים שאמרה בתי צפו בחלל, קיבלו צורות מתחלפות והתנפצו בזה אחר זה. רגע אחד נראתה הבהלה כמו ספינה עם מפרש שחור, ורגע אחר כמו שבר של קורקינט חשמלי. כל המראות, הטעמים והריחות שנספגו בימים האחרונים נצררו יחד לכדי עיסה אחת בלתי מזוהה ונזלו ברקע. חשתי שרק אם אדע את כל פרטי הפרטים, ישובו אלה ויתגבשו לצורתם המקורית בזמן שלבי יחזור לפעום בקצב סדיר.

"מה? מתי? איפה? למה?"

"זה קרה בקו 517 שאני לוקחת מרחביה להר הצופים. עליתי עליו בצהריים. דווקא בגלל שהוא מהיר יותר אני מעדיפה את קו 19 ו-17, שעושים מעקף".

"למה את מעדיפה את הקווים האיטיים?"

"אני אוהבת להיות עם אוזניות באוטובוס, שיש לי את הזמן שלי – הנסיעה באוטובוס היא הזמן שלי להירגע, להתאפס".

"אז למה עלית דווקא על קו 517?"

"כי הוא הגיע קודם. אני מרגישה בַּקארמה שאם הקו המהיר יגיע קודם, הקו האיטי יאחר, אז אני תמיד עולה על הקו שמגיע ראשון. זה חוק היקום שלי: לקחת את מה שמגיע קודם".

"אז עלית לאוטובוס עם אוזניות?"

"כן. שמעתי את הפודקאסט של דור כאהן, 'חוויית הדור כאהן'. הפעם הוא ראיין את כרמל צאיג. זה היה פרק של שעה ו-35 דקות. הספקתי לשמוע אותו עד החצי".

"מה זה הפודקאסט הזה?"

"זה פורמט של שיחה בין חברים. דור כהאן הוא קומיקאי שמראיין קומיקאים שאני אוהבת, כמו שיר ראובן, לאה לב, תום יער. כשאנשים מצחיקים מדברים על נושאים אפורים זה מעניין. בפרק ששמעתי הם דיברו על דירות בתל-אביב, על התואר השני שכרמל עושה, על עבודות".

עברו לתצוגת גלריה "הנהג מלמל, 'בני זונות, בני זונות'. לקח לו עשר שניות לעצור בצד הדרך" צילום: אוהד צויגנברג

"איפה התיישבת באוטובוס?"

"בהתחלה ישבתי מאחורה, אבל עליתי עם מסגרת עץ גדולה, מטר שלושים על מטר, שקניתי לאחד הציורים שלי, והיא כל הזמן נפלה, אז עברתי קדימה, אחרי הנהג, כי שם המושבים נמוכים יותר ויכולתי להשחיל אותה לידי".

"כמה אנשים היו באוטובוס?"

"הוא היה כמעט ריק. חוץ מהנהג והכרטיסן – שאגב היו ערבים, הם דיברו ביניהם בדרך בערבית – ישבו מאחוריי עוד שני אנשים. פתאום, שני מטר קדימה, היה פיצוץ עם אש. הרגשתי חום. היו שברים קטנים מסביבי. המחשבה הראשונה שלי היתה שזה פיצוץ של חשמל. יש משהו בפיצוצֵי חשמל שמפחיד אותי במיוחד. בהתחלה חשבתי שמקור הפיצוץ הוא בצג שמעליי, אבל אז ראיתי שהשברים לא הגיעו משם. נפלו עליי זכוכיות. צרחתי. ואז ראיתי חור עגול בחלון שמשמאל לנהג, והבנתי שזה בקבוק תבערה שנזרק מכיוון עיסאוויה. הנהג מלמל, 'בני זונות, בני זונות'. לקח לו עשר שניות לעצור בצד הדרך, שתי תחנות מהר הצופים, ברחוב מרטין בובר".

"נפגעת פיזית?"

"לא, אפילו לא שריטה".

"תמשיכי".

