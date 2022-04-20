لن يتحول الاقصى لكنيس، هناك أسباب كافية للنضال ضد الاحتلال

لمن لا يعرف أكتب عما يحدث في القدس منذ 14 عامًا. نعم فقد كرستُ جُل وقتي للكتابة عن الاحتلال الإسرائيلي وتعامله مع سكان المدينة الفلسطينيين. تقوم إسرائيل بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الديمقراطية الأساسية، تهدم منازلهم وتقيد حركتهم. بل ويعتبرُ جهاز الشرطة كل فلسطيني عدوا له، بالمقابل تقوم السلطات الإسرائيلية بالتمييز ضدهم في كل المجالات الحياتية كالصحة، التعليم، المواصلات العامة والبنى التحتية وغيرها. وعليه فلا داعي لابتكار أكاذيب حول الاحتلال، فكارثيته واضحة للعيان.

لكني أنوه وبعكس ما قيلَ من على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية، عبر وسائل الإعلام العربية وعلى لسان خطباء المسجد الأقصى، بأن الحكومة الإسرائيلية لا تملك خطة سرية تهدف إلى طرد المسلمين من الحرم القدسي وتحويله إلى مكان عبادة يهودي. كما ولم يتخذ مجلس الوزراء الأمني أي قرار يقضي بتقسيم أوقات الصلاة وباحة المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين كما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل. بل ولم تأمر الحكومة قوات شرطتها الخاصة بإعداد حملة طرد جماعية للمسلمين من الحرم القدسي، ولم تصدر أي تعليمات توعز للمستوطنين بالقدوم للمسجد الأقصى لتقديم قرابين عيد الفصح.

يمر المجتمع الإسرائيلي بلا أدنى شك وفيما يتعلق بالحرم القدسي الشريف، بتغييرات عديدة. فقد كان عدد اليهود الذين أبدوا اهتماما بالحرم القدسي وأرادوا دخوله لأسباب دينية قبل نحو 20 عاما، قليلا جدا. وعليه فلهذه التغييرات علاقة بسيرورات لاهوتية-سياسية عميقة للغاية تحدث تحديدا داخل المجتمع الديني في إسرائيل. تعود جذور هذه التغييرات لسنوات الثمانينات لكنها تعززت بعد اتفاقيات أوسلو في التسعينات وعقب انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005. وعليه ازداد الضغط على الحكومة وعلى جهاز الشرطة من أجل العمل على تغيير مكانة المسجد الأقصى بحيث يتم السماح لليهود بممارسة شعائرهم فيه. حققت هذه التغييرات نجاحين هامين ومركزيين. تمحور الأول حول زيادة عدد المُصلين اليهود في المسجد الأقصى، حيث زار الحرم العام الماضي ما يقارب الـ 33،523 يهوديًا. يعتبر هذا العدد ومقارنة بما كان عليه الحال قبل 20 عامًا قليلا، بالذات إذا قارناه بعدد اليهود الذين يزورون حائط المبكى وبعدد المصلين المسلمين الذين يصلون بالأقصى. فهم بالملايين.

أما الثاني فتمحور حول نجاح نشطاء الهيكل اليهود بارغام الشرطة خلال السنوات الأخيرة على غضِ البصر عن صلاة اليهود الصامتة في جزء الحرم الشرقي. لكن حقق الجمهور الفلسطيني وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى إلى جانب هذه النجاحات أيضًا، إنجازات لا يستهان بها. حيث تم وبفضل النضال الفلسطيني رفع القيود على دخول الشباب إلى الحرم كما كان مُتبعا خلال 2014-2015 ، بل وتم لاحقا عام 2017 رفعُ البوابات الإلكترونية التي نصبتها الشرطة عقب الهجوم الذي راح ضحيته شرطيان عند مدخل الحرم. بل وحرص جهاز الشرطة على عدم استخدام الأسلحة النارية داخل الحرم القدسي (كان هذا السبب الرئيسي وراء انتشار استخدام الهروات الواسع)، سمح لسكان الضفة الغربية بالقدوم للصلاة في المسجد الأقصى، بذل كل ما بوسعه من أجل منعِ انتهاك طقوس عبادة المسلمين وأغلق الحرم خلال العشر الأواخر من رمضان أمام المصلين اليهود.

لا أحاول من خلال مقالتي هذه التقليل من الخطر المُحدق بمكانة المسجد الأقصى. لكني أنوه أن الراغبين بتقديم قرابين أو بإنشاء كنيس يهودي ينتمون لجماعات متطرفة لا تدعمها غالبية الجمهور الإسرائيلي. كما وتعارض غالبية الأحزاب الدينية ولأسباب دينية زيارة الحرم القدسي، بل وتتباين الآراء داخل المجتمع الديني حول هذه القضية. أدركت الحكومات الإسرائيلية حتى الأكثر تطرفاً، أن قدرة إسرائيل على السيطرة على ما يحدث في المسجد الأقصى محدودة للغاية. فهي تخشى من اندلاع العنف في القدس ومن انتشاره في أماكن أخرى، لكنها أيضا تخشى الضغط الدولي. ما لا يعرفه الفلسطينيون وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى على الأقل، أن إسرائيل ليست بالقوة التي يتخيلونها كما ولا يعرفون أنهم ليسوا بالضعف الذي يتخيلونه! ختاما ينبغي على الفلسطينيين عدم تصديق الشائعات والأخبار الكاذبة المنبثقة عن المصالح والجهل الديني-السياسي بالواقع الإسرائيلي.

למאמר בעברית: אלאקצא לא יהפוך לבית כנסת, יש מספיק סיבות אחרות להאבק בכיבוש

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