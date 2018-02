פייסבוק מפעילה את זיהוי הפנים שלה כברירת מחדל: כך תבטלו אותו

יותר ויותר אנשים בעולם וגם בארץ מקבלים לאחרונה מפייסבוק הודעה על כך שגם הם קיבלו מתנה: כלי זיהוי הפנים שמבוסס על בינה מלאכותית הופעל בחשבונו.

פייסבוק מבטיחה שעכשיו היא תוכל לעזור לכם לגלות תמונות שבהן צולמתם, אפילו אם לא תוייגתם. כך למשל תוכלו לגלות אם מישהו העלה תמונות לא מחמיאות שלכם או אם מישהו מתחזה אליכם.

זה לפחות ההסבר שלה, והוא לא בלתי הגיוני לחלוטין, אבל זה רק קמצוץ מהדברים שהיא יכולה לעשות עם המידע הזה.

אבל נשמור את נאום התוכחה על אובדן הפרטיות וחברת ענק בינלאומית ששוב עושה שינויים גורפים מבלי לחשוב לשנייה על ההשלכות... טוב נעצור פה כי באמת, נחוס על בריאותכם.

מעניין לציין שמייד מתחת מופיעה בוקסה שלא ברור אם בכלל אפשר ללחוץ עליה. כשלוחצים, מופיע מסך עם מילה אחת: כן. רק אם לוחצים על הכן, מגיעים לאפשרות שלא, אני לא רוצה שצוקרברג יפעיל עליי זיהוי פנים. ז"א הממשק יוצר 2 רמות של הטעייה כדי ש90% לא יחשבו שיש להם בכלל ברירה. https://t.co/nAUVF4uEWs — נדב איל Nadav Eyal (@NadavEyalDesk) February 27, 2018 כבר מההודעה עצמה אפשר לבטל את זה אבל פייסבוק מנסה לבלבל אותנו בדרך, כפי שמסביר נדב אייל

זה עדיין לא הופעל אצל כולם, אבל זכיתם לתוספת אם לחצתם כן בהיסח הדעת ולא נכנסתם לעניין. איך בכל זאת תוכלו לכבות את זה, ולוודא שהמידע לזיהוי פנים יימחק.

(אני מקווה. כלומר, פייסבוק מבטיחה. אתם הרי סומכים עליה, לא?. סליחה, לא יכולתי להתאפק)

1. לחצו על המשולש הקטן בפינה הימנית העליונה בעמוד הפייסבוק שלכם (בממשק באנגלית)

2. לחצו על הגדרות (Settings)

3. מצד שמאל (בממשק באנגלית) חפשו את "Face Recognition" (זיהוי פנים)

4. לחצו על "Do you want Facebook to be able to recognize you in photos and videos?" (האם את/ה רוצ/ה שפייסבוק תוכל לזהות אותך בתמונות וסרטונים?)

5. בחרו "לא" (או כן. אם בא לכם, לכו על זה)