הרובוט של גוגל נתקל בעצמו, וזה בעיקר מצחיק אבל גם קריפי

המצלמה הניידת של גוגל, שמכתתת גלגליה בנסיעות ברחבי הגלובוס כדי להביא לכל גולש בעולם את האפשרות לדעת איך נראית במדויק החזית של הדירה שהשכיר ביעד כלשהו, יוצאת אל האור. בין מיפוי כל העולם בתמונות שמתחברות לפסיפס קריפי-מדהים, המצלמה של גוגל נכנסה גם למבני ציבור רבים ברחבי הגלובוס, שם חיכה לה האויב הגדול ביותר של כל מצלמה - הראי. אז איך נראה המפגש של הרובוט עם עצמו? פרויקט מיוחד שעלה בטאמבלר תחת השם "the camera in the mirror", מאגד את התמונות בהן הרובוט לוכד את עצמו במראה. הוא עושה זאת מול מעליות,...