טיקטוק מציגה: המדריך האמיתי לחיים בניו יורק

החודש אומנם עלתה לאוויר העונה השנייה של סדרת הדוקו המדוברת "המדריך לחיים בניו יורק" (How To with John Wilson), שמתיימרת להביא קולות ומראות אותנטיים מהעיר הנחשקת בעולם – ניו יורק. גילי איזיקוביץ' הגדירה את העונה הראשונה כ"קולאז' מהפנט; מסה או חיבור שהם אמנם אישיים אבל מלאי תובנה גם על חיים בעיר ובכלל", והבהירה שהעונה השנייה אף מתעלה עליה. אבל אם שואלים את הטיקטוקספרה, יש רק מדריך אחר לחיים בניו יורק – והוא הרבה יותר אמיתי, כן ובועט. ולאחרונה הוא גם ויראלי – ובקנה מידה עולמי.