FIFA 22 מוכיח שתחרות טובה לבריאות. ולא בקטע טוב

הו, פיפ"א, פיפ"א. מה נעשה איתך? כמה שנים עוד נמשיך לדקלם את המנטרה "It's in the game", בניסיון לחקות את קולו של אנדרו אנתוני האגדי (כשהקריינות הזו היא שהפכה אותו למעשה לאגדה)? ובכן, בכל הנוגע ל-FIFA 22 החדש, ורק לנוכח (חוסר) התחרות, נראה שלא מעט.

לשמחתה של חברת EA Sports המפיקה את המשחק, אך לדאבונם של אוהדי הכדורגל, בשלב זה פשוט אין לה מתחרות. היחידה שעוד ניסתה, Konami, מדרדרת בשנים האחרונות את המותג Pro Evolution Soccer, והוא סובל ממשחקיות נוראית וגרפיקה מיושנת.