"הנהג עצר ופתח את הדלת הקדמית. האוטובוס היה מלא עשן. הרחתי ריח של דלק. לקחתי את התיק שלי והתחלתי ללכת. אבל בגלל העשן והדלֵקה בין המושבים לא היה אפשר לצאת מהדלת הקדמית. צעקתי לנהג שיפתח את הדלת האמצעית. הוא פתח ואני ושני הנוסעים ירדנו. ואז ראיתי משהו עם עשן מתגלגל על הכביש, כנראה שזה היה הבקבוק. שני הנוסעים ברחו משם בריצה, ואני התכוונתי לברוח אחריהם, אבל אז נזכרתי שהמסגרת שלי נשארה בפנים.

"אמרתי לכרטיסן, שבינתיים חייג למשטרה, שהמסגרת שלי בפנים. הוא לא ענה לי. ברגע הזה קלטתי שיש לי עדיין את הפודאקסט באוזניים. עצרתי אותו ושמתי את האוזניות בכיס. הכרטיסן הושיט לי את הטלפון שלו וביקש ממני להסביר למשטרה איפה אנחנו. לקחתי את הטלפון ואמרתי למוקדן: 'היה פיצוץ. זרקו בקבוק תבערה ליד האוניברסיטה העברית', אבל לא הצלחתי להסביר איפה אנחנו. ואז הכרטיסן לקח ממני את הטלפון והסביר להם. תוך שתי שניות הגיע ניידת. ברגע הזה, כשראיתי שהאוטובוס לא התפוצץ, נכנסתי לאט-לאט לאוטובוס בדלת האמצעית, לקחתי את המסגרת ויצאתי. סידרתי על עצמי את התיק, שמתי את המסגרת על הכתף, וכשהתחלתי ללכת, הנהג חייך אליי חיוך עצוב כזה, של השתתפות".

"ופשוט המשכת ללכת?"

"המרחק מבצלאל כבר לא היה גדול. תוך חמש דקות הגעתי לשם, וכבר שמעתי את הדיווח על התקרית בַּקשר של האבטחה. דבר ראשון הנחתי את המסגרת בסטודיו שלי. ואז הלכתי לחברה מהמחלקה, שעבדה בסטודיו שלה. מהחלון ראיתי את האוטובוס, ולידו משטרות וכבאית. זאת היתה ההוכחה שזה באמת קרה. היא הקשיבה לי המומה ונתנה לי את 'חולצת הלכלוך' שלה, חולצה ירוקה גדולה".

עברו לתצוגת גלריה בניין בית הספר לאומנות "בצלאל" צילום: אמיל סלמן

"למה היית צריכה להחליף חולצה?"

"כי החולצה שלי הריחה מדלק. ואז הלכתי לחברה ממחלקה אחרת, וישבתי איתה. ואז החלטתי שמספיק התעכבתי, וחזרתי לסטודיו שלי לצייר שם".

"מה ציירת?"

"שני אובייקטים שהצבתי ביחד על רקע רישום שלי מהגן הבוטני".

"ואיך הרגשת? היית במצב רוח לצייר?"

"הרגשתי קצת סטרס, אבל זה היה קשור לזה שהייתי אמורה לקחת בדרך הביתה טרמפ עם חברה, אבל דווקא ביום הזה היא לא היתה מוכנה לחכות הרבה, ורציתי לסיים את הציור באותו יום, וכבר בזבזתי יותר מדי זמן. הצבתי את הפסל על הרישום, והתחלתי בקוֵוי קוֹנְטוּר של האובייקט ושל הרישום שמקיף אותו במכחול דק, ואז מילאתי את החללים בצבע במשיכות מהירות וגסות, ובאוזני רוחי שמעתי מרצה שאומר, 'תחליפי למכחול יותר גדול', אבל דווקא המשכתי עם הקטן. זה היה כמו למלא חלל עם עיפרון".

"מתי חזרת לדירה?"

"בשש בערב, לפני חצי שעה".

"למה התקשרת אליי רק עכשיו?"

"כי לא רציתי להדאיג אותך, וגם רציתי להיות בַּסרט שלי".

"תמשיכי לנסוע באוטובוסים?"

"בטח, כל דבר יותר טוב מלנהוג".