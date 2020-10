גולשים שש שש: הגיע הזמן שתכירו את הדור החדש של ה-WiFi

ההגדרה הטובה ביותר לאינטרנט אלחוטי (ווייפיי) מזוקקת למשפט המשעשע "Home is where your WiFi connects automatically". אבל היום נעסוק במושג WiFi 6.

אגודת מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה (או בשמם המוכר יותר IEEE), היא גוף הכולל בין היתר נציגות של חברות הטכנולוגיה, השבבים, התקשורת ועוד. הגוף הזה שוקד על יצירת תקני WiFi חדשים, כאלה המסוגלים להתמודד עם הצרכים ההולכים וגוברים של התעשייה - אינטרנט אלחוטי מהיר יותר, מאובטח יותר, עם טווחי כיסוי נרחבים יותר וזמני השהייה נמוכים יותר. בקיצור, אינטרנט אלחוטי טוב יותר.