קישוטי עץ חג המולד. לעולם לא נבין אותם ואף אחד לא באמת מצליח לקלוט את הקטע שלהם, למרות זאת, בחלקים גדולים בעולם ישבו השבוע רבים מסביב לעץ חג המולד המקושט באורות, כדורים ו... מיניאטורות של מריה קארי?

זוג נלהב שנוהג להחליף בינו לבין עצמו קישוטי חג מולד (זו המסורת שלהם, למה להחליף אפיקומן זה יותר שפוי?) הציג לראווה את הרכישה החדשה שלו – בת דמותה של הזמרת מריה קארי, כשהיא לבושה בתלבושת סנטה וכורעת על ברכיה – כנראה מחווה להופעתה בשיר "All I Want For Christmas Is You". אלא שהבובה שהייתה אמורה להחמיא ליופייה של קארי, באה לברך ויצאה מקללת, ובעיקר מכוערת.

פסל הזכוכית נראה מעט מוזר, בעיקר באזור הפנים שמציגות גבות מעוותות במיקומים משונים. כך הוצגה מאריה קארי כאשה די חסרת חן, למרות שכל מטרת הקישוט היה להאדיר אותה ואת החן המפורסם שלה. התגובות לקישוט התלקחו בשניות, כשהן הציגו תמונות מעוותות של מרטירים מההיסטוריה - לא בדיוק ההילה שקארי מכוונת אליה. כאן הייתה יכולה להיגמר הסוגיה המביכה הזו, אלא שאז קארי בעצמה נכנסה לקלחת ובגדול כמו שהיא יודעת.

היא צייצה מחדש את התמונה עם הכיתוב "זה... לא מקבל אישור (אבל העיקר זו הכוונה)". הריטוויט שלה זכה ל-200 אלף לייקים והפך את קישוט הזכוכית המכוער לפריט נחשק. זמן לא רב אחרי התקרית הזו, החלו להופיע למכירה ברשת קישוטי זכוכית בדמותה של קארי לתלייה על עץ חג המולד (או כמחזיק מפתחות). מחירו, אם תהיתם, עומד על 15 דולר, ובגרסה המופצת ניתן לראות שנעשתה עבודה על איזור העיניים של הקישוט. רק שמריה תהיה מרוצה.